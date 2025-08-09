HOYSuscripcion LR Focus

Las pesas del gimnasio contienen hasta 362 veces más bacterias que un asiento de inodoro, según estudio

Las bicicletas estáticas y cintas de correr también registran altos niveles de bacterias, resaltando la necesidad de una limpieza constante en los gimnasios.

Las pesas de gimnasio pueden contener más bacterias que un asiento de inodoro. Foto: iStock
Un estudio reciente de FitRated revela que las pesas de gimnasio pueden albergar hasta 362 veces más bacterias que un asiento de inodoro. Esta información cuestiona la percepción que se tiene de la limpieza en estos espacios. Otros equipos, como las bicicletas estáticas y las cintas de correr, también registran un alto número de microorganismos. Esto indica que se debe reforzar la desinfección de los aparatos que usan muchas personas.

Estos hallazgos cobran especial importancia al considerar que el sudor y el contacto continuo con la piel favorecen la proliferación bacteriana. La ausencia de higiene adecuada en los gimnasios incrementa el riesgo de infecciones, lo que obliga a usuarios y administradores a establecer protocolos más estrictos para proteger la salud de todas las personas.

¿Qué tipos de bacterias se encontraron en los equipos de gimnasio y cuáles son sus riesgos?

El análisis identificó principalmente dos grupos: cocos grampositivos y bacilos gramnegativos. Los primeros pueden provocar infecciones cutáneas que van desde irritaciones leves hasta abscesos dolorosos, ya que proliferan con facilidad en zonas de piel dañada o irritada.

Por otro lado, los bacilos gramnegativos preocupan más debido a su resistencia potencial a los antibióticos y a su relación con enfermedades graves, como infecciones urinarias o neumonías. Su presencia en los equipos resalta la urgencia de aplicar una limpieza exhaustiva para prevenir complicaciones.

¿Qué medidas de higiene se recomiendan para reducir el riesgo de infección en los gimnasios?

Para disminuir la exposición a bacterias, especialistas recomiendan limpiar los equipos antes y después de cada uso con toallitas o aerosoles antibacterianos. Además, es fundamental lavarse las manos inmediatamente después de entrenar y evitar tocarse el rostro durante la rutina.

Se aconseja cambiarse de ropa lo antes posible después del ejercicio. Las prendas con sudor retienen bacterias que pueden afectar la piel. Los gimnasios también deben limpiar sus equipos de forma frecuente con métodos como el vapor a alta temperatura. Este método elimina microorganismos resistentes y reduce la necesidad de usar químicos agresivos.

