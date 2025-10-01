La luna Encélado, una de las más intrigantes de Saturno, ha sido durante años un objetivo en la búsqueda de vida extraterrestre. Descubrimientos recientes revelan que esta pequeña luna cumple con todos los requisitos necesarios para albergar vida en su vasto océano subterráneo. Investigaciones basadas en los datos obtenidos por la sonda Cassini y el telescopio James Webb, sugieren que Encélado tiene los ingredientes fundamentales para que la vida surja: agua líquida, energía y moléculas orgánicas complejas.

En un principio, se pensaba que la luna era demasiado fría para albergar vida, pero hallazgos como los chorros de agua que emergen de su superficie, junto con la presencia de compuestos químicos clave, han transformado a Encelado en un candidato destacado para futuras misiones espaciales.

Encélado es la sexta luna más grande de Saturno. Foto: NASA/JPL-Caltech

PUEDES VER: China desafía la historia de la evolución humana con el hallazgo de un cráneo de un millón de años de antigüedad

Moléculas orgánicas en Encélado

En Encélado se identificaron moléculas orgánicas en las partículas expulsadas por los géiseres de agua que brotan desde su polo sur. Estas moléculas incluyen los precursores de aminoácidos, los componentes esenciales para la formación de vida. Aunque aún no se ha detectado vida en la luna, la presencia de estas moléculas sugiere que las condiciones químicas en Encélado podrían favorecer procesos biológicos.

El posible interior de Encélado, la luna de Saturno. Foto: Nasa/JPL-Caltech

Las moléculas fueron detectadas en muestras recogidas por la sonda Cassini durante su misión, que terminó en 2017, y más recientemente, el telescopio James Webb también ha observado el material expulsado por los géiseres. Los científicos, liderados por el Dr. Nozair Khawaja de la Universidad Libre de Berlín, confirmaron que las moléculas presentes en el plume de Encélado son más complejas. Los análisis de estas partículas, han revelado una química diversa y rica, lo que aumenta las probabilidades de que Encélado sea un entorno habitable, según el estudio publicado en Nature.

"Cuando hay complejidad, significa que el potencial habitable de Encélado está aumentando ahora mismo", dijo Khawaja.

Los ingredientes esenciales para la vida

Además de las moléculas orgánicas, Encélado posee un océano subterráneo de agua líquida, otro de los requisitos fundamentales para la vida. La misión Cassini descubrió que este océano está en contacto con el núcleo rocoso de la luna, lo que permite que exista una fuente de energía. Esta combinación de agua líquida, compuestos orgánicos y energía, proporciona las condiciones necesarias para la vida tal como la conocemos.

Los chorros de agua que emergen desde el sur de Encélado contienen, además de hielo, sal y otros compuestos químicos que podrían jugar un papel importante en los procesos biológicos. El descubrimiento de sal en el océano subterráneo también refuerza la idea de que su ambiente es más dinámico y complejo de lo que se pensaba.

El futuro de las investigaciones y las misiones a Encélado

El futuro de las investigaciones sobre Encélado parece prometedor. La Agencia Espacial Europea (ESA) ya está planeando una misión para explorar más a fondo esta luna. Según el investigador de la ESA Jörn Helbert , quien no participó en el estudio, los nuevos descubrimientos sobre las moléculas orgánicas y la presencia de agua líquida refuerzan la necesidad de enviar una misión para buscar signos de vida. La misión podría incluir un orbiter para estudiar la luna de manera remota, así como un lander para tomar muestras directamente de los géiseres de agua.

Con la nueva información disponible, los científicos están cada vez más convencidos de que la luna podría albergar vida o, al menos, las condiciones necesarias para que la vida pueda surgir en su océano subterráneo. La misión de la ESA, que se prevé para 2042, podría ser el siguiente paso en la búsqueda de vida más allá de la Tierra.

"Eso significa que ahora contamos con todos los elementos necesarios para que Encélado albergue vida: agua líquida, energía y moléculas prebióticas complejas", declaró Helbert en The Guardian. "Esto hace que sea muy oportuno enviar una misión en busca de indicios de vida".