Integrantes de la cevichería Las Gaviotas recrearon el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl | Foto: @lasgaviotas.cevicheria/ Darrell Jackson/ Composición LR

Un video publicado en TikTok ha captado la atención de miles de usuarios en los últimos días. La protagonista es la cevichería Las Gaviotas de Chorrillos, que compartió 2 clips inspirados en el espectáculo del reciente Super Bowl.

El equipo del local recreó con ingenio el show de medio tiempo protagonizado por Bad Bunny, adaptando la coreografía al ritmo del restaurante y utilizando elementos propios de la cocina. La propuesta rápidamente generó reacciones y compartidos, posicionándose como una de las tendencias del momento en la plataforma.

Cevichería recrea el show del Super Bowl y arrasa en TikTok

Con una elaborada puesta en escena, el equipo recreó el espectáculo que ofreció Bad Bunny durante el medio tiempo del Super Bowl LX, realizado el 8 de febrero. Utilizaron cucharones, ollas y hasta verduras como parte de la coreografía, e incluso replicaron la icónica escena del artista sobre el auto, adaptándola al ambiente del restaurante. El ritmo y la sincronización fueron claves para captar la atención en TikTok.

El homenaje no quedó ahí. También recrearon la aparición especial de Lady Gaga, sumando otra propuesta creativa que sorprendió a los usuarios. La combinación de humor, producción casera y precisión en los pasos convirtió el video en uno de los más comentados.

Millones de vistas y reacciones en TikTok

Los dos videos publicados por @lasgaviotas.cevicheria ya superan los 3 millones de reproducciones y acumulan más de 700 mil reacciones en TikTok, convirtiéndose en un fenómeno. El impacto fue tal que miles de usuarios inundaron la sección de comentarios con mensajes cargados de humor y sorpresa por la creatividad del restaurante.

Uno de los más destacados fue: “Bad Bunny viendo que practicaron 3 meses y a la cevichería le salió en 3 días”. Incluso la cuenta oficial de Coca-Cola se sumó a la conversación con un mensaje ingenioso: “Los clientes: valió la pena la espera”, lo que impulsó aún más la viralización del contenido.