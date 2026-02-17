HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Congreso debatirá y votará HOY la censura contra Jerí
Congreso debatirá y votará HOY la censura contra Jerí     Congreso debatirá y votará HOY la censura contra Jerí     Congreso debatirá y votará HOY la censura contra Jerí     
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
Sociedad

Dr. Anthony Choy y Gerardo Pe se atreven a mostrar su otra dimensión con Sin Parar

Salir de lo conocido no es para todos. El Dr. Anthony Choy y Gerardo Pe, dos figuras de mundos diferentes, aceptaron un reto que los llevó a experimentar su “otra dimensión” con Sin Parar.

Sin Parar Lúcuma: el clásico que te impulsa a atreverte. Fuente: IA.
Sin Parar Lúcuma: el clásico que te impulsa a atreverte. Fuente: IA.

¿Hacer algo que normalmente no te atreverías? ¿Decir que sí a algo que te saca de tu zona de confort? Innovar no siempre es reinventarlo todo: a veces es animarte a mostrar una versión que casi nunca dejas salir. Y Sin Parar Lúcuma, es el clásico que te acompaña en ese momento: un helado cremoso de vainilla y lúcuma con una deliciosa salsa de chocolate. Una combinación irresistible que se disfruta mejor cuando decides atreverte.

Sin Parar: el helado para los que experimentan

¿Qué ocurre cuando dos personas con estilos opuestos aceptan un reto que los saca de su zona de confort? Eso fue lo que vivieron el ufólogo peruano, Dr. Anthony Choy y el influencer, Gerardo Pe.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

El Dr. Choy dejó por un momento su formato habitual para aparecer en el programa “La Manada” junto a Laura Spoya y Mario Irivarren. Esta vez dejo ver un lado inesperado y, fiel a la vibra del reto, lanzando las mímicas características de Gerardo y sus icónicas frases.

En paralelo, Gerardo Pe tomó asiento en el podcast “Viaje a otra dimensión” y sorprendió al público al dar la bienvenida siguiendo el guion del programa, adoptando un tono completamente distinto al suyo. Un contraste con su personalidad habitual y parte del encanto de este experimento.

Sin Parar Lúcuma, el sabor para quienes se atreven.

Días después, se revelo que detrás de este suceso estaba Sin Parar, una marca que te acompaña a dar el paso hacia lo desconocido y que continúa construyendo el territorio del misterio que vienen trabajando desde el año pasado junto a estas figuras. Como cuando hicieron “desaparecer” un camión de D’Onofrio en Lince por la campaña de Sin Parar x Stranger Things.

El resultado fue tan inesperado como entretenido. Dos personalidades opuestas cruzándose, saliendo de lo que conocen y demostrando que atreverse —aunque dé nervios— siempre vale la pena.

El clásico Sin Parar Lúcuma es ese favorito que te acompaña cuando decides hacer algo que no harías todos los días. Porque no se trata de cambiar quién eres, sino de atreverse a experimentar todo lo que también puedes ser.

Y para ese momento, siempre hay un Sin Parar listo para acompañarte.

[CONTENIDO PATROCINADO]

Notas relacionadas
Incremento de temperatura en Lima y la costa peruana: Senamhi revela condiciones del clima hasta el 6 de febrero

Incremento de temperatura en Lima y la costa peruana: Senamhi revela condiciones del clima hasta el 6 de febrero

LEER MÁS
Más calor en Lima: Primera semana de febrero superaría los 30 °C, advierte Senamhi

Más calor en Lima: Primera semana de febrero superaría los 30 °C, advierte Senamhi

LEER MÁS
Esta es la temperatura exacta que debe tener tu aire acondicionado si quieres ahorrar en tu recibo de luz este verano, según Osinergmin

Esta es la temperatura exacta que debe tener tu aire acondicionado si quieres ahorrar en tu recibo de luz este verano, según Osinergmin

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Video revela que tráiler hizo maniobras temerarias antes de choque que dejó 4 fallecidos en Huacho

Video revela que tráiler hizo maniobras temerarias antes de choque que dejó 4 fallecidos en Huacho

LEER MÁS
Resultados Fase 1 COAR 2026: consulta aquí la lista oficial de ingresantes

Resultados Fase 1 COAR 2026: consulta aquí la lista oficial de ingresantes

LEER MÁS
Las tres mejores universidades del Perú, según World University Rankings 2026: el primer lugar obtuvo 60 puntos en calidad de investigación

Las tres mejores universidades del Perú, según World University Rankings 2026: el primer lugar obtuvo 60 puntos en calidad de investigación

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partidos de hoy, martes 17 de febrero: horarios y canales de TV para ver fútbol en vivo

El síntoma Jerí, por Jorge Bruce

El carnaval de 1843, por Mirko Lauer

Sociedad

Tres atentados al transporte en una sola noche tras paro y protesta: buses impactados y chofer fallecido

Resultados Fase 1 COAR 2026: consulta aquí la lista oficial de ingresantes

Bloqueo de Carretera Central por 48 horas: estas son las rutas afectadas por el paro

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí EN VIVO: Congreso debatirá y votará HOY la censura contra el presidente de la República

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Horas decisivas para José Jerí: Congreso debate censura en medio presiones por definir quién lo reemplazará

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025