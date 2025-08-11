Los aficionados a la astronomía podrán disfrutar en agosto la lluvia de meteoros Perseidas, un espectáculo que ha iluminado los cielos desde el 17 de julio y tendrá su fin el 24 de agosto. Durante las últimas noches, la lluvia se ha intensificado y comienza a entrar a su punto de máximo esplendor en esta semana.

La lluvia de Perseidas proviene del cometa 109P/Swift-Tuttle. Descubierto por los astrónomos Lewis Swift y Horace Tuttle en julio de 1862, los registros de apariciones del cometa se remontan a observaciones chinas del año 322 a. C. El cometa fue notable por ser el primero en vincularse con una lluvia de meteoros anual.

¿Cuándo será el punto máximo de las Perseidas?

Las Perseidas alcanzarán su punto máximo en la noche del 12 y durante la madrugada del 13 de agosto, aunque los observadores del cielo podrían tener dificultades para apreciar el evento debido al brillo de la Luna. Sin embargo, si se encuentra una buena ubicación, habría la posibilidad de observar hasta 100 meteoros por hora. Aquellos que deseen disfrutar con los cielos más oscuros deberían considerar intentar ver las Perseidas en las noches entre el 16 y el 24 de agosto, aunque la actividad de meteoritos será menor.

Los expertos sugieren que es más favorable intentar avistar la lluvia de meteoros cuando nuestro satélite lunar está por debajo del horizonte o cuando está en su fase creciente, pero el pico de las Perseidas de este año cae tres días después de una Luna Llena, por lo que el brillo puede impedir que se vean los meteoros más débiles.

¿Desde dónde se verán las Perseidas?

El hemisferio norte será el lugar más privilegiado para observar la lluvia de meteoros, precisamente en la constelación de Perseo. Aunque también podrá apreciarse desde algunas zonas del hemisferio sur, pero con menor intensidad. Cuando las condiciones son buenas y no hay nubes, los observadores pueden esperar ver hasta 50 meteoros por hora.

El radiante asciende hacia el noreste alrededor de la medianoche local. Se espera que el pico de la lluvia de meteoros ocurra alrededor de las 03:00 hora universal, favoreciendo el norte de Europa al amanecer. América del Norte y América del Sur se incorpora al evento unas 4-6 horas después.

¿Cómo observar la lluvia de meteoros?

Observar la lluvia de meteoros requiere poca tecnología. Solo necesitas un lugar cómodo, algo de abrigo y paciencia para disfrutar de las perseidas. Si lo ves en compañía, pueden ayudarte a observar el cielo, ya que las perseidas pueden aparecer en cualquier dirección desde el radiante.

Puedes vencer el brillo de la a la Luna seleccionando tu sitio de observación de antemano para colocar su resplandor detrás de una colina si te alejas de la ciudad o detrás de algún edificio cercano.

Si te encuentras con el cielo nublado, aún puedes ver las Perseidas en directo el 12 de agosto a través del siguiente enlace del Proyecto Telescopio Virtual.