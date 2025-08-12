HOYSuscripcion LR Focus

Revelan identidad del político colombiano que izó bandera de Colombia en Santa Rosa     
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     
Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     
USA

Un abuelo y su nieta de 4 años dentro de las víctimas fatales de un tiroteo dentro de un Target en Texas, EEUU

Un tiroteo en Target en Texas dejó tres muertos y generó conmoción nacional. La policía confirmó que el ataque fue al azar.

La policía investiga el motivo del ataque mientras Nieneker enfrenta múltiples cargos, incluidos asesinato y amenazas terroristas.
La policía investiga el motivo del ataque mientras Nieneker enfrenta múltiples cargos, incluidos asesinato y amenazas terroristas.

El Departamento de Policía de Austin confirmó la identidad de las tres víctimas mortales del tiroteo en Target ocurrido el lunes en el estacionamiento de la tienda, ubicada en Texas, Estados Unidos. Entre los fallecidos se encuentran Héctor Leopoldo Martínez Machuca, empleado del local, así como Adam Chow y su nieta de 4 años.

El presunto autor, Ethan Nieneker, de 32 años, fue arrestado horas después a unos 32 kilómetros de la escena, en el sur de Austin. La policía indicó que enfrenta cargos por asesinato capital con amenaza terrorista, asesinato capital de un menor de 10 años y asesinato en primer grado.

PUEDES VER: El trágico final de John Edward Jones, quien murió atrapado para siempre en una cueva de EEUU: duró 27 horas con vida

lr.pe

El ataque en Target que estremeció a Texas

El tiroteo comenzó alrededor de las 14:15 horas, en plena temporada de compras por el regreso a clases. Según el reporte oficial, Nieneker atacó primero a Martínez Machuca mientras recogía carritos de compras en el estacionamiento del Target. Luego de dispararle, corrió hacia un vehículo Jeep Cherokee y abrió fuego contra él mientras intentaba salir del lugar.

Después, el agresor se dirigió al automóvil de Adam Chow, disparó contra el abuelo y luego apuntó al asiento trasero, hiriendo mortalmente a la menor. Chow y su nieta fueron declarados muertos en el lugar, mientras que Martínez Machuca falleció en el hospital. La esposa de Chow sufrió lesiones leves.

La jefa de la policía de Austin, Lisa Davis, aseguró que las víctimas fueron elegidas al azar y destacó que el atacante presentaba “serios problemas” posiblemente vinculados con su salud mental.

PUEDES VER: El primer atentado a las Torres Gemelas fue en 1993, lo financió un miembro de Al Qaeda y un peruano estuvo en lista de muertos

lr.pe

Sospechoso con historial delictivo y captura

El sargento Nathan Sexton informó que el arma utilizada fue obtenida a través de un familiar del atacante. Nieneker contaba con antecedentes penales que incluían agresión con lesiones a un miembro de su familia, conducción en estado de ebriedad y posesión de marihuana. La captura se produjo gracias a un aviso ciudadano que permitió localizarlo en el sur de la ciudad. La policía utilizó una pistola eléctrica para neutralizarlo antes de ponerlo bajo custodia.

El alcalde de Austin, Kirk Watson, calificó el hecho como “un acto enfermizo y cobarde de violencia armada” y expresó sus condolencias a las familias. Por su parte, Target emitió un comunicado en el que aseguró estar “devastada por la violencia” y confirmó su cooperación con las autoridades.

Testigos presenciales describieron escenas de pánico. Lonnie Lee, de 22 años, contó que llegó al estacionamiento minutos después del ataque y encontró el área acordonada por la policía. “Tuvimos mucha suerte, y algunas personas no”, declaró. En un taller mecánico cercano, los empleados cerraron las puertas de inmediato al escuchar los disparos, mientras observaban a clientes y transeúntes correr para ponerse a salvo.

