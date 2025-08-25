Desde el resfriado hasta la artritis: las 5 formas en las que kion es bueno para la salud, según la ciencia

El jengibre ha sido durante mucho tiempo un alimento básico de la cocina y medicina tradicional. Foto: Pixabay

El kion, también conocido como jengibre (Zingiber officinale), ha pasado de ser un ingrediente básico en la cocina a convertirse en un aliado respaldado por la ciencia. Utilizado desde hace siglos en la medicina tradicional, hoy en día los estudios clínicos confirman que este rizoma (tallo subterráneo) puede influir en distintos aspectos de la salud, desde el alivio de las náuseas hasta la reducción de la inflamación crónica.

Los compuestos activos del kion como el gingerol y el shogaol tienen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antimicrobianas. Diversos ensayos clínicos y revisiones científicas también sugieren que su consumo puede ser útil para personas con artritis, diabetes tipo 2 e incluso en terapias complementarias para pacientes oncológicos, explica Dipa Kamdar, profesora de Práctica Farmacéutica en la Universidad de Kingston en un artículo en The Conversation y basado en diversos estudios.

Alivio de las náuseas

Los efectos del kion contra las náuseas han sido probados en múltiples estudios clínicos. La evidencia muestra que puede reducir el vómito y el malestar digestivo en comparación con un placebo, motivo por el cual el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) lo recomienda en infusiones o alimentos para pacientes con náuseas leves.

Durante el embarazo, pequeñas dosis de kion han demostrado ser seguras y eficaces para disminuir la sensación de mareo matutino, lo que lo convierte en una alternativa cuando los tratamientos farmacológicos convencionales no resultan adecuados. También se han observado beneficios en pacientes que atraviesan quimioterapia, aunque en casos de mareo por movimiento o náusea posquirúrgica los resultados aún no son concluyentes. Los investigadores sugieren que este efecto estaría relacionado con la capacidad del kion de bloquear receptores de serotonina y actuar tanto en el sistema digestivo como en el cerebro.

Propiedades antiinflamatorias del jengibre

Uno de los campos más estudiados es el impacto del kion en la inflamación. Sus compuestos bioactivos ejercen una acción directa sobre los neutrófilos, células del sistema inmunitario que en enfermedades autoinmunes como el lupus o la artritis reumatoide pueden actuar en exceso. Un ensayo demostró que tras una semana de consumo de suplementos de kion se redujo significativamente la formación de trampas extracelulares de neutrófilos (NETs), estructuras que en exceso potencian la inflamación.

Además de su efecto regulador sobre el sistema inmune, el kion posee propiedades antimicrobianas capaces de combatir bacterias y virus. Esto explica su uso tradicional en casos de resfriados, gripes y dolor de garganta, donde sus efectos antioxidantes también ayudan a reforzar las defensas del organismo.

Alivio del dolor

En cuanto al dolor, la investigación sobre el jengibre es alentadora, aunque no concluyente. Algunos estudios demuestran que el extracto de jengibre puede reducir el dolor y la rigidez de rodilla en personas con osteoartritis, especialmente durante las primeras etapas del tratamiento. Sin embargo, los resultados varían y no todas las personas experimentan el mismo nivel de alivio.

Para el dolor muscular, un estudio descubrió que tomar dos gramos de jengibre al día durante 11 días reducía el dolor después del ejercicio. El jengibre también puede aliviar el dolor menstrual. De hecho, algunos estudios sugieren que su eficacia es comparable a la de los antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno.

El jengibre aliado en la salud cardíaca y la diabetes

Los trastornos cardiovasculares siguen siendo una de las principales causas de mortalidad en el mundo, y el kion aparece como un aliado natural. Una revisión de 26 ensayos clínicos publicada en 2022 mostró que la suplementación con este rizoma logró reducir los niveles de colesterol total, triglicéridos y lipoproteínas de baja densidad (LDL), al tiempo que aumentó el colesterol “bueno” o HDL. También se observaron mejoras en la presión arterial.

En pacientes con diabetes tipo 2, el kion ha demostrado mejorar el control de la glucosa y aumentar la sensibilidad a la insulina. Un análisis de diez estudios clínicos concluyó que consumir entre uno y tres gramos diarios durante un periodo de cuatro a doce semanas contribuye a regular tanto la glucosa en sangre como el perfil lipídico. Sus beneficios provienen de una combinación de mecanismos: aumento en la captación de glucosa por las células, disminución del estrés oxidativo y reducción de la inflamación sistémica.

Salud cerebral e investigación sobre el cáncer

Las investigaciones apuntan a que el kion también podría ofrecer efectos neuroprotectores. Estudios de laboratorio han evidenciado que los compuestos de este rizoma protegen a las neuronas del daño oxidativo, un proceso involucrado en enfermedades como el Alzheimer.

Por otro lado, experimentos realizados en cultivos celulares muestran que el kion puede ralentizar el crecimiento de ciertos tipos de células cancerígenas. Aunque se trata de resultados preliminares, los científicos consideran que sus propiedades antioxidantes e inmunomoduladoras podrían desempeñar un papel clave en futuras terapias complementarias.

El consumo de kion en infusiones o alimentos suele considerarse seguro, pero la Organización Mundial de la Salud recomienda no superar los cuatro gramos diarios, ya que dosis más altas pueden generar acidez, diarrea o irritación en la boca. Además, las personas que usan anticoagulantes como warfarina o aspirina deben consultar a un médico antes de consumirlo en exceso, debido al riesgo de sangrado.