JD Vance revela la nueva “Doctrina Trump” en EEUU para atacar otro país: “Se utiliza un poder militar abrumador para resolverlo”

Durante una cena política del Partido Republicano en Lima, Ohio, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, reveló públicamente la “nueva doctrina de política exterior” que utiliza el país para “resolver” conflictos de escala global. En su discurso, Vance detalló cómo la “Doctrina Trump” combina diplomacia con poder militar para salvaguardar los intereses estadounidenses.

La mano derecha de Donald Trump en el Gobierno utilizó de ejemplo a los hechos ocurridos en Irán para demostrar cómo el poderío militar del país puede ser rápido y disuadido en Medio Oriente, al que calificó como “tremendamente exitosa”.

La “Doctrina Trump”

Vance ya había adelantado esta nueva postura de política internacional en su cuenta de X. En su presentación ante los republicanos, brindó más detalles de los pasos de la administración de Trump para intervenir en otros países que pretenden construir armas nucleares.

“Primero, se articula un claro interés estadounidense, y en este caso, es que Irán no puede tener un arma nuclear. Segundo, se intenta resolver el problema mediante una diplomacia agresiva. Y tercero, cuando no se puede resolver diplomáticamente, se utiliza un poder militar abrumador para resolverlo y luego hay que largarse de allí antes de que se convierta en un conflicto prolongado”, afirmó Vance.

A las afuera de la cena republicana, varios manifestantes aprovecharon la oportunidad para protestar con Vance y las acciones del Gobierno contra Irán. "¡OH, IO, JD Vance tiene que irse!", gritaron alumnos de la Universidad de Ohio, alma máter del vicepresidente.

Publicación de JD Vance en X.

¿Nuevo régimen en Irán?

Sobre el tema en Medio Oriente, otros funcionarios de la gestión de Trump insisten en que EE.UU. no busca un cambio de régimen en Irán ni pretenden cambiar las políticas internas de la nación.

Sin embargo, los comentarios del presidente sobre la situación dejaron abierta la posibilidad de un cambio en el liderazgo iraní. En publicaciones recientes en redes sociales, Trump sugirió que si el régimen actual de Irán no puede restaurar la grandeza de su país, entonces no habría razón para que el régimen continúe. "Si el actual régimen iraní no puede RECONSTRUIR LA GRANDEZA DE IRÁN, ¿por qué no habría un cambio de régimen?", escribió.