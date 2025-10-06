HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy     
¿Habrá paro de transportistas el 7 de octubre?
¿Habrá paro de transportistas el 7 de octubre?     ¿Habrá paro de transportistas el 7 de octubre?     ¿Habrá paro de transportistas el 7 de octubre?     
Ciencia

Científicos dan un paso clave frente a la infertilidad con óvulos humanos creados a partir de células de la piel

Un equipo internacional logró crear óvulos humanos funcionales usando células de piel, lo que abre nuevas posibilidades para tratar la infertilidad y ampliar el acceso a la reproducción asistida.

Un estudio compartido en Nature Communications reveló como las células cutáneas ayudan en la formación de ovulos.
Un estudio compartido en Nature Communications reveló como las células cutáneas ayudan en la formación de ovulos. | Composición LR

En un avance considerado histórico para la medicina reproductiva, científicos de la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón (OHSU), en Estados Unidos, lograron por primera vez crear óvulos humanos funcionales a partir de células cutáneas. El hito, publicado en la revista Nature Communications, representa un nuevo enfoque para enfrentar casos severos de infertilidad, especialmente en mujeres sin óvulos viables.

La técnica consiste en extraer el núcleo de una célula de piel humanadonde reside el ADN— e implantarlo en un óvulo donado al que previamente se le ha retirado su propio núcleo. Así, se crea un nuevo óvulo que comparte la carga genética de la persona donante de la piel, y que puede ser fertilizado con esperma.

PUEDES VER: Superluna del 6 de octubre: a qué hora y desde dónde se podrá ver la luna llena más grande y brillante

lr.pe

Un avance prometedor, aunque aún en etapa experimental

Durante el estudio, los investigadores produjeron 82 ovocitos humanos funcionales que fueron fecundados en laboratorio. Aunque menos del 9% de los embriones alcanzaron la etapa de blastocisto (5 a 6 días de desarrollo), el logro marca un punto de partida clave para futuras terapias reproductivas.

Este procedimiento podría, a largo plazo, permitir que mujeres con insuficiencia ovárica —por edad o tratamientos como la quimioterapia— o incluso parejas del mismo sexo, tengan hijos genéticamente emparentados con ambos progenitores.

“Esto representa una posibilidad revolucionaria para quienes no tienen óvulos funcionales. Aunque estamos lejos de su aplicación clínica, es una base sólida para el futuro”, explicó la doctora Paula Amato, coautora del estudio.

PUEDES VER: Científicos confirman que la luna Encélado de Saturno cumplen todos los requisitos para albergar la vida en su gran océano

lr.pe

Un proceso complejo con desafíos genéticos

El principal obstáculo técnico que enfrentaron los científicos fue garantizar que el óvulo tuviera el número correcto de cromosomas. Las células humanas tienen 46 cromosomas, pero los óvulos y espermatozoides deben tener solo 23. Para resolver esto, los investigadores desarrollaron una técnica llamada mitomeiosis, que imita la división celular natural para descartar cromosomas sobrantes.

Sin embargo, todos los embriones obtenidos presentaron anomalías cromosómicas, por lo que no serían viables clínicamente en su estado actual. La investigación aún debe superar importantes barreras técnicas y éticas antes de convertirse en una alternativa en tratamientos de fertilidad.

PUEDES VER: Arabia Saudita revela el descubrimiento de arte rupestre en tamaño natural oculto en el desierto hace 12.000 años

lr.pe

Futuro de la fertilidad: entre la esperanza y la regulación

El uso de células somáticas (como las de la piel) en reproducción recuerda a la técnica utilizada para clonar a la oveja Dolly en 1997. Aunque en este caso no se busca clonar, sino generar óvulos personalizados, las regulaciones bioéticas podrían ser un obstáculo para su aplicación clínica en humanos.

A pesar de esto, expertos no vinculados al estudio, como el profesor Ying Cheong (Universidad de Southampton), lo califican como un “avance emocionante”, que podría transformar la forma en que se abordan la infertilidad y el aborto espontáneo en el futuro.

“Por primera vez, se ha demostrado que una célula común del cuerpo puede ser reprogramada para producir un óvulo humano funcional. Es un primer paso, pero enorme”, concluyó el investigador Shoukhrat Mitalipov, líder del equipo.

Notas relacionadas
Científicos identifican dos edades clave en el que el cuerpo humano envejece más rápido, según estudio genético

Científicos identifican dos edades clave en el que el cuerpo humano envejece más rápido, según estudio genético

LEER MÁS
Arqueólogos en Arabia Saudita reescriben la historia de la supervivencia humana con hallazgo de arte rupestre de 12.000 años de antigüedad

Arqueólogos en Arabia Saudita reescriben la historia de la supervivencia humana con hallazgo de arte rupestre de 12.000 años de antigüedad

LEER MÁS
China desafía a las baterías de litio con un dispositivo de iones de hidruro 6 veces más potente

China desafía a las baterías de litio con un dispositivo de iones de hidruro 6 veces más potente

LEER MÁS
Una bestia capaz de devorar cocodrilos: así era la Titanoboa, la serpiente que habitó Latinoamérica hace 60 millones de años

Una bestia capaz de devorar cocodrilos: así era la Titanoboa, la serpiente que habitó Latinoamérica hace 60 millones de años

LEER MÁS
Perú vuelve a ser clave para la ciencia con el hallazgo de una nueva especie de roedor en lo profundo de su selva amazónica

Perú vuelve a ser clave para la ciencia con el hallazgo de una nueva especie de roedor en lo profundo de su selva amazónica

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China desafía a la física con megaobra que desplazó el eje de la Tierra y alargó la duración de los días desde hace 31 años

China desafía a la física con megaobra que desplazó el eje de la Tierra y alargó la duración de los días desde hace 31 años

LEER MÁS
Adiós al agua salada: científicos de Hong Kong afirman crear un material que convierte el agua del mar en potable y sin energía

Adiós al agua salada: científicos de Hong Kong afirman crear un material que convierte el agua del mar en potable y sin energía

LEER MÁS
Superluna del 6 de octubre: a qué hora y desde dónde se podrá ver la luna llena más grande y brillante

Superluna del 6 de octubre: a qué hora y desde dónde se podrá ver la luna llena más grande y brillante

LEER MÁS
Calendario lunar de octubre: cuándo se podrá ver la superluna y cuáles serán las fases lunares de este mes

Calendario lunar de octubre: cuándo se podrá ver la superluna y cuáles serán las fases lunares de este mes

LEER MÁS
El mayor proyecto de la historia de la humanidad está a punto de entrar en una fase clave: Estados Unidos lidera el avance

El mayor proyecto de la historia de la humanidad está a punto de entrar en una fase clave: Estados Unidos lidera el avance

LEER MÁS
Científicos responden, por fin, a la pregunta: "¿Qué fue primero, el huevo o la gallina?"

Científicos responden, por fin, a la pregunta: "¿Qué fue primero, el huevo o la gallina?"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Se suspenden las clases el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

Mr Peet decepcionado con Alianza Lima por la inesperada derrota ante Alianza Universidad: "No puedes perder de esta manera"

Ciencia

Arqueólogos en Arabia Saudita reescriben la historia de la supervivencia humana con hallazgo de arte rupestre de 12.000 años de antigüedad

Superluna del 6 de octubre: a qué hora y desde dónde se podrá ver la luna llena más grande y brillante

Perú vuelve a ser clave para la ciencia con el hallazgo de una nueva especie de roedor en lo profundo de su selva amazónica

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025