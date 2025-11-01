Investigadora latina descubre estructuras sumergidas en Egipto que revelarían pistas sobre dónde está la tumba de Cleopatra

Los hallazgos en la zona de Taposiris Magna fueron liderados por la arqueóloga dominicana Kathleen Martínez. Foto: Composición LR

Una misión arqueológica egipcio-dominicana liderada por la investigadora latina Kathleen Martínez anunció el hallazgo de estructuras sumergidas frente a la costa de Egipto, próximas al complejo del templo de Taposiris Magna, en el delta del Nilo.

Según un comunicado del Ministry of Tourism and Antiquities of Egypt, el descubrimiento incluye un puerto antiguo hundido, anclas metálicas, ánforas de la época ptolemaica, así como un túnel subterráneo que conecta el templo con el Mediterráneo. Estas evidencias apuntan a que el lugar pudo haber servido como ruta marítima y espacio funerario asociado a la reina Cleopatra VII.

Cerca de la tumba de Cleopatra

Martínez y su equipo plantean que estas estructuras podrían revelar pistas importantes sobre la ubicación de la tumba de Cleopatra, ya que el citado templo fue dedicado a la diosa Isis, con la cual la reina se identificaba. Además, la presencia del puerto sumergido sugiere una estrategia deliberada para ocultar su último descanso junto al general Marco António en un lugar inaccesible para la Roma antigua.

Aunque aún no se ha encontrado la tumba de Cleopatra, los hallazgos están siendo presentados como un “nuevo capítulo” en la investigación, y las autoridades egipcias han señalado que respaldarán las próximas fases del trabajo submarino y terrestre.

Una representación en 3D creada a partir de la fotogrametría de la estructura submarina “Salam 5”. Foto: Image by Dr. Kathleen Martinez.

Taposiris Magna no solo era un importante centro religioso

Los hallazgos en la zona de Taposiris Magna, liderados por la arqueóloga dominicana Kathleen Martínez, revelan que este templo no solo fue un santuario dedicado a la diosa Isis, sino también un centro comercial y marítimo de gran relevancia durante el período ptolemaico. Martínez subrayó que el lugar “reunía todas las condiciones para ser elegido como el lugar de enterramiento de Cleopatra junto a Marco Antonio”.

El equipo binacional egipcio-dominicano ya había sorprendido en 2022, cuando descubrió en las mismas ruinas un túnel subterráneo de 1.300 metros de largo y 12 metros de profundidad, parcialmente inundado por agua marina, que conduce hacia el mar y contenía vasijas y cerámicas de la era de los Ptolomeos.

Con el nuevo hallazgo submarino, Martínez sostiene que se refuerza la hipótesis de que el puerto estuvo activo durante el reinado de Cleopatra y posiblemente desde los inicios de la dinastía ptolemaica, lo que incrementa la posibilidad de que la última reina del Egipto helenístico haya sido enterrada en este enclave sagrado.

Kathleen Martínez fue apoyada por el descubridor del Titanic

Para llevar a cabo esta exploración en las costas egipcias, Martínez recibió apoyo del reconocido arqueólogo marino y Explorador de National Geographic, Bob Ballard, célebre por haber descubierto los restos del Titanic en 1985. Juntos dirigieron una compleja operación submarina que reveló estructuras sumergidas de origen claramente humano, entre ellas bloques monumentales y un suelo pulido.

Según las imágenes registradas durante la misión, estas construcciones se encuentran a varios metros bajo el nivel del mar y conservan un sorprendente estado de preservación, lo que sugiere que la zona fue una extensión activa del complejo religioso en tiempos de Cleopatra.