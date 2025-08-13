El eclipse del siglo: la luna cubrirá al sol durante 6 minutos el 2 de agosto de 2027

El planeta no se oscurecerá este mes. Puede que hayan circulado rumores por internet sobre un eclipse solar total prolongado. Sin embargo, el llamado “eclipse del siglo” no sucederá sino hasta dentro de dos años.

El eclipse solar total tendrá una duración de hasta 6 minutos y 23 segundos en su punto máximo, cuando ocurra el 2 de agosto de 2027, según la NASA. Este eclipse, en el que la Luna se mueve entre el Sol y la Tierra y proyecta una sombra sobre ella, será uno de los más largos en varias décadas.

El eclipse solar más largo hasta el 2114

En una comparativa temporal, el eclipse solar total del 8 de abril de 2024 duró 4 minutos y 28 segundos en su punto máximo en América del Norte. Sin embargo, el eclipse solar de 1991 duró 6 minutos y 53 segundos. El eclipse del 2 de agosto de 2027 será el eclipse total más largo hasta 2114, según Space.com.

El eclipse solar total será visible desde África, Europa y Oriente Medio. Foto: Time and Date

El eclipse solar total será visible en tres continentes. Sin embargo, este eclipse no será el próximo. El 12 de agosto de 2026, un eclipse solar total será visible en España, Rusia, Islandia y parte de Portugal con una duración de 2 minutos y 18 segundos.

¿Dónde se podrá ver el eclipse solar del 2 de agosto de 2027?

La trayectoria de totalidad del eclipse solar cruzará partes de África, Europa y Medio Oriente, según National Eclipse y la NASA . Partes de los siguientes países se encuentran dentro de la trayectoria de totalidad, según Time and Date.

España

Marruecos

Argelia

Túnez

Gibraltar

Libia

Sudán

Egipto

Arabia Saudita

Yemen

Somalia

¿Se podrá ver el eclipse del siglo desde el continente americano?

El eclipse del 2 de agosto no podrá ser visible desde América. Sin embargo, el 14 de noviembre de 2031 se podrá apreciar un eclipse solar en varios países de este continente, desde Estados Unidos hasta el norte de Chile. Panamá será el único país donde se podrá ver de forma total este evento astronómico, según Time and Date.