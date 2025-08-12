HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

Estudio científico revela que inhalamos 100 veces más microplásticos de lo estimado y advierte riesgo de daños pulmonares

Respiramos hasta 68.000 microplásticos al día en autos y hogares, cien veces más de lo que se había demostrado.

El microplástico es un contaminante ubicuo resultante del indiscriminado uso humano.
El microplástico es un contaminante ubicuo resultante del indiscriminado uso humano. | Gerson Cardoso

Los microplásticos se encuentran presentes como contaminantes en los océanos, ríos, lagos, en el agua potable, animales marinos, aves, en los alimentos que consumimos y, por lo tanto, en los humanos. Quizás lo que pocos saben es que también se encuentran en el aire. Un estudio de la revista "Nature" ya había publicado las primeras evidencias de que los microplásticos se encuentran en el ambiente. No obstante, otro estudio publicado en "Plos One" profundizó en ello y halló más evidencia sobre los polímeros que estamos respirando constantemente y dejan las estimaciones anteriores muy cortas.

Según reveló este estudio, un adulto promedio inhala 68.000 partículas de microplásticos cada día, cien veces más de lo que se calculaba hasta ahora para el rango de partículas peligrosas hasta ahora. El microplástico es un contaminante ubicuo —es decir, es muy común y se encuentra en muchos lugares— producto del uso humano a nivel global desde 1950, así como de la mala gestión de residuos.

PUEDES VER: La NASA desarrolla reactor nuclear en la Luna capaz de tener energía las 24 horas del día y fundamental para la exploración de Marte en la próxima década

lr.pe

Mientras más pequeña la partícula, más grande es el daño

Hasta ahora, las mediciones solo detectaban partículas de hasta 20 micrómetros a través de métodos como la espectroscopia infrarroja. Este método no permite detectar las partículas más diminutas, conocidas como PM_10, las cuales miden menos de 10 micrómetros. Estas son las que le pueden hacer más daño al pulmón.

Nadiia Yakovenko, investigadora de Francia, usa una técnica llamada espectroscopia Ramana, la cual es más precisa para ver partículas de hasta un micrómetro. Este "zoom" molecular muestra una situación más alarmante en nuestro ambiente de lo que se sabía. "En este estudio, investigamos específicamente microplásticos (MP) suspendidos en el aire en interiores en el rango inhalable de 1 a 10 µm (MP ) en entornos residenciales y de cabinas de automóviles, utilizando espectroscopia Raman", indica parte del estudio.

PUEDES VER: China enciende una máquina de hipergravedad que comprime el tiempo: acelera fenómenos geológicos y diseña nuevos materiales

lr.pe

68.000 partículas de pequeño tamaño pueden ingresar a la sangre de los humanos

Al combinar los nuevos hallazgos con los antecedentes, se calculó que los adultos se enfrentan a 68.000 partículas a diario. Al ser tan pequeñas, pueden llegar a los alveolos y atravesar la barrera alveolocapilar formada por los neumocitos y los capilares sanguíneos. Por este proceso, puede llegar en la sangre. Por otro lado, en un rango menor de exposición se encuentran partículas un poco más grandes que van de los 10 a 30 micrómetros. Este tipo de partículas no llegan a la barrera alveolocapilar, sino que quedan atrapadas en las mucosas de las vías respiratorias superiores, se arrastran a través de la garganta y acaban en el estómago

La exposición frecuente a fragmentos plásticos tiene serios impactos en la salud. Los autores del estudio recalcan que la inhalación de estas partículas se asocia a:  

  • Daño en el tejido pulmonar
  • Inflamación
  • Aumento del estrés oxidativo
  • Aparición de enfermedades crónicas como la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)

Este nuevo estudio evidencia el grave efecto de los microplásticos y el problema va ocupando cada vez más relevancia en el ámbito de la salud pública porque este tipo de contaminación se está acrecentando de manera "invisible" pero muy perjudicial.

