OMS lanza advertencia: uno de cada tres médicos y enfermeros tienen síntomas de depresión o ansiedad

La OMS sugiere medidas urgentes, como erradicar la violencia en los centros sanitarios y mejorar el acceso a la atención mental, ante la creciente crisis de salud emocional entre los profesionales médicos.

Hans Kluge, director de la OMS para Europa, reveló alarmantes cifras en un informe.
Hans Kluge, director de la OMS para Europa, reveló alarmantes cifras en un informe. | Foto: AFP

Una investigación realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló un hecho alarmante: un tercio de los médicos y enfermeros que residen en Europa presentan síntomas de depresión o ansiedad.

"Un médico o enfermero de cada tres declara síntomas de depresión o ansiedad", dijo Hans Kluge, director de la OMS para Europa. Se trata de una tasa cinco veces mayor a la de la población europea.

Letonia y Polonia tienen las tasas de depresión más altas

El médico belga y experto en salud pública indicó que "más de uno de cada diez médicos o enfermeros ha pensado en ponerle fin a sus días o lesionarse". "Es un lastre inaceptable para quienes cuidan de nosotros", comenta.

El informe de la OMS precisa que los enfermeros y las médicas mujeres están más sujetos a la depresión y la ansiedad, mientras que los doctores varones son más proclives a volverse dependientes del alcohol.

El personal de Letonia y Polonia registró tasas de depresión más altas, casi la mitad de los encuestados alcanzaron el umbral de un trastorno por depresión. En cambio, la prevalencia es menor en Dinamarca y en Islandia (en torno a un 15%).

La encuesta, que se basa en 90.000 respuestas de profesionales de la salud de los 27 países de la Unión Europea (UE), muestra también que un tercio lidió con intimidaciones o amenazas violentas en el trabajo.

OMS brinda recomendaciones para solucionar problema

Chipre, Grecia y España son los países donde se reportaron más actos violentos. Asimismo, la OMS indica que el 10% fue víctima de violencia física o de acoso sexual en el último año.

En el conjunto de los países estudiados, un médico de cada cuatro trabaja más de 50 horas semanales. El 32% de los médicos y un 25% de los enfermeros tienen contratos temporales, lo que agrava su ansiedad.

Hans Kluge propuso varias pistas para ponerle remedio: tolerancia cero con la violencia y el acoso en centros sanitarios, reformar el recurso a las horas extras y un acceso garantizado a servicios de salud mental confidenciales.

"Con Europa confrontada a una escasez de casi un millón de trabajadores sanitarios para 2030, no podemos permitirnos perderlos a causa del agotamiento, la desesperación o la violencia", recalcó Kluge.

