Turista japonesa confundió a un vendedor ambulante y lo buscó para pedirle perdón: ''No fue mi intención''

Una turista japonesa pidió disculpas a su estilo a un vendedor ambulante. | Foto: Betsy de los Santos/composición LR

Una turista japonesa pidió disculpas a su estilo a un vendedor ambulante. | Foto: Betsy de los Santos/composición LR

Un hecho inusual en una calle limeña captó la atención debido a la reacción de una turista japonesa, quien vivió un momento cargado de emoción al disculparse con un comerciante callejero tras haberlo confundido en un incidente anterior. La escena ocurrió mientras la visitante recorría la zona junto a un amigo peruano, quien registró el momento para su canal de Kick, en el que ella se arrodilla como gesto de arrepentimiento por el malentendido.

El arrepentimiento de la ciudadana japonesa tras confundir de manera negativa al ambulante

De acuerdo con el relato de su acompañante, la joven se dirigió voluntariamente hacia el trabajador para ofrecerle una disculpa, luego de haberlo confundido y reaccionado de manera inapropiada. Al ubicarlo, realizó una reverencia al estilo japonés tradicional durante varios minutos como señal de respeto, un acto que captó la atención de quienes visualizaron el video en redes sociales.

PUEDES VER: Japonés que esperó por más de 7 meses en Cusco para conocer Machu Picchu regresó para casarse después de 5 años

“No fue mi intención”, habría expresado la turista a través de su acompañante, visiblemente afectada por lo ocurrido. La acción causó asombro en el vendedor, poco acostumbrado a este tipo de manifestaciones públicas de disculpa.

Las disculpas aceptadas por el vendedor

El trabajador ambulante, sorprendido por la situación, aceptó las disculpas y destacó el gesto de la extranjera y el respeto mostrado, pese a tratarse de un error involuntario. El momento fue registrado por algunas personas presentes y rápidamente llamó la atención de quienes vieron detenidamente el video.

La reacción de los usuarios en redes sociales

El clip provocó numerosas reacciones entre las personas usuarias, quienes debatieron ampliamente sobre el gesto de la visitante japonesa y las diferencias culturales. Entre los mensajes más llamativos se encuentran: "Yo pensé que los animes eran exagerados", "Gente, no es una exageración, así es la cultura japonesa, es su manera de disculparse cuando cometen un error grave", "El señor ni enterado estaba de que lo había insultado", "No se rían, tuvo la humildad de pedir perdón", "¡Qué bonito el respeto!".