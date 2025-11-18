HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

Estudio neurológico revela que el dolor de cabeza afecta a casi 3.000 millones de personas, en su mayoría mujeres

La migraña, responsable de casi el 90% de las discapacidades, impacta más a las mujeres, quienes sufrieron más del doble de años vividos con discapacidad en comparación con los hombres.

El dolor de cabeza duplica su impacto en las mujeres. Foto: Pexels
El dolor de cabeza duplica su impacto en las mujeres. Foto: Pexels

Los dolores de cabeza (transtornos de cefálea), es la afección más común y debilitante a nivel mundial. Esta dolencia afecta a 2.900 millones de personas, es decir, a casi una de cada tres, y ocupó el sexto lugar entre todas las causas de pérdida de salud en 2023, según estudios recientes.

Las mujeres experimentaron más del doble de pérdidas de salud relacionadas con el dolor de cabeza que los hombres. La migraña causó casi el 90% de todas las discapacidades vinculadas a estos trastornos, aunque el dolor de cabeza tensional fue más común, según el estudio publicado en The Lancet Neurology.

Asismismo, más de una quinta parte de la carga mundial de cefaleas estaba relacionada con el uso excesivo de analgésicos, lo que sugiere que “una gran parte de la carga mundial de cefaleas es prevenible”, dijo en un comunicado el autor del estudio Andreas Kattem Husøy, de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología.

PUEDES VER: Geólogos descubren que un abismo entre 2 continentes sigue abriéndose para dar paso a un nuevo océano

lr.pe

El dolor de cabeza afecta de manera desigual a las mujeres

Los investigadores recopilaron datos en diferentes países con el fin de evaluar la pérdida de salud causada por los trastornos de cefalea en 2023. Esa pérdida se midió mediante los años vividos con discapacidad (AVD), un indicador que refleja cuánto tiempo una persona vive con limitaciones que afectan su vida diaria y su bienestar.

Según las estimaciones, los trastornos de cefalea generaron una tasa estandarizada por edad de 541,9 años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) por cada 100.000 personas. Esto convierte al dolor de cabeza en una causa significativa de pérdida de salud y productividad a nivel mundial.

La tasa de años vividos con discapacidad (AVD) estandarizada por edad fue más del doble en mujeres que en hombres, con tasas de 739,9 y 346,1 AVD por cada 100 000 habitantes, respectivamente. En todos los grupos de edad, las mujeres experimentaron sistemáticamente más tiempo síntomas de cefalea que los hombres.

PUEDES VER: Adiós al papel higiénico: Japón ha encontrado a su sustituto, es mucho más eficaz y ecológico

lr.pe

¿Por qué la migraña genera la mayor parte de la discapacidad?

Aunque la cefalea tensional es casi el doble de común que la migraña, esta última concentra cerca del 90% de todas las discapacidades asociadas a los trastornos de cefalea. Los autores explican que esto se debe a la mayor intensidad y duración de los síntomas de migraña, que suelen limitar mucho más las actividades diarias en comparación con un dolor tensional.

En 2023, la migraña provocó 40,9 millones de años vividos con discapacidad (AVD) en todo el mundo, con una tasa de 487,5 AVD por cada 100.000 personas. En contraste, la cefalea tensional generó solo 54,4 AVD por cada 100.000, lo que muestra la enorme diferencia en su impacto sobre la salud global.

“Gran parte de la carga atribuida a los dolores de cabeza podría evitarse o eliminarse evitando el uso excesivo de medicamentos (incluidos los de venta libre), lo que subraya la importancia de la educación pública”, concluyen en el estudio.

