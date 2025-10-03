El gobierno de Arabia Saudita anunció el descubrimiento y documentación de un conjunto excepcional de grabados rupestres de tamaño natural, con una antigüedad estimada de entre 11.400 y 12.800 años. El trabajo, realizado en el desierto de Al-Nafud Al-Kabir, corresponde a la fase más antigua de arte rupestre identificada en el país.

Hace unos 12.000 años, los cazadores-recolectores que habitaban una franja del desierto árabe tallaron imágenes de tamaño natural de camellos y otros animales en acantilados y rocas de arenisca, utilizando arte rupestre para marcar la ubicación de fuentes de agua en una ilustración de cómo la gente antigua afrontaba algunos de los entornos más inhóspitos de la Tierra. El hallazgo publicado en Nature, se llevó a cabo en el marco del Proyecto Arabia Verde, con la participación de un equipo internacional de investigadores.

Paneles de arte rupestre con representaciones animales. Foto. Nature

¿Qué figuras rupestres fueron descubiertas en el desierto árabe?

Alrededor de 60 paneles de arte rupestre conservan más de 130 representaciones de animales, principalmente camellos, pero también cabras montesas, gacelas, asnos salvajes y un uro, considerado el ancestro del ganado doméstico moderno. Algunos de los grabados de camellos alcanzaban más de dos metros de altura y hasta 2,6 metros de longitud.

El arte rupestre fue encontrado en cornisas estrechas y de difícil acceso. Foto: Nature

Aunque muchas de las figuras fueron talladas en rocas accesibles desde el suelo, otras se encuentran en imponentes acantilados, entre ellas una situada a unos 39 metros de altura, donde se registraron 19 camellos y tres burros.

"Los grabadores habrían tenido que pararse en una cornisa directamente frente al acantilado", dijo la arqueóloga e investigadora de arte rupestre Maria Guagnin, de la Universidad de Sydney y el Instituto Max Planck de Geoantropología en Alemania, autora principal del estudio.

¿Cómo se realizaron los grabados en el desierto árabe?

Realizar estos grabados fue una tarea extremadamente peligrosa, ya que la cornisa donde se encuentran es muy estrecha y con pendiente descendente. Desde esa posición, los antiguos habitantes ni siquiera podían ver por completo la imagen que estaban tallando. Aun así, lograron producir representaciones naturalistas, explicó la arqueóloga Maria Guagnin.

Según los investigadores, el arte rupestre también servía para señalar la ubicación de fuentes de agua transitorias en medio de un entorno árido y desafiante. En las representaciones se muestran camellos machos en celo, identificables por la tensión de los músculos del cuello al emitir un ruido sordo durante la época de apareamiento, que normalmente coincide con la estación húmeda. Por lo tanto, el arte rupestre se vincula con la temporada de lluvias y marca lugares donde se acumula agua.

"Estas antiguas comunidades sobrevivieron en el desierto, moviéndose entre lagos estacionales, y marcaron estas fuentes de agua y los caminos que conducían a ellas con arte rupestre monumental", dijo Guagnin. "Debieron conocer el paisaje increíblemente bien".

¿Cómo era el antiguo desierto árabe?

Durante el apogeo de la última Edad de Hielo, hace unos 20.000 a 25.000 años, Arabia era tan árida que no se conocían asentamientos humanos. Pero hace unos 15.000 años comenzó un período de mayor pluviosidad, que formó humedales y estanques en un entorno desértico que se estaba volviendo más verde. El arte rupestre revela la época de los cazadores-recolectores que posteriormente habitaron la región, según los investigadores.

"Esta historia resuena hoy en día porque estas personas muestran capacidades notables para expandirse, adaptarse y sobrevivir en paisajes marginales", dijo el antropólogo y coautor del estudio Michael Petraglia, director del Centro de Investigación Australiano para la Evolución Humana de la Universidad Griffith.

Algunos artefactos recuperados en las excavaciones se asemejan a los encontrados en la región circundante, lo que sugiere cierta interacción entre estos cazadores-recolectores y otros pueblos. Sin embargo, el arte rupestre monumental es diferente a todo lo conocido en la región.