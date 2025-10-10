OMS lanza advertencia: uno de cada tres médicos y enfermeros tienen síntomas de depresión o ansiedad
La OMS sugiere medidas urgentes, como erradicar la violencia en los centros sanitarios y mejorar el acceso a la atención mental, ante la creciente crisis de salud emocional entre los profesionales médicos.
Una investigación realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló un hecho alarmante: un tercio de los médicos y enfermeros que residen en Europa presentan síntomas de depresión o ansiedad.
"Un médico o enfermero de cada tres declara síntomas de depresión o ansiedad", dijo Hans Kluge, director de la OMS para Europa. Se trata de una tasa cinco veces mayor a la de la población europea.
Letonia y Polonia tienen las tasas de depresión más altas
El médico belga y experto en salud pública indicó que "más de uno de cada diez médicos o enfermeros ha pensado en ponerle fin a sus días o lesionarse". "Es un lastre inaceptable para quienes cuidan de nosotros", comenta.
El informe de la OMS precisa que los enfermeros y las médicas mujeres están más sujetos a la depresión y la ansiedad, mientras que los doctores varones son más proclives a volverse dependientes del alcohol.
El personal de Letonia y Polonia registró tasas de depresión más altas, casi la mitad de los encuestados alcanzaron el umbral de un trastorno por depresión. En cambio, la prevalencia es menor en Dinamarca y en Islandia (en torno a un 15%).
La encuesta, que se basa en 90.000 respuestas de profesionales de la salud de los 27 países de la Unión Europea (UE), muestra también que un tercio lidió con intimidaciones o amenazas violentas en el trabajo.
OMS brinda recomendaciones para solucionar problema
Chipre, Grecia y España son los países donde se reportaron más actos violentos. Asimismo, la OMS indica que el 10% fue víctima de violencia física o de acoso sexual en el último año.
En el conjunto de los países estudiados, un médico de cada cuatro trabaja más de 50 horas semanales. El 32% de los médicos y un 25% de los enfermeros tienen contratos temporales, lo que agrava su ansiedad.
Hans Kluge propuso varias pistas para ponerle remedio: tolerancia cero con la violencia y el acoso en centros sanitarios, reformar el recurso a las horas extras y un acceso garantizado a servicios de salud mental confidenciales.
"Con Europa confrontada a una escasez de casi un millón de trabajadores sanitarios para 2030, no podemos permitirnos perderlos a causa del agotamiento, la desesperación o la violencia", recalcó Kluge.