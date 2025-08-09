Una tripulación abandona la Estación Espacial Internacional con destino a la Tierra

Después de pasar casi cinco meses en el espacio, dos astronautas estadounidenses, un cosmonauta ruso y un japonés iniciaron el viernes su viaje de regreso a la Tierra a bordo de una cápsula de SpaceX, que se espera americe frente a las costas de California el sábado.

Esta operación concluirá la décima misión de rotación de tripulación de la Estación Espacial Internacional (EEI) llevada a cabo en el marco del programa Commercial Crew de la NASA, creado para suceder a la era del transbordador espacial en asociación con la industria privada.

¿Cómo regresarán los astronautas de la Estación Espacial Internacional?

La cápsula Dragón, de la empresa del multimillonario Elon Musk, se desacopló el viernes de la EEI a las 18H15 de la costa este de Estados Unidos (22H15 GMT).

Las estadounidenses Anne McClain y Nichole Ayers, el ruso Kirill Peskov y el japonés Takuya Onishi pasarán más de 17 horas a bordo de la cápsula antes de su amerizaje, a las 11H33 del sábado (15H33 GMT), frente a la costa oeste de Estados Unidos.

El vertiginoso descenso se frenará con la entrada en la atmósfera terrestre y, a continuación, con enormes paracaídas.

A continuación, la cápsula será recuperada por un barco de SpaceX y, una vez a bordo, se abrirá para que los astronautas puedan salir.

Durante su estancia en la EEI, la tripulación bautizada como Crew-10 llevó a cabo múltiples experimentos científicos, estudiando el crecimiento de las plantas o la forma en que las células reaccionan a la gravedad.