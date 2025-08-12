El Departamento de Policía de Austin confirmó la identidad de las tres víctimas mortales del tiroteo en Target ocurrido el lunes en el estacionamiento de la tienda, ubicada en Texas, Estados Unidos. Entre los fallecidos se encuentran Héctor Leopoldo Martínez Machuca, empleado del local, así como Adam Chow y su nieta de 4 años.

El presunto autor, Ethan Nieneker, de 32 años, fue arrestado horas después a unos 32 kilómetros de la escena, en el sur de Austin. La policía indicó que enfrenta cargos por asesinato capital con amenaza terrorista, asesinato capital de un menor de 10 años y asesinato en primer grado.

El ataque en Target que estremeció a Texas

El tiroteo comenzó alrededor de las 14:15 horas, en plena temporada de compras por el regreso a clases. Según el reporte oficial, Nieneker atacó primero a Martínez Machuca mientras recogía carritos de compras en el estacionamiento del Target. Luego de dispararle, corrió hacia un vehículo Jeep Cherokee y abrió fuego contra él mientras intentaba salir del lugar.

Después, el agresor se dirigió al automóvil de Adam Chow, disparó contra el abuelo y luego apuntó al asiento trasero, hiriendo mortalmente a la menor. Chow y su nieta fueron declarados muertos en el lugar, mientras que Martínez Machuca falleció en el hospital. La esposa de Chow sufrió lesiones leves.

La jefa de la policía de Austin, Lisa Davis, aseguró que las víctimas fueron elegidas al azar y destacó que el atacante presentaba “serios problemas” posiblemente vinculados con su salud mental.

Sospechoso con historial delictivo y captura

El sargento Nathan Sexton informó que el arma utilizada fue obtenida a través de un familiar del atacante. Nieneker contaba con antecedentes penales que incluían agresión con lesiones a un miembro de su familia, conducción en estado de ebriedad y posesión de marihuana. La captura se produjo gracias a un aviso ciudadano que permitió localizarlo en el sur de la ciudad. La policía utilizó una pistola eléctrica para neutralizarlo antes de ponerlo bajo custodia.

El alcalde de Austin, Kirk Watson, calificó el hecho como “un acto enfermizo y cobarde de violencia armada” y expresó sus condolencias a las familias. Por su parte, Target emitió un comunicado en el que aseguró estar “devastada por la violencia” y confirmó su cooperación con las autoridades.

Testigos presenciales describieron escenas de pánico. Lonnie Lee, de 22 años, contó que llegó al estacionamiento minutos después del ataque y encontró el área acordonada por la policía. “Tuvimos mucha suerte, y algunas personas no”, declaró. En un taller mecánico cercano, los empleados cerraron las puertas de inmediato al escuchar los disparos, mientras observaban a clientes y transeúntes correr para ponerse a salvo.