HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
San Marcos suspenden examen de admisión debido a toma
San Marcos suspenden examen de admisión debido a toma      San Marcos suspenden examen de admisión debido a toma      San Marcos suspenden examen de admisión debido a toma      
Ciencia

Huevo entero vs clara de huevo: ¿Cuál de los dos aporta más proteínas al consumirlos?

La clara y la yema poseen cantidades distintas de proteína. Se suele creer que la parte blanca es la principal fuente proteica, pero la yema también tiene su aporte.

Existe un debate sobre si las claras o los huevos enteros tienen el mismo valor de proteínas. Foto: Pexels
Existe un debate sobre si las claras o los huevos enteros tienen el mismo valor de proteínas. Foto: Pexels

El huevo es considerado un superalimento que se encuentra entre las fuentes de proteína más ricas y fáciles conseguir. Es el favorito entre deportistas, nutriciones y quienes buscan cuidar su salud por la calidad de nutrientes que aportan. Sin embargo, siempre ha existido la duda de cuál contiene más proteínas:¿los huevos enteros o solo las claras? Si bien las claras contienen menos grasa y calorías, los huevos enteros ofrecen un mayor valor nutricional y, además, más proteína.

Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, un huevo grande contiene aproximadamente 6.3 gramos de proteína en total. Esta se distribuye entre sus dos partes: la clara aporta alrededor de 3.6 gramos de proteína y la yema unos 2.7 gramos. Así, queda demostrado que la clara concentra un poco más de la mitad de la proteína del huevo, mientras que la yema aporta el resto.

La yema del huevo aporta hasta 2.7 gramos de proteína. Foto: Pexels

La yema del huevo aporta hasta 2.7 gramos de proteína. Foto: Pexels

La calidad proteica de los huevos

La proteína del huevo tiene un valor biológico (VB) de 100, lo que significa que aporta los nueve aminoácidos esenciales en las cantidades necesarias para la alimentación. Tanto la clara como la yema contribuyen a este contenido total de aminoácidos. Por lo tanto, la proteína del huevo es una de las mejores que existen.

Solo las claras de los huevos tienen 3.6 gramos de proteína. Foto: IStock

Solo las claras de los huevos tienen 3.6 gramos de proteína. Foto: IStock

Un estudio en el 2017 descubrió que los huevos enteros son constructores de proteínas musculares más efectivos que solo las claras de huevo, a pesar de tener la misma composición proteica. Los investigadores consideran que otros nutrientes dentro de la yema, como grasas buenas y micronutrientes, hacen de la proteína se pueda absorber y aprovechar mejor para construir y reparar tejidos.

¿Cuál es la mejor opción para obtener las proteínas?

En cantidades de proteína, las claras de huevo contienen un poco más de proteína por caloría. Pero si observamos cómo el cuerpo la utiliza, los huevos enteros podrían ser la mejor opción, ya que la yema complementa los beneficios. Para quienes deseen consumir la máxima cantidad de proteínas con menos calorías, las claras de huevo también serían una buena opción. Sin embargo, en términos de salud general, desarrollo muscular y consumo de nutrientes, los huevos enteros probablemente serían la mejor opción.

Mientras que las claras de huevo aportan proteína magra de primera calidad con un mínimo de grasa, los huevos enteros ofrecen no solo el mismo valor proteico de alta calidad, sino también un perfil nutricional más favorable y completo, que incluye vitaminas esenciales, minerales y grasas saludables, para optimizar la utilización de las proteínas por el organismo. 

