Superluna del 6 de octubre: a qué hora y desde dónde se podrá ver la luna llena más grande y brillante

Los observadores del cielo podrán apreciar, durante las noches del 6 y 7 de octubre, una Luna llena muy especial. Se tratará de una superluna, un fenómeno en el que nuestro satélite se encuentra más cerca de la Tierra, haciendo que se vea más grande y brillante de lo habitual. Esta superluna será la primera de las tres que tendrán lugar durante el año.

A esta Luna llena también se le conoce como Luna de la Cosecha, ya que es la más cercana al equinoccio de otoño, ocurrido el 22 de septiembre. Aunque normalmente este título corresponde a la Luna llena de septiembre, en 2025 la de octubre se encuentra más próxima a esa fecha, por lo que recibe ese nombre. En las tradiciones populares del hemisferio norte, la siguiente Luna llena será la Luna del Cazador, que marca el final de la temporada de cosecha y el inicio del otoño más profundo.

¿A qué hora y dónde ver la superluna de octubre?

La superluna de octubre alcanzará su punto máximo de iluminación durante la noche del lunes 6 y la madrugada del martes 7 de octubre, dependiendo del país desde donde se observe, según Time and Date. Podrá apreciarse desde el atardecer del lunes, cuando asome por el horizonte con un tono anaranjado característico. A medida que ascienda en el cielo, su brillo se intensificará y su color se tornará blanco y plateado, ofreciendo uno de los espectáculos lunares más esperados del año. Estos son los horarios aproximados en los que la Luna alcanzará su fase llena en distintos países:

España (hora peninsular): 05:47 a. m. del 7 de octubre

05:47 a. m. del 7 de octubre México: 10:47 p. m. del 6 de octubre

10:47 p. m. del 6 de octubre Perú: 10:47 p. m. del 6 de octubre

10:47 p. m. del 6 de octubre Colombia: 10:47 p. m. del 6 de octubre

10:47 p. m. del 6 de octubre Ecuador: 10:47 p. m. del 6 de octubre

10:47 p. m. del 6 de octubre Venezuela: 11:47 p. m. del 6 de octubre

11:47 p. m. del 6 de octubre Chile y Argentina: 00:47 a. m. del 7 de octubre

¿Qué es una superluna?

La superluna es un fenómeno que se produce cuando la fase de Luna llena coincide con el perigeo, es decir, el punto más cercano de la órbita lunar respecto a la Tierra. Como la órbita de la Luna no es perfectamente circular, algunas lunas llenas se observan más cerca y otras más lejos. Cuando ocurre cerca del perigeo, la Luna parece un poco más grande y luminosa.

Aunque la diferencia de tamaño no es enorme para el ojo humano, sí es suficiente para que los astrónomos la clasifiquen como un evento especial. En octubre de 2025, esta superluna coincidirá con la conocida Luna de la Cosecha, y su brillo adicional será especialmente notorio en zonas con cielos despejados y poca contaminación lumínica.

Consejos para ver la superluna

Disfrutar de la superluna no requiere instrumentos avanzados, pero sí es recomendable tener en cuenta algunos consejos prácticos. Lo primero es buscar un lugar con cielo despejado y lejos de la contaminación lumínica de las ciudades. Un campo abierto, una playa o una zona rural son ideales para apreciar el fenómeno en su máxima expresión.

Además, se recomienda observar la Luna apenas aparezca en el horizonte, ya que en ese momento puede parecer aún más grande debido al llamado “efecto de la ilusión lunar”. Si deseas capturar fotografías, utiliza una cámara con zoom o un telescopio pequeño; incluso unos binoculares pueden revelar detalles sorprendentes en la superficie lunar, como cráteres y montañas iluminadas.