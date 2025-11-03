HOYSuscripcion LR Focus

Un avanzado sistema maya predijo los eclipses solares con gran precisión durante siglos

Los mayas son conocidos por su vasto conocimiento matemático y astronómico. Los expertos hasta ahora se asombran de su sistema de calendario, capaz de calcular con precisión los eclipses solares y lunares, incluso hoy en día.

Para los mayas, los eclipses eran señales de ira divinas que respondían con rituales y sacrificios en templos como Chichén Itzá. Foto: Shutterstock
Para los mayas, los eclipses eran señales de ira divinas que respondían con rituales y sacrificios en templos como Chichén Itzá. Foto: Shutterstock

Los científicos saben desde hace tiempo que los mayas poseían amplios conocimientos de astronomía y matemáticas. También sabían que este conocimiento se traducía en un sofisticado sistema de calendario, que permitía a esta cultura predecir eventos astronómicos, como por ejemplo los eclipses.

Pero cómo los mayas calculaban el momento exacto de los eclipses no estaba claro, hasta ahora, cuando dos investigadores estadounidenses de la Universidad de Albany, creen haber resuelto el enigma.

El calendario maya basado en astronomía avanzada

El secreto de la precisión astronómica maya residía en el Códice de Dresde, uno de los textos más antiguos del continente, escrito entre los siglos XI y XII. Este antiguo manuscrito ha sido objeto de estudio durante décadas, pero su funcionamiento seguía siendo un enigma.

Códice de Dresde tiene 78 páginas, no solo contiene observaciones astronómicas sino también textos sobre religión y medicina. Foto: Wikimedia Commons

Códice de Dresde tiene 78 páginas, no solo contiene observaciones astronómicas sino también textos sobre religión y medicina. Foto: Wikimedia Commons

Durante años, los científicos sospecharon que su calendario servía para calcular eclipses solares y lunares. Sin embargo, no lograban comprender del todo cómo se aplicaban sus ciclos.

Ahora, investigadores de la Universidad de Albany, compararon el ciclo de 405 lunaciones (equivalente a 11.960 días) con el calendario ritual maya, conocido por asignar un significado espiritual a cada día. A través de complejos cálculos matemáticos, descubrieron que la interacción entre ambos sistemas permitía anticipar eclipses con una precisión sorprendente.

Los hallazgos sugieren que los mayas desarrollaron un modelo predictivo único, siglos antes de que existieran los conceptos astronómicos modernos que hoy utilizamos.

El patrón oculto que usaban los mayas para anticipar eclipses

El estudio de los calendarios también demostró que los mayas no se limitaban a reiniciar el calendario al final de un ciclo lunar, como se creía anteriormente. En cambio, reiniciaron el calendario a un patrón fijo de 223 o 358 meses lunares. Los investigadores descubrieron que los tiempos coinciden exactamente con los ciclos que los astrónomos modernos han calculado para los eclipses.

El número 20 tenía un valor simbólico para los mayas, y este posible calendario muestra 20 símbolos: 19 pequeños y uno central más grande. Foto: IStock

El número 20 tenía un valor simbólico para los mayas, y este posible calendario muestra 20 símbolos: 19 pequeños y uno central más grande. Foto: IStock

"El conocimiento maya no se limitaba a la creación de calendarios. La arquitectura, el arte y la cultura de la sociedad maya también se caracterizaban por un alto grado de desarrollo técnico y científico. Descubre aquí el auge, el apogeo y la misteriosa caída de la civilización maya", escriben en su estudio publicado en Science Advances.

La precisión del calendario maya que perdura hasta hoy

Al comparar las predicciones del calendario con una base de datos de eclipses solares reales —visibles para los mayas en lo que hoy es México entre los años 350 y 1150—, los investigadores concluyeron que este sistema podía anticipar los fenómenos con un margen de error de apenas unos días.

Más de 800 años después de su creación, la precisión del calendario maya es tan asombrosa que aún puede utilizarse para predecir eclipses con notable exactitud.

