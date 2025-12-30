HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Inca Rail suspende servicios ferroviarios tras choque de trenes
Inca Rail suspende servicios ferroviarios tras choque de trenes      Inca Rail suspende servicios ferroviarios tras choque de trenes      Inca Rail suspende servicios ferroviarios tras choque de trenes      
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo

USA

California retira demanda contra Trump por suspender millonaria inversión para construcción de tren de alta velocidad

California buscará nuevas fuentes de financiamiento para avanzar con el proyecto, a pesar de la falta de apoyo federal. Actualmente, solo el 18% del presupuesto total depende de fondos del Gobierno de EE. UU.

California retiró demanda contra Trump por suspender inversión para construcción de obra.
California retiró demanda contra Trump por suspender inversión para construcción de obra. | The Hill

California decidió retirar la demanda que había presentado contra la administración de Donald Trump por la suspensión de una inversión de US$ 4.000 millones para el diseño del tren que uniría San Francisco con Los Ángeles. Desde el gobierno estatal señalaron que, en adelante, buscarán otras alternativas de financiamiento para poder avanzar con la obra.

Según informó la agencia AP, las autoridades californianas mantendrán el proyecto aun sin apoyo federal y recordaron que apenas el 18% del presupuesto total del programa depende de recursos del Gobierno de Estados Unidos.

PUEDES VER: Nueva ley firmada por Gavin Newsom quitará la licencias de conducir a quienes cometan esta infracción

lr.pe

Un proyecto plagado de retrasos y sobrecostos

En julio de este año, el gobernador Gavin Newsom sostuvo que la decisión de la administración Trump de retirar las subvenciones respondía a una “represalia política”, impulsada —según dijo— por la antipatía personal del presidente hacia California y el proyecto del tren de alta velocidad, y no por la realidad del avance de la obra.

La reducción de fondos representa el más reciente contratiempo en un plan que lleva 16 años intentando conectar Los Ángeles y San Francisco con un recorrido ferroviario de apenas tres horas, una iniciativa que aspira a convertirse en el servicio de tren de pasajeros más rápido de Estados Unidos.

El proyecto, que inicialmente debía concluirse en 2020 con un presupuesto estimado de 33.000 millones de dólares, ahora enfrenta un costo que podría oscilar entre 89.000 millones y 128.000 millones. Según las proyecciones actuales, el inicio de operaciones se postergaría hasta 2033.

Cabe mencionar que, en agosto, el Departamento de Transporte anuló otros 175 millones de dólares destinados a cuatro proyectos vinculados al programa del tren de alta velocidad, una decisión que llegó después de la cancelación previa de 4.000 millones de dólares en ayudas federales.

PUEDES VER: Gavin Newsom firma nueva ley que beneficia a los inmigrantes trabajadores de California desde 2026: ¿En qué consiste?

lr.pe

La disputa entre Newsom y Trump

“La decisión de frenar la inversión responde a la conclusión del Estado de que el gobierno federal no ha sido un aliado fiable ni comprometido con el desarrollo del tren de alta velocidad en California”, afirmó un portavoz estatal de California.

Desde la vereda opuesta, Trump y el secretario de Transporte, Sean Duffy, sostuvieron que el proyecto ferroviario “nunca iba a existir”, a pesar de los compromisos de las autoridades californiana. "El ferrocarril que nos prometieron aún no existe, y nunca existirá”, escribió en Truth Social. “Este proyecto fue extremadamente caro y nunca se entregó”, agregó.

Cabe recordar que, durante su primer mandato, Trump anuló 929 millones de dólares en subvenciones federales destinadas al proyecto, una decisión que fue cuestionada por California y que derivó en un acuerdo en 2021, ya bajo la presidencia del demócrata Joe Biden, que restituyó la totalidad de esos fondos.

PUEDES VER: Salario mínimo en California: este es el nuevo monto que ganará cada trabajador desde el 1 de enero de 2026

lr.pe

Siguen firmes para construcción de proyecto ferroviario

La agencia estatal de California anunció que ya ha iniciado el proceso para convocar a inversionistas y desarrolladores privados, con la mirada puesta en el verano de 2026. Ell organismo aseguró que la pérdida de financiamiento federal no detendrá ni el proyecto ni las obras en marcha, y subrayó que los trabajos continúan registrando avances.

