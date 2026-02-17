Dr. Anthony Choy y Gerardo Pe se atreven a mostrar su otra dimensión con Sin Parar

¿Hacer algo que normalmente no te atreverías? ¿Decir que sí a algo que te saca de tu zona de confort? Innovar no siempre es reinventarlo todo: a veces es animarte a mostrar una versión que casi nunca dejas salir. Y Sin Parar Lúcuma, es el clásico que te acompaña en ese momento: un helado cremoso de vainilla y lúcuma con una deliciosa salsa de chocolate. Una combinación irresistible que se disfruta mejor cuando decides atreverte.

Sin Parar: el helado para los que experimentan

¿Qué ocurre cuando dos personas con estilos opuestos aceptan un reto que los saca de su zona de confort? Eso fue lo que vivieron el ufólogo peruano, Dr. Anthony Choy y el influencer, Gerardo Pe.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

El Dr. Choy dejó por un momento su formato habitual para aparecer en el programa “La Manada” junto a Laura Spoya y Mario Irivarren. Esta vez dejo ver un lado inesperado y, fiel a la vibra del reto, lanzando las mímicas características de Gerardo y sus icónicas frases.

En paralelo, Gerardo Pe tomó asiento en el podcast “Viaje a otra dimensión” y sorprendió al público al dar la bienvenida siguiendo el guion del programa, adoptando un tono completamente distinto al suyo. Un contraste con su personalidad habitual y parte del encanto de este experimento.

Sin Parar Lúcuma, el sabor para quienes se atreven.

Días después, se revelo que detrás de este suceso estaba Sin Parar, una marca que te acompaña a dar el paso hacia lo desconocido y que continúa construyendo el territorio del misterio que vienen trabajando desde el año pasado junto a estas figuras. Como cuando hicieron “desaparecer” un camión de D’Onofrio en Lince por la campaña de Sin Parar x Stranger Things.

El resultado fue tan inesperado como entretenido. Dos personalidades opuestas cruzándose, saliendo de lo que conocen y demostrando que atreverse —aunque dé nervios— siempre vale la pena.

El clásico Sin Parar Lúcuma es ese favorito que te acompaña cuando decides hacer algo que no harías todos los días. Porque no se trata de cambiar quién eres, sino de atreverse a experimentar todo lo que también puedes ser.

Y para ese momento, siempre hay un Sin Parar listo para acompañarte.

[CONTENIDO PATROCINADO]