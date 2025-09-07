HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

El té antiinflamatorio que ayuda a adelgazar y previene enfermedades del corazón, según estudio

Más allá de sus propiedades antiinflamatorias, esta bebida también tiene beneficios antioxidantes y analgésicos.

El jengibre ha sido durante mucho tiempo un alimento básico de la cocina y medicina tradicional. Foto: Pexels
El jengibre ha sido durante mucho tiempo un alimento básico de la cocina y medicina tradicional. Foto: Pexels

Originario de Asia, el jengibre, es una especie con un sabor intenso, picante y ligeramente dulce. Consumido en té, es una gran alternativa natural para prevenir enfermedades cardiovasculares gracias a sus propiedades antiinflamatorias. La infusión también podría ayudar a perder peso.

El té jengibre también tiene otros beneficios, como aliviar las náuseas y vómitos y fortalecer el sistema inmune. Este alimento también puede controlar los niveles de glucosa en pacientes con diabetes tipo 2, según un estudio publicado en Complementary Therapies.

El té de jengibre aporta antioxidantes y propiedades antiinflamatorias que combaten el dolor. Foto: Pexels

El té de jengibre aporta antioxidantes y propiedades antiinflamatorias que combaten el dolor. Foto: Pexels

¿Cuáles son los beneficios del jengibre?

Los compuestos activos del jengibre como el gingerol y el shogaol tienen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antimicrobianas. Diversos ensayos clínicos y revisiones científicas también sugieren que su consumo puede ser útil para personas con artritis, diabetes e incluso en terapias complementarias para pacientes oncológicos.

Sin embargo, para conseguir mejores resultados, el consumo de la infusión debe combinarse con una rutina de alimentación saludable, además de actividad física regular.

¿Cuáles son los compuestos del té de jengibre?

  • Gingeroles: responsables de las propiedades antiinflamatorias y digestivas de la bebida.
  • Shogaoles: son compuestos químicos que tienen propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y citotóxicas.
  • Zingerona: tiene acción antiinflamatoria, carminativa y antiemética.
  • Terpenos: tienen acción antibiótica y antifúngica.
  • Vitaminas A, C y B: ayudan a estimular el metabolismo y la producción de energía.
  • Minerales (calcio, hierro y fósforo): ayudan a combatir dolores de cabeza, dolores musculares y prevenir enfermedades cardiovasculares.

¿Cómo preparar el té de jengibre?

Para la preparación de este té beneficioso se necesitan los siguientes ingredientes.

  • 1 cucharadita de jengibre fresco para 200 ml. de agua.
  • 1 cucharada de jengibre en polvo para 1 litro de agua.

Añadir los ingredientes en una olla y hierve de 8 a 10 minutos. Apaga el fuego, tapa la olla y bebe cuando esté tibio.

¿Con qué se puede combinar el té de jengibre?

Gracias a su versatilidad, el té de jengibre se puede combinar con otros ingredientes para potenciar sus beneficios. Algunas sugerencias importantes incluyen:

  • Té de limón y jengibre: aumenta la acción antioxidante y antiinflamatoria;
  • Té de jengibre y canela: aumenta el efecto adelgazante;
  • Té de jengibre con menta: aumenta la inmunidad;
  • Té de jengibre con cúrcuma: potencia los efectos antiinflamatorios y antioxidantes.
