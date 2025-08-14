‘El Abuelo’ ha sido vinculado a actos de violencia y catalogado como amenaza internacional por el Departamento del Tesoro de EE. UU. y la DEA. | Composición LR

Juan José Farías Álvarez, alias ‘El Abuelo’, es uno de los capos más buscados por las autoridades de Estados Unidos, que han ofrecido una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a su captura o condena. Originario de Tepalcatepec, Michoacán, el narcotraficante ha sido identificado como el líder de Cárteles Unidos, una organización criminal que opera a gran escala en la producción y tráfico de metanfetamina, cocaína y fentanilo.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. y la DEA han documentado su participación directa en la importación de drogas desde Sudamérica, así como su responsabilidad en actos de violencia contra civiles y fuerzas del orden. Además, el gobierno estadounidense lo ha catalogado como una amenaza internacional, incluyéndolo en su lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO).

'El Abuelo', un perfil criminal forjado en Michoacán

Juan José Farías Álvarez nació el 10 de agosto de 1970 en Tepalcatepec, una región históricamente golpeada por el narcotráfico. Aunque sus primeros pasos dentro del crimen organizado no fueron ampliamente conocidos, las agencias estadounidenses lo señalan como una figura clave en el control del narcotráfico en el occidente de México.

Según documentos judiciales del Departamento de Justicia de EE. UU., ‘El Abuelo’ operó durante décadas supervisando personalmente el envío de cargamentos de cocaína desde Colombia, utilizando rutas marítimas y aéreas. Además, impuso impuestos a productores locales de metanfetamina y fentanilo, fortaleciendo su control territorial en Michoacán.

En mayo de 2018, Farías Álvarez fue detenido por elementos de seguridad en Michoacán, pero fue liberado solo cuatro días después, cuando un juez determinó que su arresto había sido ilegal. Su liberación fue celebrada con mariachi y vítores en su natal Tepalcatepec, lo que evidenció su fuerte influencia social y política en la zona.

'Cárteles Unidos': la red que 'frenó' al CJNG

Cárteles Unidos es una alianza criminal que nació como una reacción al avance del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de otras agrupaciones como Los Caballeros Templarios. Esta coalición, integrada por células locales, buscaba defender el territorio michoacano de incursiones externas, según el Departamento de Estado de EE. UU.

De acuerdo con las autoridades norteamericanas, la organización produce metanfetamina y fentanilo en laboratorios clandestinos. Además, adquiere cocaína directamente de Colombia. Utiliza canales logísticos compartidos para traficar distintas sustancias a EE. UU. y se involucra en diversos delitos.

En febrero de 2025, Marco Rubio, entonces secretario de Estado de EE. UU., designó oficialmente a Cárteles Unidos como Organización Terrorista Extranjera. Entre las acusaciones destacan el uso de artefactos explosivos improvisados (IEDs) y el reclutamiento de mercenarios extranjeros, acciones que han provocado la muerte de elementos del ejército mexicano.

De Tepito al Aeropuerto de la CDMX: la conexión capitalina de ‘El Abuelo’

Antes de consolidar su liderazgo en Michoacán, ‘El Abuelo’ también tuvo una fuerte presencia en la Ciudad de México, donde según el libro "El Cártel, el origen del poder", trabajó para el Cártel de los Beltrán Leyva. Desde las entrañas de Tepito, fundó un grupo criminal propio mientras era leal a Arturo Beltrán Leyva, alias ‘El Jefe de Jefes’.

El texto revela que Juárez Orozco (seudónimo también asociado a ‘El Abuelo’ en ciertos informes) transportó 35 toneladas de cocaína a Estados Unidos en menos de un año, utilizando el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como ruta principal. Contó con el respaldo de capos como Ismael ‘El Mayo’ Zambada y ‘El Barbas’, quienes en ese momento eran aliados.

Un expediente judicial de la Corte del Distrito Oeste de Nueva York (CR12197) y reportes de la DEA lo identifican como uno de los narcotraficantes capitalinos más importantes, capaz de mover grandes volúmenes de droga sin pertenecer oficialmente a un cártel.