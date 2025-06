Elon Musk llamó a Trump antes de disculparse públicamente en redes sociales, revelan fuentes cercanas al empresario

El lunes 9 de junio, Elon Musk llamó por teléfono al expresidente Donald Trump, marcando el inicio de una reconciliación tras semanas de confrontación pública. Al día siguiente, Musk expresó públicamente en X su arrepentimiento por algunos comentarios previos sobre Trump, que consideró que "fueron demasiado lejos". Por su parte, el presidente norteamericano calificó el gesto como "muy bueno", indicando una mejora en la relación entre ambos.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Una fuente de la Casa Blanca reportó que el diálogo había sido facilitado por JD Vance y Susie Wiles, con quienes Musk se comunicó previamente. Esta conversación representa un paso hacia la pacificación de su vínculo, tras las tensiones provocadas por las críticas de Musk al plan fiscal de la Administración Trump y su salida del Departamento de Eficiencia Gubernamental.

¿Qué papel jugaron Susie Wiles y JD Vance en la disculpa pública de Elon Musk?

Según declararon fuentes que prefieren el anonimato para The New York Times, JD Vance y Susie Wiles tuvieron un papel fundamental en la disculpa pública de Elon Musk hacia Donald Trump, luego de conversar en privado el viernes 6 de junio con el dueño de Tesla. La jefa de gabinete de la Casa Blanca indicó a sus colaboradores que le agradaba trabajar con Musk y que lo consideraba uno de sus contactos cercanos.

Los representantes de Elon Musk y Trump han evitado señalar detalles sobre el estado de la relación entre ambos empresarios. El miércoles 11 de junio, tras ser abordado por los periodistas fuera del Centro John F. Kennedy de Artes Escénicas, Trump indicó sobre el acercamiento con Musk: “La verdad es que no he pensado demasiado en ello”. Así mismo, JD Vance al ser abordado sobre su papel para mediar con Musk, señaló que no recordaba hablar en privado con el empresario la semana pasada, pero que siempre le ha pedido que apoye públicamente al gobierno de Trump.

¿Trump y Elon Musk se han disculpado en problemas pasados?

La única vez que se recuerda una disculpa pública de Trump sucedió en 2018, cuando el multimillonario manifestó su arrepentimiento en privado a Teresa May, la primera ministra británica, por los comentarios que realizó en contra de ella en una entrevista, previamente a recibir un homenaje.

Por el lado de Elon Musk, se conoce que en el 2018 a un experto británico en cuevas, luego de calificarlo como "pedófilo" en Twitter. Luego, en 2023,luego de comprar la empresa de red social, emitió sus disculpas públicas hacia un trabajador después de declarar que un empleado había sido despedido luego de utilizar su discapacidad como una "excusa".