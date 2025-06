Donald Trump reaviva distanciamiento con Elon Musk a un mes de su pelea: "Es inteligente, pero se enfadó y no fue apropiado"

No fue hasta hace poco donde se vivió un espectáculo lleno de peleas y ataques directos entre dos ex grandes amigos como Donald Trump y Elon Musk. Sin embargo, este domingo el presidente de EE.UU. decidió volver a referirse sobre su ex aliado.

Por un lado, el mandatario se dedicaba a emitir declaraciones en entrevistas o desde Truth Social. Mientras, el propietario de SpaceX usaba su plataforma "X" (anteriormente Twitter). A casi un mes de esta disputa, así se refirió el magnate sobre Musk.

¿Qué declaró Donald Trump sobre su ruptura amical con Elon Musk?

Trump elogió a Elon Musk al llamarlo un tipo maravilloso y afirmando que siempre le irá bien en sus cosas en una entrevista con Sunday Morning Futures de Fox News. También, resaltó su inteligente y la presencia que tuvo durante su campaña presidencial.

No obstante, el presidente se refirió brevemente al enfrentamiento que tuvieron por varios días. Donald Trump comentó que luego Musk terminó un poco molesto y no fue algo realmente apropiado.

¿Qué inicio la pelea de Elon Musk y Donald Trump?

Todo inició a principios de junio, cuando Donald Trump se tomó el tiempo de responder a las críticas recibidas por Elon Musk respecto a su plan fiscal y presupuestario. Incluso, acusó a Trump de estar vinculado al polémico caso de pedofilia de Jeffrey Epstein, acusado de explotar sexualmente a menores.

Al parecer, una de las principales molestias de Musk sería la eliminación del crédito fiscal para autos electrónicos en el plan fiscal y presupuestario, reiteró Trump en la entrevista.

Donald Trump arremete contra los vehículos de Elon Musk

Más adelante, en la misma entrevista, Donald Trump dijo que le agradan los coches de su antiguo gran amigo, pero considera que no too el mundo debería poseerlos. Incluso, la cabeza de la Casa Blanca afirmó que no todo el mundo quisiera tener esos vehículos.