Las mejores formas de consumir huevo

Los huevos pueden prepararse de distintas maneras y cada técnica aporta beneficios particulares tanto en sabor como en practicidad. Entre las opciones más recomendadas destacan:

  • Huevos duros: Son la forma más rápida y saludable de consumirlos. Se hierven en agua entre 6 y 10 minutos, según el punto de cocción deseado, desde una yema cremosa hasta completamente firme.
  • Huevos escalfados o pochados: Se cocinan en agua caliente a una temperatura ligeramente inferior a la del hervor. La clara queda cuajada mientras la yema se mantiene líquida, lo que los convierte en una opción ligera y nutritiva.
  • Huevos fritos: Una alternativa sabrosa y popular. Aunque requieren grasa para su cocción, bien preparados pueden ser parte de una dieta equilibrada, combinando salud y sabor.
  • Tortilla: Es la preparación más versátil y común. Puede hacerse sencilla o enriquecerse con verduras, quesos o hierbas, convirtiéndose en una comida completa y saciante.
  • Huevos horneados: Se cocinan en el horno hasta que estén completamente cuajados. Son ideales para preparaciones colectivas como quiches o “cazuelas” de huevo, que combinan practicidad y buen aporte nutricional.

En todas sus formas, el huevo mantiene su calidad como una fuente de proteína de alto valor biológico, aunque las técnicas que requieren menos grasa y menor tiempo de cocción —como hervido o escalfado— suelen ser las más recomendadas por nutricionistas.

Notas relacionadas
El té, el chocolate y las manzanas ayudarían a reducir la presión arterial, según ensayos científicos

El té, el chocolate y las manzanas ayudarían a reducir la presión arterial, según ensayos científicos

LEER MÁS
El té antiinflamatorio que ayuda a adelgazar y previene enfermedades del corazón, según estudio

El té antiinflamatorio que ayuda a adelgazar y previene enfermedades del corazón, según estudio

LEER MÁS
Desde el resfriado hasta la artritis: las 5 formas en las que kion es bueno para la salud, según la ciencia

Desde el resfriado hasta la artritis: las 5 formas en las que kion es bueno para la salud, según la ciencia

LEER MÁS
Un asteroide del tamaño de un autobús pasará esta semana cerca de la tierra y no se volverá a ver dentro de 100 años

Un asteroide del tamaño de un autobús pasará esta semana cerca de la tierra y no se volverá a ver dentro de 100 años

LEER MÁS
Descubren una antigua construcción en Israel relacionada con un lugar donde Jesús hizo un milagro bíblico

Descubren una antigua construcción en Israel relacionada con un lugar donde Jesús hizo un milagro bíblico

LEER MÁS
Calendario lunar agosto 2025: cuándo ver la luna llena y cuáles serán las fases lunares de este mes

Calendario lunar agosto 2025: cuándo ver la luna llena y cuáles serán las fases lunares de este mes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El núcleo de la Tierra deja de girar, invierte su dirección y los humanos ya sienten los efectos, sugieren los científicos

El núcleo de la Tierra deja de girar, invierte su dirección y los humanos ya sienten los efectos, sugieren los científicos

LEER MÁS
Biólogos peruanos y estadounidenses descubren una nueva especie de serpiente andina en Perú

Biólogos peruanos y estadounidenses descubren una nueva especie de serpiente andina en Perú

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Proponen que aumento de pensiones de docentes jubilados y cesantes sea progresivo hasta el 2027

Retiro AFP 2025: Fuerza Popular condiciona avance de proyecto de ley a reforma del sistema de pensiones

Policía vivía en residencia del cabecilla de una banda de sicarios y extorsionadores

Ciencia

La NASA anuncia el hallazgo del siglo: descubren indicios de vida en el pasado de Marte, pero lo más difícil será confirmarlo

Los científicos por fin descubren lo que hay dentro de unos misteriosos barriles hallados en el fondo del océano

Científicos capturan imágenes inéditas del cometa 3I/ATLAS mientras lo observan en tiempo real atravesando el sistema solar

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Dina Boluarte pidió a la población no bloquear carreteras y añade que no hay motivos para protestar

Ejército: No hay reacciones por incumplimiento de contrato de reparación de helicópteros

Rosa María Palacios sobre amenaza de López Aliaga: "Está diciendo que la vida de Gustavo Gorriti no vale nada"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota