Ciencia

Algo extraño fue descubierto en Marte: científicos detectan actividad eléctrica por primera vez

La presencia de actividad eléctrica será importante para una futura exploración humana y la habitabilidad del Planeta Rojo.

Los investigadores detectaron descargas atmosféricas en Marte. Foto: IStock
Los investigadores detectaron descargas atmosféricas en Marte. Foto: IStock

Los científicos creen haber detectado por primera vez actividad eléctrica en la atmósfera de Marte, un hallazgo que apuntaría a la posible presencia de descargas similares a rayos, según un estudio publicado en Nature. Este descubrimiento fue posible gracias al rover Perseverance de la NASA, que recorre la región del cráter Jezero en busca de señales de vida antigua.

Las mediciones acústicas y electromagnéticas del rover revelaron cargas eléctricas que los científicos describen como "mini-relámpagos" en Marte. Ahora se espera el envío de nuevos instrumentos para medir las descargas y cámaras más sensibles para confirmar los hallazgos.

lr.pe

Las evidencias de actividad eléctrica en Marte

Un equipo de investigadores franceses analizó 28 horas de grabaciones de audio recopiladas en el planeta rojo durante dos años. Se comprobaron que las cargas eléctricas aparecían con mayor frecuencia en presencia de vórtices y frentes de tormentas de polvo. Estos vórtices se forman cuando el aire caliente asciende desde la superficie y genera pequeños remolinos, cuyos movimientos internos pueden producir descargas eléctricas.

El cráter Jezero en Marte. Foto: ESA/NASA

El cráter Jezero en Marte. Foto: ESA/NASA

El físico de partículas Dr. Daniel Pritchard escribió en el estudio que, si bien las grabaciones "ofrecerían evidencia convincente de descargas inducidas por polvo", debido a que las descargas solo se oían y no se veían, "inevitablemente quedará alguna duda sobre si realmente se trató de un rayo marciano".

El viento y la generación de descargas eléctricas en Marte

Los expertos identificaron 55 eventos eléctricos, todos menos uno ocurrieron durante períodos en los que los vientos se situaron en el 30 % superior durante los dos años. Este patrón indica que el viento desempeña un papel crucial en la generación de carga eléctrica en Marte. La actividad de los remolinos de polvo es muy variable en el planeta, según los investigadores. Las lecturas de Perseverance se tomaron en el cráter Jezero, pero otras regiones de Marte podrían experimentar hasta 20 veces más remolinos de polvo.

En la Tierra, la electrificación de partículas de polvo, arena y nieve está bien documentada, sobre todo en regiones desérticas, pero rara vez provoca descargas eléctricas reales —afirma el Dr. Baptiste Chide, autor principal del estudio y miembro de la Universidad de Toulouse—. En Marte, sin embargo, la tenue atmósfera de CO₂ hace que este fenómeno sea mucho más probable, ya que la cantidad de carga necesaria para generar chispas es mucho menor que en la Tierra.

"Estas descargas representan un descubrimiento importante, con implicaciones directas para la química atmosférica marciana, el clima, la habitabilidad y el futuro de la exploración robótica y humana", afirmó Chide.

