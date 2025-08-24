El té, chocolate amargo y las manzanas podrían convertirse en grandes aliados para combatir la hipertensión. Un análisis científico del ensayo COSMOS (Estudio de Resultados de Suplementos de Cacao y Multivitamínicos), demostró que los compuestos naturales en estos alimentos, conocidos como flavonoles, tienen efectos positivos en la presión arterial y la función vascular.

El profesor Christian Heiss, profesor de Medicina Cardiovascular de la Universidad de Surrey, señala que los flavonoles —presentes en frutas, cacao, uvas y té— serían una forma fácil y accesible para mejorar la salud del corazón. Datos de más de 5.200 personas revelan resultados beneficiosos para quienes padecen de presión alta o desean prevenir enfermedades cardiovasculares, según su artículo publicado en The Conversation.

El té, chocolate, las manzanas y uvas, poseen un compuesto que ayudarían a la salud del corazón. Foto: Pexels

¿Qué efectos tienen estos alimentos en la presión arterial?

Los flavonoles —también llamados flavan-3-oles o catequinas— son compuestos bioactivos que las plantas producen para protegerse de amenazas ambientales. Al consumirlos, el cuerpo humano puede beneficiarse de sus propiedades antioxidantes y vasodilatadoras. Los investigadores encontraron que un consumo diario de aproximadamente 586 mg de flavonoles, equivalente a tres tazas de té o dos porciones de chocolate negro, puede reducir en gran medida la presión arterial.

Los resultados indicaron que en personas, la presión sistólica (el número superior) descendió en promedio 2.8 mmHg, mientras que la diastólica bajó 2.0 mmHg. Sin embargo, aquellos con hipertensión, el efecto fue aún más notable: se registraron disminuciones de hasta 7 mmHg en la presión sistólica. Estas cifras son similares a las logradas con medicamentos antihipertensivos, lo que sugiere que esta alimentación ayudaría al manejo de la presión arterial.

Una ayuda a la salud cardiovascular

Además de disminuir la presión arterial, el consumo sostenido de flavonoles demostró mejorar la función endotelial, que se refiere a la capacidad de los vasos sanguíneos para dilatarse y adaptarse al flujo sanguíneo. Según el análisis, hubo un incremento promedio del 1.7% en la dilatación mediada por flujo (FMD), un indicador clínico crucial para evaluar la salud arterial.

Estos beneficios fueron visibles incluso en personas sin hipertensión, lo que indica que los flavonoles podrían tener un rol preventivo, además de terapéutico. A diferencia de muchos tratamientos farmacológicos, la inclusión de estos compuestos en la dieta diaria no presentó efectos adversos relevantes. Las molestias reportadas fueron menores y, en su mayoría, digestivas.

¿Cómo consumirlos?

Estas opciones, disponibles en la mayoría de las dietas, podrían integrarse fácilmente en los hábitos alimenticios cotidianos.

Té verde o negro (2–3 tazas al día)

Chocolate negro (1–2 porciones de 56 g)

Manzanas (2 unidades medianas)

Uvas, peras y frutos rojos

¿Y qué ocurre con los suplementos?

Algunas investigaciones incluidas en el metaanálisis evaluaron los efectos de suplementos de flavonoles o compuestos aislados como la epicatequina. Sin embargo, los resultados mostraron beneficios menores en comparación con el consumo de alimentos enteros. Esta diferencia podría deberse a la presencia de otros nutrientes que, en conjunto, optimizan la absorción y el efecto de los flavonoles.

Los especialistas advierten que parece más seguro y efectivo centrarse en obtener flavan-3-oles de los alimentos en lugar de suplementos en dosis altas, especialmente para personas que toman medicamentos. Las interacciones con fármacos aún no se comprenden completamente y podrían representar riesgos. Por ello recomiendan obtener estos compuestos a través de sus fuentes naturales.

El estudio concluye que una ingesta regular de entre 500 y 600 mg de flavonoles puede ser suficiente para observar beneficios cardiovasculares, sin necesidad de recurrir a productos procesados o costosos.