Ciencia

El aumento del nivel del mar podría destruir las estatuas Rapa Nui de la Isla de Pascua en 2080

A finales de siglo, las olas impulsadas por el aumento del nivel del mar podrían estrellarse contra la costa más sagrada de Rapa Nui, amenazaría docenas de otros tesoros culturales.

La estructura ceremonial Ahu Tongariki podría ser arrasada por fuertes olas provocadas por el cambio climático. Foto: Adobe
La estructura ceremonial Ahu Tongariki podría ser arrasada por fuertes olas provocadas por el cambio climático. Foto: Adobe

El aumento de los niveles del mar no solo afecta a las ciudades costeras, sino que también amenaza a los lugares emblemáticos como la Isla de Pascua. Un estudio de la Universidad de Hawai pronostica olas impulsadas por el cambio climático que podrían llegar a destruir algunos de los monumentos más conocidos de la isla, como los moai, las famosas estatuas de piedra de la cultura Rapa Nui. Los investigadores alertan que el primer impacto afectará el sitio ceremonial de Ahu Tongariki partir del año 2080.

Las olas podrían inundar hasta 51 monumentos importantes, dañando irremediablemente una parte esencial de su herencia. Las consecuencias también afectarían la economía de la isla, que depende del turismo cultural.

La proximidad de Ahu Tongariki a la costa la convierte en un lugar vulnerable frente aumento del nivel del mar. Foto: Yvan Neault

La proximidad de Ahu Tongariki a la costa la convierte en un lugar vulnerable frente aumento del nivel del mar. Foto: Yvan Neault

PUEDES VER: El ejército francés realizó un descubrimiento a 2567 metros de profundidad que rompe un récord en la historia de la arqueología

lr.pe

Un modelo informático revela los escenarios de inundación

Noah Paoa, investigador de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Hawai'i, utilizó un innovador modelo computacional para simular las condiciones futuras de inundación en la isla. A través de una "copia digital" de la zona costera, los investigadores recrearon la actividad de las olas a lo largo de la costa y proyectaron varios escenarios de subida del nivel del mar. En sus simulaciones, los expertos han identificado áreas de gran vulnerabilidad, como el Ahu Tongariki, y otras estructuras de significancia cultural.

Vista del sitio de estudio desde lo alto del acantilado en el extremo este de la bahía. Crédito: Noah Paoa

Vista del sitio de estudio desde lo alto del acantilado en el extremo este de la bahía. Crédito: Noah Paoa

El estudio predice que las olas estacionales podrían llegar a inundar estos sitios sagrados antes del año 2080 si no se toman medidas preventivas. A pesar de que el aumento del nivel del mar es una preocupación global, este hallazgo pone de manifiesto la urgente necesidad de actuar a nivel local para proteger las tradiciones y los monumentos ancestrales que definen la identidad de la isla.

PUEDES VER: Se descubrió un tesoro de 55.000 millones de toneladas y el país celebra su valor de US$6 billones

lr.pe

La amenaza en todas las costas del Pacífico

La problemática de Rapa Nui no es única. Según los investigadores, la subida del nivel del mar representa una amenaza creciente para otras áreas costeras del Pacífico, incluyendo lugares como Hawái. A medida que el cambio climático acelera el deshielo de los polos, se prevé que muchos otros sitios costeros y monumentos sagrados estén igualmente en riesgo de ser arrasados por las aguas.

El caso de la Isla de Pascua sirve como un ejemplo de cómo los sitios culturales y espirituales de los pueblos indígenas, que se encuentran en regiones costeras, son especialmente vulnerables. En este sentido, los investigadores de Hawai'i trabajan no solo para encontrar soluciones para Rapa Nui, sino también para otras islas del Pacífico, donde las comunidades indígenas luchan por preservar su patrimonio frente al cambio climático.

Planificación para el futuro

Con la amenaza de las inundaciones tan cerca, los científicos instan a los responsables locales y regionales a iniciar una planificación urgente. Noah Paoa menciona que la clave está en crear estrategias de adaptación y mitigación que no solo protejan los sitios patrimoniales, sino que también aseguren el futuro de las comunidades locales. "Debemos documentar las amenazas y desarrollar planes que protejan lo que es más importante para las comunidades", afirmó el investigador.

Además, el equipo de investigación trabaja en colaboración con las autoridades de Rapa Nui para identificar posibles soluciones. Estas incluyen la construcción de barreras costeras y el fortalecimiento de las infraestructuras en las zonas más vulnerables, así como estrategias para proteger y preservar los moai y otros monumentos.

