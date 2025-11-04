La superluna de noviembre: desde qué hora ver la luna llena más cercana a la Tierra y brillante de este año

La luna estará en su punto más cercano a la Tierra y se verá más brillante. Foto. Pexels

El miércoles 5 de noviembre, la Luna alcanzará su punto más cercano a la Tierra, convirtiéndose en la luna llena más brillante y cercana de todo el 2025. Este fenómeno, conocido como superluna, ocurre cuando la órbita lunar se alinea con su perigeo, y coincide con la fase de luna llena. Como resultado, veremos a la Luna más grande y será un espectáculo imposible de perderse.

Si alguna vez has deseado ver la Luna en todo su esplendor, este es el momento perfecto. Aunque la superluna será visible sin necesidad de telescopios, para disfrutarla al máximo te recomendamos buscar lugares alejados de la contaminación lumínica. Aquí te explicamos todo lo que necesitas saber sobre para disfrutar de este fenómeno lunar.

¿A qué hora se podrá apreciar la superluna de noviembre?

La superluna de noviembre alcanzará su máximo brillo el miércoles 5 a las 13:19 UTC, según Time and Date. Depende de tu ubicación, la hora exacta para verla cambiará. En muchos lugares, el mejor momento para observarla será durante la noche del 5 de noviembre o en las primeras horas del 6 de noviembre, cuando la Luna esté lo más cerca posible de la Tierra y su brillo sea más intenso.

La superluna de noviembre será la última del 2025. Foto: Pexels

Aunque el fenómeno será visible en todo el mundo, la superluna será más impresionante si se observa en su ascenso o cuando se encuentra cerca del horizonte. Luna puede parecer aún más grande debido al fenómeno óptico conocido como la ilusión lunar.

¿Qué es una superluna?

Una superluna ocurre cuando la órbita de la Luna está en su punto más cercano a la Tierra, al mismo tiempo que la Luna está llena. Según la NASA, a aproximadamente 363.600 kilómetros de la Tierra, la Luna llena se ve más brillante y grande que una Luna llena normal, de ahí el término superluna. Debido a que las superlunas están más cerca de la Tierra de lo normal, la ilusión es que parecen más grandes y brillantes.

La luna llena se verá hasta un 14% más grande y un 30% más brillante. Foto: Time and Date

Las superlunas se presentan en ciclos de tres y cuatro, consecutivamente. Este año comenzó en septiembre y termina en enero de 2026; el próximo ciclo de lunas llenas no se repetirá hasta noviembre de 2026.

¿Qué significa la luna del castor?

Según el Almanaque del Agricultor, la luna llena de noviembre marca el inicio de las primeras nevadas en el norte de Estados Unidos y Canadá, y el fin del otoño. La presencia de escarcha en el césped indica a los castores que deben construir sus diques antes de que el suelo se congele.

La luna del castor anuncia la llegada del invierno. Además de ser la época del año en que los castores buscan refugio, coincide con el auge del comercio de pieles en Norteamérica. Era la temporada para cazar castores por sus gruesas pieles, ideales para el invierno.