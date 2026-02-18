Cubano se sorprende con la rápida salida de un presidente en Perú: “Nosotros llevamos 67 años con el mismo”

El extranjero no podía creer que la política en Perú sea tan inestable tras la salida de José Jerí. | Foto: composición LR/ TikTok

El último 17 de febrero, Perú volvió a acaparar la atención pública tras la vacancia de un presidente de la República. En esta ocasión, el entonces mandatario interino, José Jerí, se sumó a la lista de jefes de Estado destituidos por el Parlamento. La decisión provocó reacciones divididas en la ciudadanía, con expresiones de respaldo en algunos sectores y sorpresa en otros, como la de un ciudadano cubano que reside en el país.

Mediante un video de TikTok publicado en la cuenta jerez_92, un extranjero que llegó a Lima afirmó sentirse realmente asombrado por la rapidez con la que separan de su cargo a la máxima autoridad de la nación, en comparación con la realidad política de la isla.

Vacancia presidencial en Perú genera sorpresa en extranjero residente en Lima

En el clip, el inmigrante señaló que se enteró de la vacancia presidencial por medio de redes sociales y aseguró que la noticia le resultó difícil de asimilar debido a la frecuencia con la que ocurren estos cambios.

“Acaban de sacar a Jerí de la presidencia. Esto no cabe en mi mente. Nosotros los cubanos llevamos 67 años con el mismo”, expresó al comparar la situación peruana con la de Cuba, donde los cambios en el poder no suelen darse con la misma regularidad.

El caribeño también resaltó el corto tiempo que le restaba al gobernante en el cargo. “¿Jerí no se quedaba hasta abril? Lo quitaron antes de marzo”, comentó. Además, sostuvo: “Los peruanos sí tienen valor. ¿Y ahora quién viene y cuánto durará?”.

El hombre mostró su asombro por la dinámica política del país. Asimismo, manifestó que retiraron a un presidente pese a que el Parlamento está de vacaciones.

“En Cuba quitan y ponen la luz, pero aquí en Perú sacan al presidente. Estuve viendo que el Congreso está de vacaciones, pero así decidieron cambiarlo”, remarcó. No obstante, también advirtió que los constantes cambios pueden generar inestabilidad.

Como era de esperarse, la publicación generó reacciones de los usuarios: “Es una vergüenza todo lo que sucede con mi hermoso Perú”, “Los congresistas no nos representan”, “Hay mucha corrupción”, “No sé si reír o llorar”.