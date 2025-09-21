HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

China usará el 'techo del mundo' para construir un telescopio de alta precisión y revelar los secretos del universo oculto

El proyecto XSMT se desarrollará en la meseta Qinghai-Tíbet, a 4.800 metros de altitud, y buscará estudiar galaxias, agujeros negros y moléculas cósmicas.

China construirá un gran telescopio en el Tíbet.
China construirá un gran telescopio en el Tíbet. | Composición LR

China ha iniciado la construcción de un telescopio submilimétrico de alta precisión en la región de Qinghai-Tíbet, con el propósito de potenciar su capacidad para explorar el universo frío y oculto. La nueva instalación, llamada Xue-shan-mu-chang (XSMT), se ubicará en la ciudad de Delingha, al noroeste del país, a una altitud de 4.800 metros sobre el nivel del mar.

Este proyecto, impulsado por el Observatorio de la Montaña Púrpura de la Academia de Ciencias de China, se perfila como un hito en la carrera científica del país. Su objetivo es cubrir una importante carencia en el campo de la observación astronómica, mediante un instrumento capaz de detectar señales invisibles para los telescopios ópticos tradicionales. Su finalización está prevista para el año 2027.

PUEDES VER: Como una cápsula del tiempo de hace 8.500 años: arqueólogos descubrieron una ciudad preservada bajo el océano desde la Edad de Piedra

lr.pe

Características del telescopio Xue-shan-mu-chang (XSMT)

El XSMT será el primer telescopio de ondas submilimétricas desarrollado íntegramente en China. Su diseño incluye una antena de 15 metros de diámetro, capaz de captar gases atómicos y moleculares que se ocultan en nubes de polvo interestelar. Esta capacidad lo convierte en una herramienta clave para estudiar fenómenos fundamentales del cosmos, como la formación de estrellas y galaxias.

Según explicó el investigador Li Jing, el proyecto se enfocará en cuatro grandes áreas de investigación:

  • Astronomía extragaláctica, para observar galaxias distantes.
  • Estructura de la Vía Láctea, mediante mapeo detallado.
  • Astronomía del dominio del tiempo, que permite estudiar eventos astronómicos transitorios.
  • Astroquímica, orientada a descubrir el origen de moléculas cósmicas esenciales para la vida.

Además, está previsto que este observatorio se integre al Event Horizon Telescope (EHT) de próxima generación, una red mundial que ha capturado las primeras imágenes de agujeros negros. La inclusión del XSMT fortalecería la posición de China en la comunidad científica internacional.

China Xinhua Sci-Tech on X:

Así se ve el telescopio Xue-shan-mu-chang.

PUEDES VER: El yacimiento más grande del mundo: el descubrimiento de millones de toneladas del ‘nuevo petróleo’ en Europa

lr.pe

¿Cómo se logrará construir un telescopio en el Tíbet?

La elección de la meseta Qinghai-Tíbet, conocida como el “techo del mundo”, se basa en sus condiciones excepcionales para la observación astronómica. La combinación de gran altitud, baja humedad y escasa contaminación lumínica proporciona un entorno ideal para captar ondas submilimétricas con alta fidelidad. En particular, el vapor de agua atmosférico bajo en la zona garantiza una interferencia mínima en las señales recibidas.

No obstante, construir una infraestructura científica de estas dimensiones en una región remota como Delingha, en la provincia de Qinghai, representa un reto técnico. El transporte de componentes, la operación en altura y la protección del entorno natural son factores que requieren una planificación cuidadosa. A pesar de estas dificultades, los responsables del proyecto confían en que estará listo para operar en 2027, cubriendo una brecha importante en la capacidad científica del país.

Hasta ahora, China no contaba con un telescopio de estas características en funcionamiento regular, lo que limitaba su acceso a datos clave sobre el universo profundo. El XSMT no solo fortalecerá sus capacidades internas, sino que permitirá colaborar con proyectos internacionales de alto nivel en el estudio del cosmos.