“En lugar de seguir gastando tiempo y dinero impugnando la terminación, el estado avanza sin ellos", señaló la agencia, al resaltar que una ley promulgada en septiembre garantiza un financiamiento anual de 1.000 millones de dólares para el programa hasta el año 2045.

En contraste, la Administración Federal de Ferrocarriles publicó en junio un informe de 315 páginas en el que advirtió que el proyecto enfrenta reiterados incumplimientos de plazos, problemas de financiamiento y estimaciones de demanda de pasajeros que considera poco sólidas.

Notas relacionadas
Gavin Newsom instaura nuevo feriado en California en 2026: un día libre que rinde honor a la comunidad inmigrante

Gavin Newsom instaura nuevo feriado en California en 2026: un día libre que rinde honor a la comunidad inmigrante

LEER MÁS
Nueva ley firmada por Gavin Newsom quitará la licencias de conducir a quienes cometan esta infracción

Nueva ley firmada por Gavin Newsom quitará la licencias de conducir a quienes cometan esta infracción

LEER MÁS
Gavin Newsom firma nueva ley que beneficia a los inmigrantes trabajadores de California desde 2026: ¿En qué consiste?

Gavin Newsom firma nueva ley que beneficia a los inmigrantes trabajadores de California desde 2026: ¿En qué consiste?

LEER MÁS
Trump logra apoyo de la ONU a su plan para Gaza, pero la falta de detalles ensombrecen su futuro y genera críticas

Trump logra apoyo de la ONU a su plan para Gaza, pero la falta de detalles ensombrecen su futuro y genera críticas

LEER MÁS
Milei viajará a EE. UU. para participar del sorteo del Mundial de Fútbol 2026 y fortalecer relaciones con Trump

Milei viajará a EE. UU. para participar del sorteo del Mundial de Fútbol 2026 y fortalecer relaciones con Trump

LEER MÁS
Estos son los requisitos de USCIS para renovar tu permiso de trabajo en Estados Unidos en 2025

Estos son los requisitos de USCIS para renovar tu permiso de trabajo en Estados Unidos en 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Atención, inmigrantes de EE.UU: DHS aplicará nueva norma para el proceso de asilo desde el 31 de diciembre

Atención, inmigrantes de EE.UU: DHS aplicará nueva norma para el proceso de asilo desde el 31 de diciembre

LEER MÁS
Año Nuevo 2026: conoce qué bancos de Estados Unidos cerrarán sus puertas este 1 de enero

Año Nuevo 2026: conoce qué bancos de Estados Unidos cerrarán sus puertas este 1 de enero

LEER MÁS
Gavin Newsom instaura nuevo feriado en California en 2026: un día libre que rinde honor a la comunidad inmigrante

Gavin Newsom instaura nuevo feriado en California en 2026: un día libre que rinde honor a la comunidad inmigrante

LEER MÁS
Nueva ley firmada por Gavin Newsom quitará la licencias de conducir a quienes cometan esta infracción

Nueva ley firmada por Gavin Newsom quitará la licencias de conducir a quienes cometan esta infracción

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Donald Trump reveló haber conversado con Maduro en los últimos días, pero que "no se logró mayor cosa"

Presos políticos liberados por el régimen de Maduro no podrán salir de Venezuela y deberán ir cada 30 días a los tribunales

La CIA habría usado drones para atacar una instalación portuaria de Venezuela, según CNN

USA

Atención, inmigrantes de EE.UU: DHS aplicará nueva norma para el proceso de asilo desde el 31 de diciembre

Año Nuevo 2026: conoce qué bancos de Estados Unidos cerrarán sus puertas este 1 de enero

Gavin Newsom instaura nuevo feriado en California en 2026: un día libre que rinde honor a la comunidad inmigrante

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Plan de gobierno de Renovación Popular propone entregar "canastas básicas" para frenar la pobreza extrema

Presentan nueva tacha contra Renovación Popular para que Rafael López Aliaga quede fuera de las Elecciones 2026

Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025