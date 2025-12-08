China confirmó el descubrimiento de 1.440 toneladas de oro en la provincia de Liaoning, una reserva que supera los 166.000 millones de euros al valor actual del oro. El yacimiento Dadonggou se trata del mayor hallazgo aurífero desde 1949, y uno de los más importantes a nivel mundial en términos de volumen

El proyecto estuvo a cargo del Grupo Geológico y Minero de Liaoning, que desplegó a cerca de mil profesionales para completar el estudio y la exploración en apenas 15 meses. El Ministerio de Recursos Naturales de China ha calificado como el yacimiento como “ultra grande” y de baja ley, lo que indica una concentración media de 0,56 gramos de oro por tonelada de mineral extraído.

El hallazgo del yacimiento Dadonggou

El yacimiento Dadonggou, se ubica en el este de Liaoning, aunque las autoridades no han revelado su localización exacta por motivos estratégicos. De acuerdo con datos oficiales, el sitio alberga 2.586 millones de toneladas de mineral, su pureza de 0,56 gramos se traduce en 1.444 toneladas de oro. Esta información ya pasó la evaluación económica para una explotación futura.

Sitio de operaciones de perforación en la mina de oro de Dadonggou, provincia de Liaoning, noreste de China. Foto: Ministerio de Recursos Naturales

Según el Ministerio chino, cerca de mil trabajadores y geólogos participaron en la investigación, que incluyó estudios del subsuelo y análisis avanzados de las vetas. Este hallazgo se suma a una serie de descubrimientos importantes que China ha realizado en los últimos años, como el yacimiento de 1.000 toneladas en Hunan y otro de 40 toneladas en Gansu, ambos registrados en 2024.

La demanda y el precio del oro aumentaron

El descubrimiento llega en un contexto de creciente interés por el oro a nivel global. Solo en 2024, el precio del metal aumentó más de un 50 %, impulsado por la incertidumbre económica, la inflación y las compras de bancos centrales en economías emergentes. En este escenario, el oro se ha consolidado como un activo refugio para preservar valor ante la volatilidad de los mercados.

China no solo incrementó su producción, alcanzando 377,24 toneladas en 2024, sino que también registró un fuerte aumento en el consumo interno. De acuerdo con datos oficiales, la demanda nacional llegó a 985,31 toneladas, con un crecimiento del 24 % en la compra de lingotes y monedas. Esta tendencia refleja el interés de la clase media china por proteger su patrimonio en medio de un panorama económico incierto.