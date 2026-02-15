Cevichería peruana recrea el show de Bad Bunny en el Super Bowl con utensilios de cocina y se vuelve viral en TikTok
El video viral muestra cómo el equipo del restaurante transformó su local en un escenario para recrear, con creatividad y humor, los mejores momentos del evento deportivo, logrando miles de reproducciones.
- Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco
- Turista australiano visita Puno y queda encantando con festividad de la Virgen de la Candelaria: "Nosotros no tenemos bailarines en la calle"
Un video publicado en TikTok ha captado la atención de miles de usuarios en los últimos días. La protagonista es la cevichería Las Gaviotas de Chorrillos, que compartió 2 clips inspirados en el espectáculo del reciente Super Bowl.
El equipo del local recreó con ingenio el show de medio tiempo protagonizado por Bad Bunny, adaptando la coreografía al ritmo del restaurante y utilizando elementos propios de la cocina. La propuesta rápidamente generó reacciones y compartidos, posicionándose como una de las tendencias del momento en la plataforma.
PUEDES VER: Mujer denuncia que departamento que sus padres compraron en Miraflores hace 15 años está en remate judicial por deuda de la constructora
Cevichería recrea el show del Super Bowl y arrasa en TikTok
Con una elaborada puesta en escena, el equipo recreó el espectáculo que ofreció Bad Bunny durante el medio tiempo del Super Bowl LX, realizado el 8 de febrero. Utilizaron cucharones, ollas y hasta verduras como parte de la coreografía, e incluso replicaron la icónica escena del artista sobre el auto, adaptándola al ambiente del restaurante. El ritmo y la sincronización fueron claves para captar la atención en TikTok.
El homenaje no quedó ahí. También recrearon la aparición especial de Lady Gaga, sumando otra propuesta creativa que sorprendió a los usuarios. La combinación de humor, producción casera y precisión en los pasos convirtió el video en uno de los más comentados.
Millones de vistas y reacciones en TikTok
Los dos videos publicados por @lasgaviotas.cevicheria ya superan los 3 millones de reproducciones y acumulan más de 700 mil reacciones en TikTok, convirtiéndose en un fenómeno. El impacto fue tal que miles de usuarios inundaron la sección de comentarios con mensajes cargados de humor y sorpresa por la creatividad del restaurante.
Uno de los más destacados fue: “Bad Bunny viendo que practicaron 3 meses y a la cevichería le salió en 3 días”. Incluso la cuenta oficial de Coca-Cola se sumó a la conversación con un mensaje ingenioso: “Los clientes: valió la pena la espera”, lo que impulsó aún más la viralización del contenido.