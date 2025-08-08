HOYSuscripcion LR Focus

Muere Jim Lovell, astronauta y comandante de la misión Apolo 13, a los 97 años en EEUU, confirma la NASA

Sean Duffy, el administrador interino de la NASA, expresó sus condolencias a la familia de Lovell en un comunicado.

Muere el astronauta James 'Jim' Arthur Lovell Jr. en Estados Unidos, informó la NASA.
Muere el astronauta James 'Jim' Arthur Lovell Jr. en Estados Unidos, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, recordado como el comandante de la misión Apolo 13 que casi termina en desastre, falleció el jueves en Illinois, Estados Unidos, a los 97 años. Lovell tuvo una carrera impresionante con cuatro viajes al espacio: Gemini VII, Gemini XII, Apolo 8 y Apolo 13.

Su familia compartió un mensaje este viernes, y destacó sus “increíbles logros vitales y profesionales” y su “liderazgo legendario como pionero de los vuelos espaciales humanos”. La NASA también lamentó su pérdida.

Lovell se retiró de la NASA y la Marina de Estados Unidos, y se enfocó en conferencias, escritura y actividades relacionadas con la exploración espacial.

Lovell se retiró de la NASA y la Marina de Estados Unidos, y se enfocó en conferencias, escritura y actividades relacionadas con la exploración espacial.

¿Qué dijo la NASA y la familia de Jim Lovell?

“Pero, para todos nosotros, él era papá, abuelo y el líder de nuestra familia. Y lo más importante, era nuestro héroe. Extrañaremos su optimismo inquebrantable, su sentido del humor y cómo nos hacía sentir que podíamos lograr lo imposible. Era verdaderamente único”, afirmaron los seres queridos del astronauta en su comunicado.

Por su parte, el administrador interino de la NASA, Sean Duffy, declaró en un comunicado de prensa: ''La NASA envía sus condolencias a la familia del capitán Jim Lovell, cuya vida y obra inspiraron a millones de personas a lo largo de las décadas. El carácter y la valentía inquebrantable de Jim ayudaron a nuestra nación a llegar a la Luna y transformaron una posible tragedia en un éxito del que aprendimos muchísimo. Lamentamos su fallecimiento al mismo tiempo que celebramos sus logros''.

¿Quién fue Jim Lovell y qué papel tuvo en la misión Apolo 13?

James Arthur Lovell Jr. fue un astronauta estadounidense famoso por su valentía. Participó en varias misiones en el espacio, pero la que más lo marcó fue el Apolo 13 en 1970. Él era el comandante de ese viaje que tenía como meta llegar a la Luna, pero todo se complicó cuando una explosión dañó la nave y puso en serio peligro la vida de la tripulación.

Se sabe que Lovell, a pesar del temor y la incertidumbre, mantuvo la calma y tomó decisiones clave que, en colaboración con su equipo en la nave y en la tierra, lograron que los astronautas regresen a salvo. Gracias a su liderazgo, se evitó que esa misión sea una tragedia, y se convirtió en una historia de coraje en la expedición al espacio exterior.

Los astronautas de la misión de órbita lunar Apolo 8, de izquierda a derecha: James A. Lovell Jr., piloto del módulo de comando; William A. Anders, piloto del módulo lunar; y Frank Borman, comandante; en el Centro Espacial Kennedy.

Los astronautas de la misión de órbita lunar Apolo 8, de izquierda a derecha: James A. Lovell Jr., piloto del módulo de comando; William A. Anders, piloto del módulo lunar; y Frank Borman, comandante; en el Centro Espacial Kennedy.

