Un equipo de arqueólogos de China descubrió un taller subterráneo en las ruinas de Sanxingdui, donde se elaboraban piezas valiosas de jade y oro. El hallazgo ha sido vinculado con la civilización del antiguo Reino Shu, que habitó la región hace más de 3.000 años y se destacó por su sofisticado dominio en el trabajo de piedras preciosas y metales valiosos.

Las excavaciones, que duraron más de dos años, permiten conocer más las técnicas de producción y la organización social de esta antigua civilización que habitó en la provincia de Sichuan, al suroeste de China. En 2023, la agencia oficial de prensa Xinhua informó sobre la labor que se llevó a cabo para descubrir este espacio “secreto” bajo tierra.

El yacimiento Sanxingdui ha atraído a más de cinco millones de turistas, interesados en la rica historia de la civilización Shu. Foto Xinhua News

PUEDES VER: Científicos captan por primera vez con sensores submarinos cómo se rompen las placas tectónicas en el fondo del océano Pacífico

El taller de oro y jade chino en buen estado de conservación

El taller subterráneo de jade y oro es el más antiguo hallado en el área. Este espacio alberga una gran cantidad de materiales en bruto, como jade y otras piedras preciosas, además de una serie de artefactos y herramientas que se encuentran en un estado de conservación impecable y sugiere la existencia de una cadena de artesanía relativamente completa.

Una colección de objetos de jade y cerámica descubiertos en el sitio arqueológico de Sanxingdui. Foto: Xinhua News

Basándose en las puertas de la ciudad, las carreteras recientemente confirmadas y en combinación con descubrimientos anteriores de las áreas de sacrificios y palacios, los arqueólogos creen que el área central de las ruinas es una antigua ciudad meticulosamente planificada, rodeada por altas murallas, con una superficie de aproximadamente 3,6 kilómetros cuadrados.

Ran Honglin, arqueólogo líder del proyecto de excavación, destaca: "El descubrimiento del taller arroja luz sobre varios misterios, como los orígenes de las grandes cantidades de materias primas de jade y piedra que se encuentran en Sanxingdui, las técnicas utilizadas en su elaboración, los procesos de producción y los métodos de distribución involucrados". Las ruinas, que abarcan 12 kilómetros cuadrados, son parte de lo que se cree fueron los restos del Reino Shu, una civilización que floreció en esta región entre 4.500 y 3.000 años atrás.

Un yacimiento arqueológico rico en reliquias

El yacimiento de Sanxingdui ha sido un tesoro inagotable de descubrimientos arqueológicos desde su descubrimiento en la década de 1920. Hasta la fecha, se han desenterrado más de 60.000 reliquias culturales, que incluyen herramientas, cerámicas y joyas. Entre los hallazgos más significativos, se encuentran más de 4.000 objetos de jade, loza y cerámica. Estos objetos permiten a los arqueólogos reconstruir la vida cotidiana de los antiguos habitantes del Reino Shu, quienes poseían un profundo conocimiento del trabajo con materiales preciosos.

Una figura humana de perfil tallada en jade, descubierta en el sitio arqueológico de Sanxingdui. Foto: Xinhua News

Este sitio arqueológico ha recibido a más de cinco millones de visitantes de todo el mundo en el último año, interesados en explorar la historia de una de las civilizaciones más misteriosas de Asia. Su importancia como centro de producción y comercio en tiempos antiguos sigue cautivando a los arqueólogos, quienes siguen descubriendo nuevas pruebas sobre su estructura social y cultural.

¿Por qué es importante este hallazgo para China?

El taller de jade descubierto es fundamental para comprender el funcionamiento económico y social de la civilización Shu. La producción de jade no solo tenía un valor económico, sino que también tenía un gran simbolismo cultural y espiritual. El jade era utilizado en rituales y ceremonias, y su elaboración era reservada para los artesanos más hábiles de la época. Este taller revela cómo los antiguos residentes transformaban materias primas en objetos de lujo, que luego se distribuían entre la élite de la sociedad.

Este hallazgo también permite a los arqueólogos investigar las técnicas de fabricación y distribución de las reliquias de jade, así como su relación con otros talleres de la región. Sun Hua, profesor de la Escuela de Arqueología y Museología de la Universidad de Pekín, destacó que estos descubrimientos resaltan la sofisticación y el legado duradero de la antigua civilización china.