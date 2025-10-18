HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Conoce los desvíos por la procesión del Señor de los Milagros
Conoce los desvíos por la procesión del Señor de los Milagros     Conoce los desvíos por la procesión del Señor de los Milagros     Conoce los desvíos por la procesión del Señor de los Milagros     
Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela
Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     
Mundo

Nicolás Maduro dice que plan de defensa ante 'amenaza' de EE.UU. está activo en toda Venezuela

El mandatario venezolano aseguró que los ejercicios, que movilizan a 17.000 efectivos, buscan reforzar la defensa integral del país frente a las acusaciones de narcotráfico lanzadas por Donald Trump.

Donald Trump asegura que Nicolás Maduro le 'ofreció de todo' para calmar tensiones con EE.UU.
Donald Trump asegura que Nicolás Maduro le 'ofreció de todo' para calmar tensiones con EE.UU. | Foto: AFP

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que el plan de defensa ante las amenazas de Estados Unidos se encuentra activo en todo el país, tras completar ejercicios militares en los cuatro estados que faltaban.

Washington desplegó en agosto un operativo antinarcóticos con 7 buques de guerra en aguas internacionales del Caribe, cerca de las costas venezolanas, que Maduro considera una amenaza para presionar un cambio de régimen.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Trump asegura que Maduro le “ofreció de todo” para calmar tensiones con EE.UU.: “No quiere meterse con nosotros”

lr.pe

Maduro ordena ejercicios militares en todos los estados

En respuesta, el presidente venezolano ordenó ejercicios militares por estados con miles de efectivos, concentrándose en fronteras.

"Hoy completamos todas las zonas de defensa integral del país, todos los estados", dijo Nicolás Maduro, quien suele anunciar frecuentemente este tipo de maniobras a través de diversas redes sociales.

De acuerdo al mandatario, las maniobras en la madrugada del 18 de octubre de 2025 se realizaron en los estados de Guárico, Cojedes, Barinas y Portuguesa.

El despliegue naval se anunció después de que Donald Trump acusara a Nicolás Maduro de encabezar carteles de droga. Hasta la fecha, seis embarcaciones de presuntos "narcoterroristas" fueron atacadas por Estados Unidos con un saldo de 27 muertos.

PUEDES VER: Vicepresidenta de Nicolás Maduro habría ofrecido a EE.UU. liderar un gobierno de transición en Venezuela sin líder chavista

lr.pe

Trump está considerando realizar un ataque terrestre

El presidente Donald Trump reveló que autorizó operaciones de la CIA contra Venezuela, aunque sin precisar la fecha. También dijo que estaba considerando realizar ataques terrestres contra carteles de la droga del país caribeño.

Buena parte de los ejercicios militares de Venezuela se realizan durante horas de la madrugada. Imágenes de militares saliendo de cuarteles fueron transmitidas por el canal estatal.

También participa la policía, Protección Civil y un cuerpo castrense integrado por civiles.

Esta semana se realizaron ejercicios en la frontera con Colombia, donde se anunció el despliegue de 17.000 efectivos, así como en Amazonas, Mérida, Trujillo, Lara y Yaracuy.

Notas relacionadas
Trump asegura que Maduro le “ofreció de todo” para calmar tensiones con EE.UU.: “No quiere meterse con nosotros”

Trump asegura que Maduro le “ofreció de todo” para calmar tensiones con EE.UU.: “No quiere meterse con nosotros”

LEER MÁS
Vicepresidenta de Nicolás Maduro habría ofrecido a EE.UU. liderar un gobierno de transición en Venezuela sin líder chavista

Vicepresidenta de Nicolás Maduro habría ofrecido a EE.UU. liderar un gobierno de transición en Venezuela sin líder chavista

LEER MÁS
Vicepresidenta Delcy Rodríguez niega propuesta a EE.UU. para sustituir a Maduro y denuncia campaña de "guerra psicológica"

Vicepresidenta Delcy Rodríguez niega propuesta a EE.UU. para sustituir a Maduro y denuncia campaña de "guerra psicológica"

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trump asegura que Maduro le “ofreció de todo” para calmar tensiones con EE.UU.: “No quiere meterse con nosotros”

Trump asegura que Maduro le “ofreció de todo” para calmar tensiones con EE.UU.: “No quiere meterse con nosotros”

LEER MÁS
Este país tendrá el mayor crecimiento económico de América Latina en 2026: superará 5 veces más a Chile, Brasil y México

Este país tendrá el mayor crecimiento económico de América Latina en 2026: superará 5 veces más a Chile, Brasil y México

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
Empresa china ya fabrica carros híbridos y eléctricos en América Latina gracias a enorme fábrica de 4,6 millones de metros cuadrados

Empresa china ya fabrica carros híbridos y eléctricos en América Latina gracias a enorme fábrica de 4,6 millones de metros cuadrados

LEER MÁS
Exjefe chavista admitió lazos con el narcotráfico y financiamiento a líderes políticos: Ollanta Humala en la lista

Exjefe chavista admitió lazos con el narcotráfico y financiamiento a líderes políticos: Ollanta Humala en la lista

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, sábado 18 de octubre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Señor de los Milagros EN VIVO: anda del Cristo Moreno llega a la plaza de Armas de Lima para homenaje

Precio del dólar en Perú HOY, sábado 18 de octubre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Mundo

Tensión en el mar Rojo: proyectil no identificado impacta buque mercante cerca de Yemen y provoca incendio a bordo

Exjefe chavista admitió lazos con el narcotráfico y financiamiento a líderes políticos: Ollanta Humala en la lista

EEUU: Miles de personas marchan bajo el lema 'No a los Reyes' en protesta contra el liderazgo de Donald Trump

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Fredy Hinojosa, vocero de Dina Boluarte, renuncia como jefe del gabinete de asesores del Despacho Presidencial

Gabinete de José Jerí: “El Minsa ha sido desordenado por motivos políticos de Alianza por el Progreso”

"Protesten en su casa": Carlincatura expone cómo se justifica la violencia policial desde los medios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025