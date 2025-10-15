HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

La OMS advierte el aumento de las bacterias resistentes a antibióticos comunes: más de un 40% en los últimos años

Las infecciones comunes están volviéndose cada vez más difíciles de tratar. Un informe revela que las infecciones bacterianas son más resistentes a los antibióticos habituales, lo que pone en riesgo la salud de millones de personas.

Bacterias como la E. coli ahora son mucho más resistentes a los tratamientos. Foto: Wired
Bacterias como la E. coli ahora son mucho más resistentes a los tratamientos. Foto: Wired

Una de cada seis infecciones bacterianas comunes confirmadas en laboratorio fue resistente a los tratamientos con antibióticos en 2023, una proporción que se eleva a una de cada tres infecciones en las regiones de Asia y Oriente Medio, según un nuevo informe publicado este lunes por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Entre 2018 y 2023, la resistencia a los antibióticos aumentó más del 40 % en las combinaciones de patógenos y fármacos monitoreadas, con un incremento anual estimado de entre el 5 % y el 15 %, de acuerdo con el Informe Mundial sobre la Vigilancia de la Resistencia a los Antibióticos 2025.

PUEDES VER: Consumir té y café ayuda a reducir en más de 20% el riesgo de contraer cáncer, revela nuevo estudio del IEO

lr.pe

Bacterias más resistentes a los tratamientos

Las bacterias han desarrollado resistencia desde hace mucho tiempo a los medicamentos diseñados para combatirlas, lo que ha vuelto inútiles muchos fármacos. Y esto se ha visto acelerado por el uso masivo de antibióticos para tratar a humanos, animales y alimentos. Las superbacterias resistentes a los antimicrobianos (RAM) causan directamente más de un millón de muertes y contribuyen a casi cinco millones cada año, según la OMS.

"Estos hallazgos son sumamente preocupantes", declaró a la prensa Yvan JF. Hutin, jefe del departamento de resistencia a los antimicrobianos de la OMS. "A medida que la resistencia a los antibióticos sigue aumentando, nos estamos quedando sin opciones de tratamiento y estamos poniendo vidas en riesgo".

PUEDES VER: Inmunólogo peruano explica las células T, "los guardias de seguridad" del sistema inmune, que ganaron el Nobel de Medicina 2025

lr.pe

El aumento de infecciones

En un informe sobre la vigilancia de la RAM, la OMS examinó las estimaciones de prevalencia de resistencia a 22 antibióticos utilizados para tratar infecciones de los tractos urinario y gastrointestinal, el torrente sanguíneo y los utilizados para tratar la gonorrea. En los cinco años previos hasta 2023, la resistencia a los antibióticos aumentó en más del 40 por ciento de los antibióticos monitoreados

En el caso de las infecciones del tracto urinario, la resistencia a los antibióticos de uso común fue típicamente superior al 30 por ciento a nivel mundial, mostró.

El informe analizó ocho patógenos bacterianos comunes, incluidos E. coli y K. pneumoniae, que pueden provocar infecciones graves del torrente sanguíneo que con frecuencia resultan en sepsis, insuficiencia orgánica y muerte.

PUEDES VER: Científicos dan un paso clave frente a la infertilidad con óvulos humanos creados a partir de células de la piel

lr.pe

Un aumento "más rápido que la medicina moderna"

La OMS advirtió que más del 40% de las infecciones por E. coli y el 55% de las infecciones por K. pneumoniae a nivel mundial son ahora resistentes a las cefalosporinas de tercera generación, el tratamiento de primera elección para estas infecciones.

"La resistencia a los antimicrobianos está superando los avances de la medicina moderna, amenazando la salud de las familias en todo el mundo", advirtió el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en un comunicado.

La OMS elogió las mejoras en la vigilancia, pero advirtió que el 48% de los países aún no estaban reportando ningún dato sobre RAM.

