HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Palmeiras goleó 4 a 0 a Universitario por la Copa Libertadores
Palmeiras goleó 4 a 0 a Universitario por la Copa Libertadores     Palmeiras goleó 4 a 0 a Universitario por la Copa Libertadores     Palmeiras goleó 4 a 0 a Universitario por la Copa Libertadores     
Trump sobre reunión con Putin: no habrá beneficio para Rusia
Trump sobre reunión con Putin: no habrá beneficio para Rusia     Trump sobre reunión con Putin: no habrá beneficio para Rusia     Trump sobre reunión con Putin: no habrá beneficio para Rusia     
México

La increíble historia de 'El Abuelo', el capo por el que Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares

Juan José Farías Álvarez, alias ‘El Abuelo’, es señalado como uno de los capos más poderosos y violentos del narcotráfico en Michoacán.

‘El Abuelo’ ha sido vinculado a actos de violencia y catalogado como amenaza internacional por el Departamento del Tesoro de EE. UU. y la DEA.
‘El Abuelo’ ha sido vinculado a actos de violencia y catalogado como amenaza internacional por el Departamento del Tesoro de EE. UU. y la DEA. | Composición LR

Juan José Farías Álvarez, alias ‘El Abuelo’, es uno de los capos más buscados por las autoridades de Estados Unidos, que han ofrecido una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a su captura o condena. Originario de Tepalcatepec, Michoacán, el narcotraficante ha sido identificado como el líder de Cárteles Unidos, una organización criminal que opera a gran escala en la producción y tráfico de metanfetamina, cocaína y fentanilo.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. y la DEA han documentado su participación directa en la importación de drogas desde Sudamérica, así como su responsabilidad en actos de violencia contra civiles y fuerzas del orden. Además, el gobierno estadounidense lo ha catalogado como una amenaza internacional, incluyéndolo en su lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO).

PUEDES VER: Padre asesina a su hijo de 9 años y deja grave a su pareja: sospechoso se encuentra prófugo

lr.pe

'El Abuelo', un perfil criminal forjado en Michoacán

Juan José Farías Álvarez nació el 10 de agosto de 1970 en Tepalcatepec, una región históricamente golpeada por el narcotráfico. Aunque sus primeros pasos dentro del crimen organizado no fueron ampliamente conocidos, las agencias estadounidenses lo señalan como una figura clave en el control del narcotráfico en el occidente de México.

Según documentos judiciales del Departamento de Justicia de EE. UU., ‘El Abuelo’ operó durante décadas supervisando personalmente el envío de cargamentos de cocaína desde Colombia, utilizando rutas marítimas y aéreas. Además, impuso impuestos a productores locales de metanfetamina y fentanilo, fortaleciendo su control territorial en Michoacán.

En mayo de 2018, Farías Álvarez fue detenido por elementos de seguridad en Michoacán, pero fue liberado solo cuatro días después, cuando un juez determinó que su arresto había sido ilegal. Su liberación fue celebrada con mariachi y vítores en su natal Tepalcatepec, lo que evidenció su fuerte influencia social y política en la zona.

PUEDES VER: Se filtra vídeo de la caída de un elevador en el centro comercial Mitikah en México que dejó dos heridos

lr.pe

'Cárteles Unidos': la red que 'frenó' al CJNG

Cárteles Unidos es una alianza criminal que nació como una reacción al avance del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de otras agrupaciones como Los Caballeros Templarios. Esta coalición, integrada por células locales, buscaba defender el territorio michoacano de incursiones externas, según el Departamento de Estado de EE. UU.

De acuerdo con las autoridades norteamericanas, la organización produce metanfetamina y fentanilo en laboratorios clandestinos. Además, adquiere cocaína directamente de Colombia. Utiliza canales logísticos compartidos para traficar distintas sustancias a EE. UU. y se involucra en diversos delitos.

En febrero de 2025, Marco Rubio, entonces secretario de Estado de EE. UU., designó oficialmente a Cárteles Unidos como Organización Terrorista Extranjera. Entre las acusaciones destacan el uso de artefactos explosivos improvisados (IEDs) y el reclutamiento de mercenarios extranjeros, acciones que han provocado la muerte de elementos del ejército mexicano.

