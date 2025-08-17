En la región montañosa de Hamersley, en Australia, se ha encontrado un enorme yacimiento de hierro con 55 mil millones de toneladas, que lo convierte en el depósito más grande del mundo de este mineral. El descubrimiento geológico, considerado como un verdadero tesoro, fue hallado gracias técnicas de geocronología con un valor fue estimado de US$6 billones.

El estudio realizado por Liam Courtney-Davies, geólogo de la Universidad de Colorado en Boulder, demuestra cómo los antiguos supercontinentes influyen en la formación de recursos minerales. El hierro es un mineral clave para la industria global, gracias a su papel en la manufactura y la construcción moderna.

La alta concentración de hierro es superior al 60%, y garantiza un suministro a largo plazo en Australia. Foto: Minerals

¿Por qué el hierro es importante en la industria?

La extracción de hierro ya representa un pilar económico clave, generando ingresos de exportación por más de US$131 mil millones anuales. Este descubrimiento promete elevar aún más esas cifras, consolidando al país como líder en la producción de recursos minerales.

Especímenes escaneados con altas concentraciones de Hierro encontrados en Hamersley. Foto: PNAS

Este hallazgo no solo es crucial para la economía, sino también para la sostenibilidad del sector minero. La abundancia de hierro de alta calidad, con concentraciones superiores al 60%, refuerza las expectativas de un suministro estable y a largo plazo, lo que beneficia tanto a los mercados internacionales como a las economías locales.

¿Cómo se forma el hierro?

El descubrimiento en la cordillera australiana ha sido posible gracias al análisis de las formaciones de hierro en bandas, estructuras geológicas que se formaron hace 1.400 millones de años aproximadamente. Estas capas de roca submarina ricas en hierro surgieron durante períodos de intensa actividad tectónica, cuando los supercontinentes se fragmentaban y liberaban metales preciosos en la corteza terrestre.

Los investigadores emplearon la geocronología para determinar la edad exacta del depósito. El detonante de este evento de mineralización operó a escala de un cratón completo, cuando la amalgamación de placas y la formación de un supercontinente proporcionaron la energía, el flujo de fluidos hidrotermales y la concentración adecuados en toda la región.

El hierro en la economía moderna

Los minerales han sido fundamentales en la evolución industrial y tecnológica a lo largo de los siglos. Si bien los combustibles fósiles como el petróleo y el gas natural ya no tienen la misma importancia, minerales como el hierro y el litio se están consolidando como componentes esenciales para las tecnologías emergentes. El hierro, en particular, es fundamental en la fabricación de acero, esencial para la construcción y la industria del automóvil.

La cantidad y calidad del mineral hallado permitirían a Australia incrementar su liderazgo global en la exportación de hierro, atrayendo inversiones millonarias. Además, se espera que esta nueva fuente de recursos impulse proyectos de infraestructura y empleo en la región.