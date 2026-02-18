Jóvenes protagonizan insólita pelea therian con duelo de ladridos en plaza de Uruguay

Con máscaras en el rostro y haciendo ladridos, las adolescentes llamaron la atención de los transeúntes en Uruguay. | Composición LR / X

Con máscaras en el rostro y haciendo ladridos, las adolescentes llamaron la atención de los transeúntes en Uruguay. | Composición LR / X

En los últimos días, un video registrado en una plaza de Uruguay captó la atención en redes sociales al mostrar a un grupo de personas identificadas como therians involucradas en un enfrentamiento que muchos describieron como una batalla de ladridos. El episodio atrajo a varios curiosos, quienes rodearon a los participantes y grabaron la escena con sus celulares.

Las imágenes difundidas en X mostraron a dos adolescentes frente a frente, con conductas asociadas a animales, como gruñidos, movimientos corporales marcados y empujones. Alrededor, otros asistentes formaron un círculo improvisado similar a un ring. El hecho causó sorpresa entre transeúntes y usuarios de plataformas de internet.

¿Qué son los therian y por qué generan debate?

La comunidad therian reúne a personas que aseguran sentir una conexión espiritual o psicológica con animales, vínculo que en algunos casos se expresa mediante la imitación de sus comportamientos. Este fenómeno surgió en la década de 1990 y guarda relación con la cultura otherkin, centrada en una identificación que trasciende lo físico y se ubica en el plano emocional y mental.

Especialistas y usuarios en redes indican que no existe una expresión única dentro de este grupo, ya que las manifestaciones varían según cada individuo. No obstante, escenas como la ocurrida en Uruguay reabren el debate sobre los límites, la convivencia y la percepción social.

Esta tendencia, que gana visibilidad en varios países de América Latina, ya presenta casos en Perú, conocidos a partir de videos difundidos en TikTok por distintos usuarios.

¿Cómo suelen expresarse los therian?

Para reforzar su vínculo con el llamado teriotipo, algunas personas usan accesorios como colas u orejas y adoptan conductas propias del animal con el que se identifican, como determinadas posturas o sonidos. La especie puede variar —perro, lobo, zorro, tigre o ave— y esta relación se integra como un componente relevante de su identidad personal.