PUEDES VER: Secuestran y matan a menor de edad porque su madre no pudo pagar deuda de 50 dólares en México

lr.pe

De Tepito al Aeropuerto de la CDMX: la conexión capitalina de ‘El Abuelo’

Antes de consolidar su liderazgo en Michoacán, ‘El Abuelo’ también tuvo una fuerte presencia en la Ciudad de México, donde según el libro "El Cártel, el origen del poder", trabajó para el Cártel de los Beltrán Leyva. Desde las entrañas de Tepito, fundó un grupo criminal propio mientras era leal a Arturo Beltrán Leyva, alias ‘El Jefe de Jefes’.

El texto revela que Juárez Orozco (seudónimo también asociado a ‘El Abuelo’ en ciertos informes) transportó 35 toneladas de cocaína a Estados Unidos en menos de un año, utilizando el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como ruta principal. Contó con el respaldo de capos como Ismael ‘El Mayo’ Zambada y ‘El Barbas’, quienes en ese momento eran aliados.

Un expediente judicial de la Corte del Distrito Oeste de Nueva York (CR12197) y reportes de la DEA lo identifican como uno de los narcotraficantes capitalinos más importantes, capaz de mover grandes volúmenes de droga sin pertenecer oficialmente a un cártel.

Notas relacionadas
México niega pruebas que vinculen a Maduro con cártel de Sinaloa tras acusaciones de EEUU: "Si la tienen que la muestren"

México niega pruebas que vinculen a Maduro con cártel de Sinaloa tras acusaciones de EEUU: "Si la tienen que la muestren"

LEER MÁS
ICE arresta en Kansas a inmigrante mexicano deportado 4 veces de EEUU: extranjero tendría vínculos con una temida pandilla

ICE arresta en Kansas a inmigrante mexicano deportado 4 veces de EEUU: extranjero tendría vínculos con una temida pandilla

LEER MÁS
ICE deporta a inmigrante mexicana tras vivir ilegalmente durante casi tres décadas en EEUU: regresa a su país sin conocer a nadie

ICE deporta a inmigrante mexicana tras vivir ilegalmente durante casi tres décadas en EEUU: regresa a su país sin conocer a nadie

LEER MÁS
IMSS 2025: ¿por qué algunos jubilados no recibirán su pago de julio? Pasos para solucionar bloqueos

IMSS 2025: ¿por qué algunos jubilados no recibirán su pago de julio? Pasos para solucionar bloqueos

LEER MÁS
Pensión Bienestar México 2025: aviso importante para beneficiarios antes del pago de julio

Pensión Bienestar México 2025: aviso importante para beneficiarios antes del pago de julio

LEER MÁS
La Casa de los Famosos 2025: ¿quiénes son los integrantes confirmados para la temporada 3?

La Casa de los Famosos 2025: ¿quiénes son los integrantes confirmados para la temporada 3?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Graban a niño manejando una micro en México y video se vuelve viral: "Al menos no está con el celular"

Graban a niño manejando una micro en México y video se vuelve viral: "Al menos no está con el celular"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pamela López sale al frente y asegura que no teme demanda de Christian Cueva: "Aquí estoy"

Youtuber peruano fue a buscar objetos en bolsas de basura en San Isidro y encontró 'tesoro' valorizado en S/500: "Una joyita"

Erick Osores despotrica y suelta fuertes calificativos contra Cienciano tras caer ante Bolívar: "Fue asqueroso, terrible"

México

Último sismo de hoy, jueves 14 de agosto en México: dónde fue el epicentro según datos del Servicio Sismológico Nacional

Padre asesina a su hijo de 9 años y deja grave a su pareja: sospechoso se encuentra prófugo

Precio del dólar en México vía Banco Azteca: tipo de cambio a pesos mexicanos hoy, jueves 14 de agosto

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte desobedece a la Corte IDH y promulga Ley de Amnistía que beneficia a policías y militares que violaron los DD. HH.

Al mismo estilo de los años 90: Carlincatura retrata cómo opera el Gobierno de Boluarte en la toma de decisiones

Santa Rosa: Congreso declara persona non grata a precandidato colombiano que colocó bandera en la Isla Chinería

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota