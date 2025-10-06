Científicos dan un paso clave frente a la infertilidad con óvulos humanos creados a partir de células de la piel

Un estudio compartido en Nature Communications reveló como las células cutáneas ayudan en la formación de ovulos. | Composición LR

En un avance considerado histórico para la medicina reproductiva, científicos de la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón (OHSU), en Estados Unidos, lograron por primera vez crear óvulos humanos funcionales a partir de células cutáneas. El hito, publicado en la revista Nature Communications, representa un nuevo enfoque para enfrentar casos severos de infertilidad, especialmente en mujeres sin óvulos viables.

La técnica consiste en extraer el núcleo de una célula de piel humana —donde reside el ADN— e implantarlo en un óvulo donado al que previamente se le ha retirado su propio núcleo. Así, se crea un nuevo óvulo que comparte la carga genética de la persona donante de la piel, y que puede ser fertilizado con esperma.

Un avance prometedor, aunque aún en etapa experimental

Durante el estudio, los investigadores produjeron 82 ovocitos humanos funcionales que fueron fecundados en laboratorio. Aunque menos del 9% de los embriones alcanzaron la etapa de blastocisto (5 a 6 días de desarrollo), el logro marca un punto de partida clave para futuras terapias reproductivas.

Este procedimiento podría, a largo plazo, permitir que mujeres con insuficiencia ovárica —por edad o tratamientos como la quimioterapia— o incluso parejas del mismo sexo, tengan hijos genéticamente emparentados con ambos progenitores.

“Esto representa una posibilidad revolucionaria para quienes no tienen óvulos funcionales. Aunque estamos lejos de su aplicación clínica, es una base sólida para el futuro”, explicó la doctora Paula Amato, coautora del estudio.

Un proceso complejo con desafíos genéticos

El principal obstáculo técnico que enfrentaron los científicos fue garantizar que el óvulo tuviera el número correcto de cromosomas. Las células humanas tienen 46 cromosomas, pero los óvulos y espermatozoides deben tener solo 23. Para resolver esto, los investigadores desarrollaron una técnica llamada mitomeiosis, que imita la división celular natural para descartar cromosomas sobrantes.

Sin embargo, todos los embriones obtenidos presentaron anomalías cromosómicas, por lo que no serían viables clínicamente en su estado actual. La investigación aún debe superar importantes barreras técnicas y éticas antes de convertirse en una alternativa en tratamientos de fertilidad.

Futuro de la fertilidad: entre la esperanza y la regulación

El uso de células somáticas (como las de la piel) en reproducción recuerda a la técnica utilizada para clonar a la oveja Dolly en 1997. Aunque en este caso no se busca clonar, sino generar óvulos personalizados, las regulaciones bioéticas podrían ser un obstáculo para su aplicación clínica en humanos.

A pesar de esto, expertos no vinculados al estudio, como el profesor Ying Cheong (Universidad de Southampton), lo califican como un “avance emocionante”, que podría transformar la forma en que se abordan la infertilidad y el aborto espontáneo en el futuro.

“Por primera vez, se ha demostrado que una célula común del cuerpo puede ser reprogramada para producir un óvulo humano funcional. Es un primer paso, pero enorme”, concluyó el investigador Shoukhrat Mitalipov, líder del equipo.