Candidato presidencial en Colombia recibe descarga eléctrica mientras intentaba tomarse un selfie

El exalcalde de Bogotá sufrió un pequeño incidente al cruzar una reja con corriente, lo que provocó reacciones entre sus seguidoras y dejó un momento viral en redes sociales.

El político colombiano sufrió una descarga eléctrica mientras posaba con sus simpatizantes para un selfie. | Foto: composición LR/X

Un candidato presidencial colombiano se volvió tendencia en redes sociales, aunque no por sus propuestas de campaña, sino por un inesperado percance que protagonizó al intentar tomarse una fotografía con dos simpatizantes, lo que generó diversas reacciones y comentarios entre los usuarios.

El susto que se llevó el candidato presidencial colombiano

El exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, protagonizó uno de los momentos más insólitos de la jornada cuando recibió el celular de una de sus seguidoras a través de los barrotes de una reja y estiró el brazo para acomodarse frente a la cámara. Al intentar lograr mayor cercanía con ambas simpatizantes, volvió a atravesar el brazo por la reja, pese a la advertencia de una de las mujeres del conjunto residencial, quien le indicó que el lugar contaba con corriente eléctrica.

PUEDES VER: Cayó ‘Pitufo’, el narco colombiano que financiaba las rutas de la cocaína en la frontera con Perú

lr.pe

“Venga y nos tomamos una foto”, se le escucha decir al político colombiano desde el otro lado de la reja. Luego añadió: “Yo la tomo aquí”. Las mujeres le entregaron el celular y, cuando ya lo tenía en las manos, dijo: “Pero venga para acá”. Ante ello, una mujer adulta mayor le advirtió: “Es que eso pasa corriente”.

En ese momento, Peñalosa dijo: “Ah, pasa corriente”. Segundos después se escuchó su grito: “¡Ay, yayay!”. Por fortuna, solo sufrió un susto y el hecho no pasó a mayores.

PUEDES VER: Gustavo Petro y Donald Trump se reunieron en la Casa Blanca tras meses de tensiones y amenazas: "¿Qué sigue"?

lr.pe

Posteriormente, las fanáticas no pudieron contener la risa ante la escena, que terminó como un momento viral y desató todo tipo de reacciones en redes sociales.

La reacción de los usuarios en las redes sociales

Pese al pequeño susto que vivió el líder del Partido Cambio Radical, el estado de salud de Enrique Peñalosa es estable. El video acumuló miles de reproducciones en redes sociales y varios cibernautas no tardaron en bautizar el suceso como el “Corrientazo”.

Entre los mensajes más destacados están: “No han empezado a votar y ya se quemó”, “La protección contra delincuentes funcionó perfectamente”, “Jajaja el ego de Peñalosa siempre le juega malas pasadas”, “Solo fue un pequeño corrientazo”, “Jajajajajjaa a ese señor que cosas no le pasan”.

