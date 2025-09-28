HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros
Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros     Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros     Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros     
Ciencia

Científicos chinos crean un pegamento para huesos que repara fracturas en solo tres minutos de forma rápida y segura

Científicos chinos crearon el Bone 02, un gel que promete revolucionar la ortopedia al sustituir implantes metálicos y reducir complicaciones en la recuperación de los pacientes.

Científicos chinos crearon el Bone 02, un innovador gel o "pegamento óseo".
Científicos chinos crearon el Bone 02, un innovador gel o "pegamento óseo". | Medical Buyer

En un laboratorio de la Universidad de Zhejiang, un equipo de científicos chinos desarrolló un innovador gel o "pegamento óseo" llamado Bone 02, el cual promete revolucionar el tratamiento de fracturas. Este adhesivo tiene la capacidad de reparar huesos en tan solo tres minutos, eliminando así la necesidad de procedimientos quirúrgicos invasivos o el uso de placas metálicas.

El desarrollo de este producto se inspiró en el mecanismo que emplean las ostras para adherirse firmemente a las superficies bajo el agua. Tras analizar este proceso natural, los científicos adaptaron su funcionamiento al campo de la ortopedia, con el cual lograron una solución eficaz para la regeneración ósea.

PUEDES VER: China usará el 'techo del mundo' para construir un telescopio de alta precisión a 4.800 metros de altura

lr.pe

El Bone 02, el pegamento que repara huesos en solo tres minutos

El gel Bone 02 ya ha sido aplicado en más de 150 personas durante pruebas clínicas y ha obtenido resultados altamente satisfactorios. Este compuesto no solo garantiza una unión sólida entre fragmentos óseos, sino que también reemplaza algunos implantes metálicos tradicionales, lo que ayuda a reducir el riesgo de infecciones y otras complicaciones postoperatorias.

El procedimiento destaca por su rapidez: en los ensayos se comprobó que las fracturas lograban estabilizarse en apenas tres minutos. A medida que el hueso se regenera, el gel se descompone de manera natural, lo que elimina la necesidad de una segunda cirugía. Esta tecnología implica una estancia más breve en el quirófano, menor malestar para el paciente y un proceso de recuperación considerablemente más ágil.

PUEDES VER: China descubre deslizamientos de tierra en la Luna: clave para elegir su base espacial en 2035

lr.pe

La seguridad del pegamento creado por científicos chinos

El cirujano ortopédico Lin Xianfeng, cirujano ortopédico del Hospital Sir Run Run Shaw afiliado a la Universidad de Zhejiang, destacó la eficacia del Bone 02 para proporcionar una fijación rápida y precisa, incluso en condiciones con abundante presencia de sangre.

Por otro lado, los ensayos de laboratorio respaldaron la solidez y seguridad del pegamento. El producto alcanzó una fuerza de adhesión superior a los 181 kilogramos, una resistencia al cizallamiento cercana a los 0,5 MPa y una resistencia a la compresión de alrededor de 10 MPa, cifras que evidencian su alto rendimiento estructural.

PUEDES VER: China desafía la historia de la evolución humana con el hallazgo de un cráneo de un millón de años de antigüedad

lr.pe

Así nació la idea de crear un pegamento que repara fracturas

El avance de esta innovadora tecnología es resultado del trabajo iniciado por el doctor Lin Xianfeng y su equipo de investigación, cuya labor comenzó en 2016. En ese momento, Lin, aún en calidad de médico residente, advirtió que incluso los profesionales más experimentados tardaban varias horas en fijar fracturas complejas, sin garantizar siempre resultados óptimos, según información difundida por el medio Global Times.

La inspiración para crear el Bone 02 surgió de forma inesperada. Luego de años de experiencia clínica y estudios, Lin observó cómo las ostras se adherían firmemente a la estructura de un puente sumergido. Esa escena fue clave para realizar un adhesivo funcional en ambientes húmedos, como el interior del cuerpo humano. Su equipo logró convertir esa visión en un producto concreto y funcional.

Debido a su rápida acción y facilidad de uso, los investigadores prevén que esta tecnología tenga aplicaciones significativas en situaciones de emergencia, como en intervenciones militares o misiones de rescate durante desastres. Asimismo, podría marcar un punto de inflexión en la ortopedia, al facilitar recuperaciones más rápidas y menos invasivas para los pacientes.

Notas relacionadas
Un estudio científico en Estados Unidos comprueba que vivir cerca al mar alarga los años de vida de los humanos

Un estudio científico en Estados Unidos comprueba que vivir cerca al mar alarga los años de vida de los humanos

LEER MÁS
¿Sirve el bicarbonato de sodio para dejar de fumar? Esto dice la ciencia y un neumólogo lo aclara

¿Sirve el bicarbonato de sodio para dejar de fumar? Esto dice la ciencia y un neumólogo lo aclara

LEER MÁS
Científicos aseguran que el dodo, ave existinta hace 300 años, podría "revivir" en 2030 gracias a proyecto genético

Científicos aseguran que el dodo, ave existinta hace 300 años, podría "revivir" en 2030 gracias a proyecto genético

LEER MÁS
Como una cápsula del tiempo de hace 8.500 años: arqueólogos descubrieron una ciudad preservada bajo el océano desde la Edad de Piedra

Como una cápsula del tiempo de hace 8.500 años: arqueólogos descubrieron una ciudad preservada bajo el océano desde la Edad de Piedra

LEER MÁS
Científicos logran histórica hazaña e implantan diente en el ojo de un hombre ciego para devolverle la visión luego de 20 años

Científicos logran histórica hazaña e implantan diente en el ojo de un hombre ciego para devolverle la visión luego de 20 años

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China desafía la historia de la evolución humana con el hallazgo de un cráneo de un millón de años de antigüedad

China desafía la historia de la evolución humana con el hallazgo de un cráneo de un millón de años de antigüedad

LEER MÁS
El prototipo nuclear con el que China supera a SpaceX y la NASA en la carrera para llegar a Marte en tiempo récord

El prototipo nuclear con el que China supera a SpaceX y la NASA en la carrera para llegar a Marte en tiempo récord

LEER MÁS
¿Qué son las placas tectónicas de la Tierra, cuáles son y dónde se encuentran?

¿Qué son las placas tectónicas de la Tierra, cuáles son y dónde se encuentran?

LEER MÁS
Un estudio científico en Estados Unidos comprueba que vivir cerca al mar alarga los años de vida de los humanos

Un estudio científico en Estados Unidos comprueba que vivir cerca al mar alarga los años de vida de los humanos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'El Monstruo' cayó en Paraguay EN VIVO: Erick Moreno sería trasladado al penal de la Base Naval en el Callao

¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO y en qué canal ver por los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

¿Dónde ver el Mundial sub-20 de Chile? Canales de TV y transmisión por streaming

Ciencia

China usará el 'techo del mundo' para construir un telescopio de alta precisión a 4.800 metros de altura

Científicos en China revolucionan la luz LED con dispositivo experimental capaz de durar 20 años y ofrecer brillo récord

China descubre deslizamientos de tierra en la Luna: clave para elegir su base espacial en 2035

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Viuda de José Miguel Castro: Mi esposo “temía” que López Aliaga lo “dañara”

Curwen tras revelaciones de 'El Monstruo' sobre ayuda de policía peruana: "Ahora entendemos por qué no lo atrapaban"

Dina Boluarte: ciudadanos vuelven a protestar en EE.UU. y llegan al consulado de Perú en rechazo a la presidenta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota