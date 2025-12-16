HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
EN VIVO

Acción Popular amedrenta al Jurado Nacional de Elecciones | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Ciencia

Dos piedras pequeñas descubiertas en Inglaterra podrían cambiar la historia de la humanidad

Nuevos análisis indican que los humanos prehistóricos ya sabían encender fuego, una habilidad clave para obtener calor, alimento y fortalecer la vida social.

Fragmentos de pirita fueron utilizados por nuestros antepasados para hacer fuego. Foto: Jordan Mansfield
Fragmentos de pirita fueron utilizados por nuestros antepasados para hacer fuego. Foto: Jordan Mansfield

Los arqueólogos descubrieron dos pequeñas piedras que no deberían estar donde las encontraron. Se trata de fragmentos de pirita de hierro que sirvieron a nuestros antepasados prehistóricos para hacer fogatas hace unos 415.000 años, lo que se convertiría en la evidencia más antigua de producción intencional de fuego por parte de humanos.

El hallazgo fue realizado en un antiguo pozo de arcilla para hacer ladrillos cerca del pueblo de Barnham, Inglaterra. A su alrededor se encontraron herramientas de sílex con claros signos de calentamiento, así como los dos pequeños fragmentos de pirita, el cual produce chispas al chocarlas con el sílex.

Restos de una hoguera de hace 400.000 años. Foto: Jordan Mansfield

Restos de una hoguera de hace 400.000 años. Foto: Jordan Mansfield

PUEDES VER: Cuenta regresiva para el cometa 3I/ATLAS: esto es lo que se sabe del visitante interestelar que se acerca a la Tierra

lr.pe

La evidencia más antigua del fuego producido por humanos

El estudio, publicado en Nature, reveló además que el suelo fue expuesto de manera repetida a temperaturas superiores a los 700 grados. Estos resultados sitúan el uso documentado más antiguo del fuego producido de forma intencional por humanos al menos 350.000 años antes de lo que se creía, ya que hasta ahora la evidencia inequívoca más antigua se remontaba a unos 50.000 años hecho por neandertales.

Representación de chispas provocadas por el choque de pirita con un pedernal. Foto: Fideicomisarios del Museo Británico

Representación de chispas provocadas por el choque de pirita con un pedernal. Foto: Fideicomisarios del Museo Británico

“Las personas que hicieron fuego en Barnham hace 400.000 años probablemente eran neandertales tempranos, según la morfología de fósiles de aproximadamente la misma edad de Swanscombe, Kent, y Atapuerca en España, que incluso conservan ADN neandertal temprano”, dijo Chris Stringer, profesor del Museo de Historia Natural de Londres.

PUEDES VER: Urano y Neptuno no son lo que parecen: científicos descubren qué se esconde bajo su color azul

lr.pe

La importancia del fuego en la prehistoria

Gracias a la cocción, nuestros antepasados ​​lograron eliminar los patógenos de la carne y las toxinas de las raíces y tubérculos. Además, permitió que fueran más tiernos y digeribles, liberando energía corporal del intestino para impulsar el desarrollo del cerebro. Consumir una mayor variedad de alimentos favoreció una mejor supervivencia y permitió alimentar a grupos más grandes de humanos, según los investigadores.

El fuego también pudo haber contribuido a la evolución social. El uso del fuego por la noche permitió a estos humanos reunirse y socializar, quizás participando en la narración de historias y desarrollando lenguaje y sistemas de creencias.

"La fogata se convierte en un centro social", dijo Rob Davis, coautor del estudio. "Somos una especie que hemos utilizado el fuego para realmente dar forma al mundo que nos rodea", agregó.

Notas relacionadas
Arqueólogos descubren un ‘palacio flotante’ de la última dinastía faraónica en un antiguo puerto egipcio

Arqueólogos descubren un ‘palacio flotante’ de la última dinastía faraónica en un antiguo puerto egipcio

LEER MÁS
Semiyarka, la ciudad entre montañas y ríos que controlaba la metalurgia en la Eurasia prehistórica durante la Edad de Bronce

Semiyarka, la ciudad entre montañas y ríos que controlaba la metalurgia en la Eurasia prehistórica durante la Edad de Bronce

LEER MÁS
Uno de los lugares más misteriosos del planeta: descubrieron ballenas en el desierto

Uno de los lugares más misteriosos del planeta: descubrieron ballenas en el desierto

LEER MÁS
¿Por qué los bebés al nacer tienen más huesos que los adultos?

¿Por qué los bebés al nacer tienen más huesos que los adultos?

LEER MÁS
Científicos dejaron una planta en el vacío del espacio, sobrevivió 9 meses y terminó de crecer en la Tierra

Científicos dejaron una planta en el vacío del espacio, sobrevivió 9 meses y terminó de crecer en la Tierra

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Urano y Neptuno no son lo que parecen: científicos descubren qué se esconde bajo su color azul

Urano y Neptuno no son lo que parecen: científicos descubren qué se esconde bajo su color azul

LEER MÁS
Explora el único 'punto de encuentro' entre la noche y el día en América: todo al mismo tiempo

Explora el único 'punto de encuentro' entre la noche y el día en América: todo al mismo tiempo

LEER MÁS
Arqueólogos descubren la tumba de una sacerdotisa del Antiguo Egipto sellada hace 4.000 años y revela el viaje al más allá

Arqueólogos descubren la tumba de una sacerdotisa del Antiguo Egipto sellada hace 4.000 años y revela el viaje al más allá

LEER MÁS
Mamás vacunadas con Pfizer podrían dar anticuerpos a sus bebés por la leche

Mamás vacunadas con Pfizer podrían dar anticuerpos a sus bebés por la leche

LEER MÁS
Estudio revela que usar menos Instagram y TikTok reduce los niveles de ansiedad y depresión en más del 15%

Estudio revela que usar menos Instagram y TikTok reduce los niveles de ansiedad y depresión en más del 15%

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Qué significa el final de 'IT: Welcome to Derry': cómo conecta con las películas, la temporada dos y todos los detalles

Fiscalía logra condena a 17 años de prisión efectiva a tres policías por tortura y violación a Azul Rojas en Trujillo

FC Cajamarca, club que está interesado en contratar a Hernán Barcos, estaría en aprietos financieros por no pagar a sus jugadores: ''No es la maravilla''

Ciencia

Urano y Neptuno no son lo que parecen: científicos descubren qué se esconde bajo su color azul

El eclipse solar más largo del siglo ya tiene fecha, hora y lugares donde será visible

Arqueólogos descubren un ‘palacio flotante’ de la última dinastía faraónica en un antiguo puerto egipcio

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Fujimorismo propone otorgar bono de S/2,550 a rehenes que "ayudaron" al comando Chavín de Huantar

Acción Popular juega su última carta y pide al JNE anular resolución que lo saca de las elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025