Nicolás Maduro dice que plan de defensa ante 'amenaza' de EE.UU. está activo en toda Venezuela

Donald Trump asegura que Nicolás Maduro le 'ofreció de todo' para calmar tensiones con EE.UU. | Foto: AFP

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que el plan de defensa ante las amenazas de Estados Unidos se encuentra activo en todo el país, tras completar ejercicios militares en los cuatro estados que faltaban.

Washington desplegó en agosto un operativo antinarcóticos con 7 buques de guerra en aguas internacionales del Caribe, cerca de las costas venezolanas, que Maduro considera una amenaza para presionar un cambio de régimen.

Maduro ordena ejercicios militares en todos los estados

En respuesta, el presidente venezolano ordenó ejercicios militares por estados con miles de efectivos, concentrándose en fronteras.

"Hoy completamos todas las zonas de defensa integral del país, todos los estados", dijo Nicolás Maduro, quien suele anunciar frecuentemente este tipo de maniobras a través de diversas redes sociales.

De acuerdo al mandatario, las maniobras en la madrugada del 18 de octubre de 2025 se realizaron en los estados de Guárico, Cojedes, Barinas y Portuguesa.

El despliegue naval se anunció después de que Donald Trump acusara a Nicolás Maduro de encabezar carteles de droga. Hasta la fecha, seis embarcaciones de presuntos "narcoterroristas" fueron atacadas por Estados Unidos con un saldo de 27 muertos.

Trump está considerando realizar un ataque terrestre

El presidente Donald Trump reveló que autorizó operaciones de la CIA contra Venezuela, aunque sin precisar la fecha. También dijo que estaba considerando realizar ataques terrestres contra carteles de la droga del país caribeño.

Buena parte de los ejercicios militares de Venezuela se realizan durante horas de la madrugada. Imágenes de militares saliendo de cuarteles fueron transmitidas por el canal estatal.

También participa la policía, Protección Civil y un cuerpo castrense integrado por civiles.

Esta semana se realizaron ejercicios en la frontera con Colombia, donde se anunció el despliegue de 17.000 efectivos, así como en Amazonas, Mérida, Trujillo, Lara y Yaracuy.