La selva amazónica, considerada el pulmón del planeta, enfrenta la amenaza de convertirse de un exuberante bosque tropical a una vasta sabana árida. Los científicos advierten que, en el peor de los escenarios, el Amazonas podría perder su actual biodiversidad y transformarse en pastizales secos en los próximos 100 años. El cambio climático y la deforestación serían los causantes que acelerarán este proceso irreversible.

Los investigadores han señalado que este cambio abrupto ocurrirá si no se realizan medias inmediatas para frenar la destrucción de la selva. Un nuevo modelo desarrollado por un grupo de científicos ofrece detalles alarmantes sobre cómo la Amazonía responderá a esta doble amenaza.

La Amazonía atraviesa cambios radicales en su paisaje y podría agravarse en los próximos 100 años. Foto: LeoFfreitas

Una selva amazónica más vulnerable

La Amazonía es la mayor selva tropical del mundo, con una extensión que supera los 6 millones de kilómetros cuadrados, cubriendo una vasta área en Sudamérica. Este ecosistema único alberga aproximadamente el 10% de las especies de flora y fauna del planeta y juega un papel crucial en la regulación del clima global, especialmente en los ciclos del agua y el carbono.

La Amazonía cubre millones de kilómetros con árboles que regulan el clima del planeta. Foto: NatGeo

Sin embargo, en las últimas décadas, la selva amazónica ha sufrido un deterioro alarmante. La deforestación, impulsada principalmente por la agricultura y la ganadería, ha reducido la espesura de la selva. Según datos del Informe Global de Bosques, en 2024 la Amazonía perdió cerca de 28,000 kilómetros cuadrados de bosque.

El cambio climático también altera los patrones de lluvia, aumentando las temperaturas y reduciendo la humedad, factores que ya están afectan la biodiversidad y el ciclo del agua en la región. La combinación de estos factores ha hecho que el Amazonas se vuelva más vulnerable a incendios forestales y sequías, lo que aumenta el riesgo de que el ecosistema no logre recuperarse.

La Amazonía frente al cambio climático y deforestación

Un estudio reciente en Geophysical Research Letters utilizó un modelo computacional para simular los efectos de la deforestación y el cambio climático en la selva amazónica. Este modelo, desarrollado por investigadores de la Universidad de Cambridge, analizó cómo las condiciones climáticas podrían cambiar bajo distintos escenarios de deforestación y calentamiento global.

El estudio identificó tres puntos de inflexión críticos: una disminución del 65% en la cobertura forestal, una reducción del 10% en la humedad que proviene del océano Atlántico o una disminución del 6% en las precipitaciones anuales. Los científicos explican que, si estos umbrales se alcanzan, el Amazonas podría estar en camino a una transformación irreversible. Específicamente, pequeñas alteraciones en cualquiera de estos factores podrían desencadenar un cambio en el ecosistema, lo que llevaría a la transformación del Amazonas en un ecosistema mucho más seco y árido.

La respuesta de la selva amazónica a estos cambios podría ser dramática. Los investigadores señalan que, al superar estos puntos críticos, las áreas afectadas comenzarían a perder su capacidad de autoregenerarse. Los árboles, que son esenciales para el ciclo de agua de la región, dejarían de ser capaces de mantener la humedad del suelo, lo que aceleraría el proceso de desecación.

Una sabana con menos árboles

La clave de esta transformación radica en un fenómeno conocido como la retroalimentación del ecosistema. Los árboles de la selva amazónica juegan un papel crucial en el ciclo del agua: absorben agua del suelo y liberan vapor de agua a la atmósfera, lo que contribuye a la formación de lluvias. Este ciclo de evapotranspiración es lo que mantiene el ecosistema tropical. Sin embargo, con la deforestación, menos árboles significan menos evapotranspiración, lo que a su vez provoca una disminución de las lluvias.

Este proceso genera un círculo vicioso: la reducción de los árboles y la disminución de las lluvias desencadenan un proceso de desertificación, llevando a la región a convertirse en una sabana más seca. El investigador Andrew Friend, de la Universidad de Cambridge, afirma que “con menos árboles, hay menos evapotranspiración y, por lo tanto, menos lluvia, lo que seca el bosque y eventualmente lo convierte en una sabana”.

La consecuencia de este cambio sería devastadora no solo para la biodiversidad local, sino también para el clima global. La selva amazónica es uno de los mayores sumideros de carbono del mundo, y su transformación en sabanas secas liberaría enormes cantidades de CO2 a la atmósfera, acelerando aún más el calentamiento global.

La situación requiere una acción inmediata. Los investigadores alertan que si no se toman medidas para frenar la deforestación y mitigar los efectos del cambio climático en los próximos 10 a 20 años, la selva amazónica podría estar irremediablemente perdida para siempre. Según Friend, “sería imprudente confiar en que el sistema no cambiará, ya que los efectos de la deforestación y el cambio climático podrían ser mucho más graves de lo que esperamos”.