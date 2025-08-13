HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

Los arqueólogos descubrieron que la Isla de Pascua no estuvo aislada y compartió su cultura con otras islas

La nueva investigación en esta enigmática isla contradice las teorías anteriormente aceptadas sobre el desarrollo de una antigua cultura.

Los arqueólogos hacen un descubrimiento que cambia la historia en la Isla de Pascua. Foto: IStock
Los arqueólogos hacen un descubrimiento que cambia la historia en la Isla de Pascua. Foto: IStock

Una investigación realizada por la Universidad de Uppsala ha reescrito las creencias que se tenía sobre la remota sociedad Rapa Nui, conocida por muchos como la Isla de Pascua. Los registros históricos indican que se desarrolló aislada, sin otras comunidades polinesias, tras su fundación en el año 1200 d. C. Sin embargo, los arqueólogos han descubierto que Rapa Nui influyó en el desarrollo de otras culturas de la Polinesia Oriental e influyó en la transmisión de tradiciones y modelos ceremoniales a través del Pacífico.

Los expertos en arqueología del Pacífico Paul Wallin y Helene Martinsson-Wallin descubrieron que las estructuras de los templos marae (intrincados claros rectangulares utilizados para ceremonias comunitarias) se originaron en Rapa Nui y no en una de las islas conectadas, como se creía anteriormente.

Estructura Marae con ahu en Mo'orea en las Islas de la Sociedad de Barlovento. Foto: P. Wallin

Estructura Marae con ahu en Mo'orea en las Islas de la Sociedad de Barlovento. Foto: P. Wallin

PUEDES VER: Científicos proponen la nave espacial de 58 km de largo que llevaría 2.400 personas hasta Alfa Centauri en un largo viaje de 400 años

lr.pe

Una cultura interconectada en el Pacífico

Los resultados publicados en Antiquity, muestran que las islas polinesias estaban mucho más interconectadas y sofisticadas. Se cree que la difusión de prácticas ceremoniales desde Rapa Nui a otros asentamientos del Pacífico indica un alto nivel de actividad marítima en las islas polinesias, lo que contradice cualquier idea de aislacionismo.

Mapa del Pacífico que muestra la esfera cultural de la Polinesia Oriental. Foto: P. Wallin

Mapa del Pacífico que muestra la esfera cultural de la Polinesia Oriental. Foto: P. Wallin

“El hallazgo más importante es que podemos observar una propagación inicial de ideas rituales de oeste a este”, explicó Wallin. “Sin embargo, los espacios rituales complejos y unificados (conocidos como marae) muestran fechas más tempranas en el este”.

PUEDES VER: Científicos hicieron un experimento con pollos y logran que se parezcan en algo a los dinosaurios

lr.pe

Cómo se desarrollaron los espacios rituales Rapa Nui

Expansión Temprana (c. 1000-1300 d. C.): Esta fase es similar al movimiento tradicional de oeste a este, cuando los colonos establecieron sitios rituales sencillos, marcados por postes de piedra. Estos se asociaban con entierros y festines comunitarios, lo que sugiere una profunda continuidad ideológica entre los primeros viajeros.

Formalización y difusión inversa (c. 1300-1600 d. C.): La arquitectura ritual más compleja, como las plataformas de los templos marae y ahu, surgió primero en Rapa Nui, en lugar de en las islas centrales de Polinesia. Los complejos rituales se difundieron posteriormente hacia el oeste a través de redes marítimas establecidas, lo que representa una inversión del flujo cultural previamente asumido.

Estructura ritual primitiva con pavimento y plataforma en Rapa Nui. Foto: Antiquity

Estructura ritual primitiva con pavimento y plataforma en Rapa Nui. Foto: Antiquity

Monumentalismo jerárquico (c. 1350-1800 d. C.): Durante esta última fase, la estratificación social en islas como Rapa Nui, Tahití y Hawái impulsó el desarrollo de gigantescas estructuras de piedra que simbolizaban poder y autoridad. Los moáis de Rapa Nui —gigantescas figuras humanas hechas de roca volcánica y erigidas sobre plataformas sagradas— se convirtieron en característicos de este período.

Nuevas teorías de la colonización Rapa Nui

Este estudio ha reinterpretado la perspectiva histórica sobre Rapa Nui y las islas polinesias, y cuestiona las ideas sobre el movimiento y el desarrollo de los templos rituales en la Polinesia Oriental. "Los hallazgos sugieren un patrón más complejo de lo que se creía. Inicialmente, se ha demostrado que las ideas rituales se propagaron de oeste a este. Posteriormente, se desarrollaron estructuras de templos más elaboradas en la Isla de Pascua, que luego influyeron en otras partes de la Polinesia Oriental en un movimiento de este a oeste", explica Wallin.

"El proceso migratorio desde las zonas centrales de la Polinesia Occidental, como Tonga y Samoa, hacia la Polinesia Oriental no se discute aquí", afirma el estudio. "Sin embargo, se cuestiona la colonización y dispersión estática de oeste a este, sugerida para la Polinesia Oriental, así como la idea de que Rapa Nui solo fue colonizada una vez en el pasado y se desarrolló de forma aislada".

