HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Señor de los Milagros realiza su última procesión en Lima
EN VIVO | Señor de los Milagros realiza su última procesión en Lima     EN VIVO | Señor de los Milagros realiza su última procesión en Lima     EN VIVO | Señor de los Milagros realiza su última procesión en Lima     
Real Madrid vs Valencia EN VIVO
Real Madrid vs Valencia EN VIVO      Real Madrid vs Valencia EN VIVO      Real Madrid vs Valencia EN VIVO      
Ciencia

Investigadora latina descubre estructuras sumergidas en Egipto que revelarían pistas sobre dónde está la tumba de Cleopatra

Martínez, apoyada por el explorador Bob Ballard, destaca que las nuevas evidencias fortalecen la hipótesis sobre el puerto activo durante el reinado de Cleopatra, apuntando a su posible sepulcro.

Los hallazgos en la zona de Taposiris Magna fueron liderados por la arqueóloga dominicana Kathleen Martínez. Foto: Composición LR
Los hallazgos en la zona de Taposiris Magna fueron liderados por la arqueóloga dominicana Kathleen Martínez. Foto: Composición LR

Una misión arqueológica egipcio-dominicana liderada por la investigadora latina Kathleen Martínez anunció el hallazgo de estructuras sumergidas frente a la costa de Egipto, próximas al complejo del templo de Taposiris Magna, en el delta del Nilo.

Según un comunicado del Ministry of Tourism and Antiquities of Egypt, el descubrimiento incluye un puerto antiguo hundido, anclas metálicas, ánforas de la época ptolemaica, así como un túnel subterráneo que conecta el templo con el Mediterráneo. Estas evidencias apuntan a que el lugar pudo haber servido como ruta marítima y espacio funerario asociado a la reina Cleopatra VII.

PUEDES VER: Estudio científico advierte que ingerimos 90.000 microplásticos en nuestro organismo al tomar agua embotellada

lr.pe

Cerca de la tumba de Cleopatra

Martínez y su equipo plantean que estas estructuras podrían revelar pistas importantes sobre la ubicación de la tumba de Cleopatra, ya que el citado templo fue dedicado a la diosa Isis, con la cual la reina se identificaba. Además, la presencia del puerto sumergido sugiere una estrategia deliberada para ocultar su último descanso junto al general Marco António en un lugar inaccesible para la Roma antigua.

Aunque aún no se ha encontrado la tumba de Cleopatra, los hallazgos están siendo presentados como un “nuevo capítulo” en la investigación, y las autoridades egipcias han señalado que respaldarán las próximas fases del trabajo submarino y terrestre.

Una representación en 3D creada a partir de la fotogrametría de la estructura submarina “Salam 5”. Foto: Image by Dr. Kathleen Martinez.

Una representación en 3D creada a partir de la fotogrametría de la estructura submarina “Salam 5”. Foto: Image by Dr. Kathleen Martinez.

Taposiris Magna no solo era un importante centro religioso

Los hallazgos en la zona de Taposiris Magna, liderados por la arqueóloga dominicana Kathleen Martínez, revelan que este templo no solo fue un santuario dedicado a la diosa Isis, sino también un centro comercial y marítimo de gran relevancia durante el período ptolemaico. Martínez subrayó que el lugar “reunía todas las condiciones para ser elegido como el lugar de enterramiento de Cleopatra junto a Marco Antonio”.

El equipo binacional egipcio-dominicano ya había sorprendido en 2022, cuando descubrió en las mismas ruinas un túnel subterráneo de 1.300 metros de largo y 12 metros de profundidad, parcialmente inundado por agua marina, que conduce hacia el mar y contenía vasijas y cerámicas de la era de los Ptolomeos.

Con el nuevo hallazgo submarino, Martínez sostiene que se refuerza la hipótesis de que el puerto estuvo activo durante el reinado de Cleopatra y posiblemente desde los inicios de la dinastía ptolemaica, lo que incrementa la posibilidad de que la última reina del Egipto helenístico haya sido enterrada en este enclave sagrado.

Kathleen Martínez fue apoyada por el descubridor del Titanic

Para llevar a cabo esta exploración en las costas egipcias, Martínez recibió apoyo del reconocido arqueólogo marino y Explorador de National Geographic, Bob Ballard, célebre por haber descubierto los restos del Titanic en 1985. Juntos dirigieron una compleja operación submarina que reveló estructuras sumergidas de origen claramente humano, entre ellas bloques monumentales y un suelo pulido.

Según las imágenes registradas durante la misión, estas construcciones se encuentran a varios metros bajo el nivel del mar y conservan un sorprendente estado de preservación, lo que sugiere que la zona fue una extensión activa del complejo religioso en tiempos de Cleopatra.

Notas relacionadas
Investigadores crean un revolucionario "musculo artificial" que le permite a los robots alzar hasta 4.000 veces su propio peso

Investigadores crean un revolucionario "musculo artificial" que le permite a los robots alzar hasta 4.000 veces su propio peso

LEER MÁS
Arequipa: ingeniero desaparece tras asistir a fiesta y es hallado sin vida en casa donde ocurrió la celebración

Arequipa: ingeniero desaparece tras asistir a fiesta y es hallado sin vida en casa donde ocurrió la celebración

LEER MÁS
Investigadora descubre un inédito poema en español con Cristóbal Colón de protagonista: la primera obra épica escrita sobre el navegante

Investigadora descubre un inédito poema en español con Cristóbal Colón de protagonista: la primera obra épica escrita sobre el navegante

LEER MÁS
Una bestia capaz de devorar cocodrilos: así era la Titanoboa, la serpiente que habitó Latinoamérica hace 60 millones de años

Una bestia capaz de devorar cocodrilos: así era la Titanoboa, la serpiente que habitó Latinoamérica hace 60 millones de años

LEER MÁS
Perú vuelve a ser clave para la ciencia con el hallazgo de una nueva especie de roedor en lo profundo de su selva amazónica

Perú vuelve a ser clave para la ciencia con el hallazgo de una nueva especie de roedor en lo profundo de su selva amazónica

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Científicos captan por primera vez con sensores submarinos cómo se rompen las placas tectónicas en el fondo del océano Pacífico

Científicos captan por primera vez con sensores submarinos cómo se rompen las placas tectónicas en el fondo del océano Pacífico

LEER MÁS
Arqueólogos en Turquía descubren uno de los edificios romanos más grandes del mundo: era utilizado como centro recreativo y albergó a miles de personas

Arqueólogos en Turquía descubren uno de los edificios romanos más grandes del mundo: era utilizado como centro recreativo y albergó a miles de personas

LEER MÁS
Científicos hacen un descubrimiento inesperado en la Antártida: patrones geométricos en el fondo del mar

Científicos hacen un descubrimiento inesperado en la Antártida: patrones geométricos en el fondo del mar

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Ciencia

Dentro de esta semana se sabrá si 3I/ATLAS es una nave extraterrestre que ha entrado en el sistema solar

Científicos de China perfeccionan un metal clave para su “sol artificial” y dan un paso decisivo hacia la energía del futuro

Arqueólogos en Turquía descubren uno de los edificios romanos más grandes del mundo: era utilizado como centro recreativo y albergó a miles de personas

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025