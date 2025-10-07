El lugar más inaccesible para los humanos dónde podría esconderse el 99% del oro de la Tierra

El oro es un mineral sinónimo de lujo y riqueza en nuestras sociedades debido a que sus yacimientos no son abundantes en el planeta ni son fácilmente accesibles. Sin embargo, el núcleo de la Tierra podría albergar el 99% de las reservas totales de dicho elemento, aunque en la práctica sea imposible de explorar.

Según los cálculos de un equipo de científicos, dirigido por Bernard Wood, geólogo de la Universidad de Macquarie (Australia), la cantidad de oro escondido en este lugar sería tan abundante que, si se pudiese extraer en su totalidad, el metal precioso podría bañar toda la superficie del planeta y alcanzar una profundidad de hasta 50 centímetros.

Vetas de oro nativas con pepitas incrustadas en las paredes. Foto: Flickr

La composición del núcleo de la Tierra

El núcleo terrestre, una esfera caliente y densa ubicada a más de 5.000 kilómetros de profundidad, está compuesto principalmente por hierro y, en menor medida, níquel. Sin embargo, existe un porcentaje faltante de elementos que es desconocido por los científicos. Según Wood y sus colegas, uno de ellos podría ser una gran reserva de oro.

El núcleo de la Tierra, a más de 5.000 metros de la corteza, es un territorio inaccesible por su temperatura y presión extrema. Foto: The Conversation

Aunque las teorías son diversas, en dos estudios distintos, publicados en 2005 y 2006, Wood y su equipo teorizaron que podemos hallar una respuesta si nos remontamos hace más de 4.500 millones de años, con el origen de la Tierra y la formación de otros cuerpos celestes antiguos alrededor del Sol.

Ya que nuestro planeta se formó a partir de la unión de múltiples rocas en un disco aplanado de polvo y gas alrededor de la estrella, los autores de los estudios sugieren que las capas de la Tierra deberían tener una composición muy similar a las condritas, que son los asteroides más antiguos del sistema solar, según la NASA.

El oro que se habría fundido en el núcleo

Tras comparar la composición de ambos cuerpos, los investigadores descubrieron que las condritas presentan niveles similares de todos los elementos que también se encuentran en la corteza y el manto terrestre, con excepción en la cantidad de elementos solubles en el hierro (siderófilos), entre ellos el oro, que no se hallan en la misma cantidad de nuestro planeta.

Los meteoritos condritas estarían compuestos por elementos muy similares a los presentes en el núcleo de la Tierra. Foto: Meteorite Recon

Según los autores, el preciado oro podría haberse fundido en el océano de magma primordial que al enfriarse se convirtió en el núcleo terrestre, un lugar que nunca podremos acceder por su extremada temperatura y presión.

“Podemos decir que más del 99% del oro de la Tierra se encuentra en el núcleo”, sostuvo Wood en una entrevista con el medio australiano ABC.

Evidencias de oro en el núcleo de la Tierra

Un reciente estudio publicado en la revista Nature identificó la presencia de isótopos de rutenio-100 en rocas volcánicas de Hawái, lo que revela su origen profundo. Aunque este elemento también se encuentra en la superficie, su alta concentración, sugiere que proviene de la frontera entre el núcleo y el manto, a unos 3.000 kilómetros de profundidad, según esta investigación. Para los científicos, el rutenio habría ascendido desde esa zona límite a través de columnas de magma en convección hasta alcanzar la superficie terrestre.

“Cuando recibimos los primeros resultados, nos dimos cuenta de que habíamos encontrado oro”, afirma el geoquímico Nils Messling, de Alemania. “Nuestros datos confirmaron que material del núcleo, incluyendo oro y otros metales preciosos, se está filtrando hacia el manto terrestre”.