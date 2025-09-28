En un laboratorio de la Universidad de Zhejiang, un equipo de científicos chinos desarrolló un innovador gel o "pegamento óseo" llamado Bone 02, el cual promete revolucionar el tratamiento de fracturas. Este adhesivo tiene la capacidad de reparar huesos en tan solo tres minutos, eliminando así la necesidad de procedimientos quirúrgicos invasivos o el uso de placas metálicas.

El desarrollo de este producto se inspiró en el mecanismo que emplean las ostras para adherirse firmemente a las superficies bajo el agua. Tras analizar este proceso natural, los científicos adaptaron su funcionamiento al campo de la ortopedia, con el cual lograron una solución eficaz para la regeneración ósea.

El Bone 02, el pegamento que repara huesos en solo tres minutos

El gel Bone 02 ya ha sido aplicado en más de 150 personas durante pruebas clínicas y ha obtenido resultados altamente satisfactorios. Este compuesto no solo garantiza una unión sólida entre fragmentos óseos, sino que también reemplaza algunos implantes metálicos tradicionales, lo que ayuda a reducir el riesgo de infecciones y otras complicaciones postoperatorias.

El procedimiento destaca por su rapidez: en los ensayos se comprobó que las fracturas lograban estabilizarse en apenas tres minutos. A medida que el hueso se regenera, el gel se descompone de manera natural, lo que elimina la necesidad de una segunda cirugía. Esta tecnología implica una estancia más breve en el quirófano, menor malestar para el paciente y un proceso de recuperación considerablemente más ágil.

La seguridad del pegamento creado por científicos chinos

El cirujano ortopédico Lin Xianfeng, cirujano ortopédico del Hospital Sir Run Run Shaw afiliado a la Universidad de Zhejiang, destacó la eficacia del Bone 02 para proporcionar una fijación rápida y precisa, incluso en condiciones con abundante presencia de sangre.

Por otro lado, los ensayos de laboratorio respaldaron la solidez y seguridad del pegamento. El producto alcanzó una fuerza de adhesión superior a los 181 kilogramos, una resistencia al cizallamiento cercana a los 0,5 MPa y una resistencia a la compresión de alrededor de 10 MPa, cifras que evidencian su alto rendimiento estructural.

PUEDES VER: China desafía la historia de la evolución humana con el hallazgo de un cráneo de un millón de años de antigüedad

Así nació la idea de crear un pegamento que repara fracturas

El avance de esta innovadora tecnología es resultado del trabajo iniciado por el doctor Lin Xianfeng y su equipo de investigación, cuya labor comenzó en 2016. En ese momento, Lin, aún en calidad de médico residente, advirtió que incluso los profesionales más experimentados tardaban varias horas en fijar fracturas complejas, sin garantizar siempre resultados óptimos, según información difundida por el medio Global Times.

La inspiración para crear el Bone 02 surgió de forma inesperada. Luego de años de experiencia clínica y estudios, Lin observó cómo las ostras se adherían firmemente a la estructura de un puente sumergido. Esa escena fue clave para realizar un adhesivo funcional en ambientes húmedos, como el interior del cuerpo humano. Su equipo logró convertir esa visión en un producto concreto y funcional.

Debido a su rápida acción y facilidad de uso, los investigadores prevén que esta tecnología tenga aplicaciones significativas en situaciones de emergencia, como en intervenciones militares o misiones de rescate durante desastres. Asimismo, podría marcar un punto de inflexión en la ortopedia, al facilitar recuperaciones más rápidas y menos invasivas para los pacientes.