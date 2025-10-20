Estudio científico revela un goteo de oro desde la reserva más grande del núcleo de la Tierra

El oro del núcleo terrestre llega a la superficie a través de volcanes como Hawái. Foto: Composición LR

Un equipo de científicos de la Universidad de Göttinger descubrió que en el núcleo metálico de la Tierra, situado a más de 3000 kilómetros bajo la superficie, se encuentra la reserva de oro más grande del planeta. Esta concentración almacena más del 99,999% del oro y otros metales que han permanecido atrapados desde la formación de la Tierra, hace 4.500 millones de años.

El estudio, publicado en Nature, indica que parte de este oro y otros metales preciosos logra trasladarse hacia la superficie mediante la actividad volcánica. Los investigadores identificaron señales de este “goteo de oro” en rocas volcánicas de Hawái, demostrando que el núcleo no permanece completamente aislado.

¿Cuál es la principal conclusión del estudio realizado por la Universidad de Göttinger sobre el núcleo terrestre?

Los científicos concluyeron que el núcleo terrestre no constituye un sistema completamente cerrado. Parte del oro y de otros metales preciosos logra pasar al manto y, eventualmente, alcanzar la superficie a través de la actividad volcánica. El doctor Nils Messling afirmó: "Cuando llegaron los primeros resultados, nos dimos cuenta de que literalmente habíamos encontrado oro. Nuestros datos confirmaron que el material del núcleo, incluido el oro y otros metales preciosos, se está filtrando hacia el manto de la Tierra".

Además profesor Willbold, quien realizó el estudio, señaló que este hallazgo redefine la concepción del núcleo terrestre como un sistema cerrado. Además, el descubrimiento abre perspectivas importantes sobre el origen de metales estratégicos fundamentales, aunque aún se desconoce si esta conexión existe desde los inicios del planeta o si es un fenómeno reciente.

¿Qué técnicas permitieron a los investigadores detectar la presencia de oro en las rocas volcánicas de Hawái?

Los científicos no buscaron oro de manera directa, sino rutenio, un isótopo que funciona como marcador del núcleo terrestre. El equipo identificó un exceso del isótopo 100Ru en las rocas volcánicas de Hawái, característico del núcleo y distinto al que se encuentra en el manto.

Estas mediciones fueron posibles gracias a técnicas de ultraalta precisión desarrolladas por la Universidad de Göttinger. La diferencia isotópica había dificultado previamente la medición, pero los datos confirmaron que parte del oro y otros metales preciosos se filtran desde el núcleo hacia el manto y la superficie terrestre.