California decidió retirar la demanda que había presentado contra la administración de Donald Trump por la suspensión de una inversión de US$ 4.000 millones para el diseño del tren que uniría San Francisco con Los Ángeles. Desde el gobierno estatal señalaron que, en adelante, buscarán otras alternativas de financiamiento para poder avanzar con la obra.

Según informó la agencia AP, las autoridades californianas mantendrán el proyecto aun sin apoyo federal y recordaron que apenas el 18% del presupuesto total del programa depende de recursos del Gobierno de Estados Unidos.

Un proyecto plagado de retrasos y sobrecostos

En julio de este año, el gobernador Gavin Newsom sostuvo que la decisión de la administración Trump de retirar las subvenciones respondía a una “represalia política”, impulsada —según dijo— por la antipatía personal del presidente hacia California y el proyecto del tren de alta velocidad, y no por la realidad del avance de la obra.

La reducción de fondos representa el más reciente contratiempo en un plan que lleva 16 años intentando conectar Los Ángeles y San Francisco con un recorrido ferroviario de apenas tres horas, una iniciativa que aspira a convertirse en el servicio de tren de pasajeros más rápido de Estados Unidos.

El proyecto, que inicialmente debía concluirse en 2020 con un presupuesto estimado de 33.000 millones de dólares, ahora enfrenta un costo que podría oscilar entre 89.000 millones y 128.000 millones. Según las proyecciones actuales, el inicio de operaciones se postergaría hasta 2033.

Cabe mencionar que, en agosto, el Departamento de Transporte anuló otros 175 millones de dólares destinados a cuatro proyectos vinculados al programa del tren de alta velocidad, una decisión que llegó después de la cancelación previa de 4.000 millones de dólares en ayudas federales.

La disputa entre Newsom y Trump

“La decisión de frenar la inversión responde a la conclusión del Estado de que el gobierno federal no ha sido un aliado fiable ni comprometido con el desarrollo del tren de alta velocidad en California”, afirmó un portavoz estatal de California.

Desde la vereda opuesta, Trump y el secretario de Transporte, Sean Duffy, sostuvieron que el proyecto ferroviario “nunca iba a existir”, a pesar de los compromisos de las autoridades californiana. "El ferrocarril que nos prometieron aún no existe, y nunca existirá”, escribió en Truth Social. “Este proyecto fue extremadamente caro y nunca se entregó”, agregó.

Cabe recordar que, durante su primer mandato, Trump anuló 929 millones de dólares en subvenciones federales destinadas al proyecto, una decisión que fue cuestionada por California y que derivó en un acuerdo en 2021, ya bajo la presidencia del demócrata Joe Biden, que restituyó la totalidad de esos fondos.

Siguen firmes para construcción de proyecto ferroviario

La agencia estatal de California anunció que ya ha iniciado el proceso para convocar a inversionistas y desarrolladores privados, con la mirada puesta en el verano de 2026. Ell organismo aseguró que la pérdida de financiamiento federal no detendrá ni el proyecto ni las obras en marcha, y subrayó que los trabajos continúan registrando avances.

“En lugar de seguir gastando tiempo y dinero impugnando la terminación, el estado avanza sin ellos", señaló la agencia, al resaltar que una ley promulgada en septiembre garantiza un financiamiento anual de 1.000 millones de dólares para el programa hasta el año 2045.

En contraste, la Administración Federal de Ferrocarriles publicó en junio un informe de 315 páginas en el que advirtió que el proyecto enfrenta reiterados incumplimientos de plazos, problemas de financiamiento y estimaciones de demanda de pasajeros que considera poco sólidas.