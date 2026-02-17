HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Suheyn Cipriani vuelve a mostrarse afectada por su ruptura con streamer Macarius: “Me enseñó un amor muy bonito”

Suheyn Cipriani se quebró, nuevamente, en una transmisión en TikTok al hablar de su separación con Macarius. La modelo defendió al streamer, negó infidelidades y pidió frenar los ataques en redes sociales.

Suheyn Cipriani señaló que será la última vez que hable de Macarius. Foto: Composición LR/Captura/TikTok
Suheyn Cipriani señaló que será la última vez que hable de Macarius. Foto: Composición LR/Captura/TikTok

La modelo y conductora Suheyn Cipriani volvió a conmover a sus seguidores al referirse públicamente a su reciente separación del influencer Macarius. Durante una transmisión en vivo realizada a través de TikTok, la también figura televisiva no pudo contener las lágrimas al recordar la relación que mantuvo con el creador de contenido, cuyo nombre real es Diego.

En medio de la polémica generada en redes sociales tras el fin del vínculo sentimental, Cipriani aseguró que su historia con Macarius fue auténtica y rechazó las versiones que insinuaban que se trató de un romance armado. “Todo fue real”, afirmó visiblemente afectada, al tiempo que pidió respeto para su expareja y para el proceso que ambos atraviesan.

PUEDES VER: Suheyn Cipriani llora al confesar que aún está enamorada del streamer Macarius y cerró sus redes sociales: 'Lo extraño'

lr.pe

Suheyn Cipriani reaparece nuevamente llorando por su ruptura con Macarius

La transmisión en vivo marcó un nuevo episodio en la exposición mediática que rodea a Suheyn Cipriani y Macarius. Frente a miles de usuarios conectados, la modelo explicó que esta sería la última vez que abordaría el tema públicamente, con la intención de retomar su rutina y enfocarse en su familia y proyectos profesionales.

“Esta es la última vez que yo hablo del tema y ya, para volver a ser la persona que siempre ustedes han querido, alegre, divertida, concentrada en mis cosas, en mi trabajo, en mis hijos”, expresó.

En su intervención, la conductora de 'Esto sí es amor' insistió en que su relación con Macarius no respondió a estrategias de marketing ni a intereses de exposición mediática. La aclaración surge luego de que algunos usuarios cuestionaran la veracidad del romance, dada la notoriedad de ambos en redes sociales.

PUEDES VER: Suheyn Cipriani rompe su silencio y cuenta por qué el streamer Macarius puso fin a su romance: 'Estar lejos es difícil'

lr.pe

Suheyn Cipriani elogia a Macarius y pide frenar los ataques en redes

Más allá del dolor por la separación, Suheyn Cipriani dedicó palabras de agradecimiento a Macarius, resaltando los gestos que tuvo durante el tiempo que compartieron. Según relató, el streamer incluso se trasladó por un mes a vivir lejos de su entorno habitual para acompañarla, un esfuerzo que calificó como significativo tanto en lo personal como en lo económico.

“Fue un capítulo muy hermoso de mi vida. Le agradezco de todo corazón por haber sido tan bueno conmigo; hizo muchas cosas por mí”, señaló. Además, agregó: “Venir un mes a vivir a un lugar que no es tu casa, lejos de tu familia, es un gasto gigante también, es mucho esfuerzo. Me enseñó un amor muy bonito y ya está”.

La conductora también fue enfática en desmentir cualquier versión que vincule el final de la relación con una traición o maltrato. “Él no ha hecho nada malo, no me ha engañado, no me ha tratado mal nunca. Diego no sería capaz ni de decirme una mala palabra. Es un caballero, un buen chico, un chico de un corazón hermoso”, manifestó.

