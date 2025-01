El canal de YouTube 'Así es Perú' llevó a cabo un desafío culinario que enfrentó dos tradiciones gastronómicas: el pollo a la brasa peruano y su versión española. La prueba, realizada con los ojos vendados, tuvo como protagonista a un joven colombiano que comparó ambos platillos sin conocer previamente su origen. Esta dinámica buscó garantizar una evaluación imparcial, centrada únicamente en el sabor, aroma y textura de cada preparación.

El resultado del reto no solo dio a conocer la opinión del participante, sino que también puso en relieve las diferencias culturales y gastronómicas entre ambos países. La experiencia, que finalizó con un veredicto claro, dejó en alto el reconocimiento de un platillo que ha ganado prestigio a nivel mundial

Joven colombiano compara la gastronomía peruana con la española

El joven colombiano comenzó degustando el pollo a la brasa de España. De inmediato, notó que la preparación tenía una textura jugosa y un toque ácido en el sabor, aunque señaló que carecía de intensidad en los condimentos. Sus primeras impresiones destacaron que la sazón del plato español no cumplía con sus expectativas personales, ya que prefiere sabores más robustos y especiados. “Un poco bajo de sal. Tiene un toque ácido, está jugoso, no está duro, pero a mí me encanta la comida con mucho sazón”, expresó durante la prueba.

Luego llegó el turno del pollo a la brasa peruano. Aunque aún estaba con los ojos vendados, el participante percibió un aroma más fuerte y agradable, señalando que el plato tenía un atractivo especial desde el primer bocado. Sus comentarios reflejaron una experiencia completamente diferente. “Tiene más sabor y me ha gustado más que el anterior. Es más jugoso, tiene más condimento y una explosión de sabor en la boca”, afirmó entusiasmado.

Tras retirar la venda, el colombiano tuvo la oportunidad de observar ambos platos y hacer una última comparación. Mientras que el pollo español no lograba convencerlo del todo. “Personalmente, no es que me llegue a gustar”, comentó el joven respecto al platillo español.

Por otro lado, el peruano resaltaba por su equilibrio en los condimentos y su capacidad para deleitar sin saturar al paladar. “Está más condimentado, tiene mucho sabor, es diferente y muy sabroso. Puedes comerte el plato sin dejar nada porque no te satura”, concluyó.

¿Cuál es la diferencia entre el pollo a la brasa peruano y español?

El pollo a la brasa es un plato que destaca por su versatilidad y tradición, pero las preparaciones en cada país tienen características muy distintas. En España, esta receta suele ser más sencilla, con un enfoque en la textura jugosa del pollo y un sabor más suave. Sin embargo, esta sutileza puede ser interpretada como falta de intensidad para quienes prefieren un toque más especiado.

En contraste, el pollo a la brasa peruano se caracteriza por su preparación meticulosa, que incluye un marinado elaborado con especias locales y una cocción al carbón o leña que realza su sabor único. Este método aporta un aroma ahumado y una explosión de sabores que lo diferencian de otras versiones.

Para el joven colombiano que participó en el reto, no hubo duda alguna: el pollo a la brasa peruano superó al español en sabor, textura y aroma. Incluso aseguró que estaría dispuesto a comerlo nuevamente sin pensarlo dos veces. Este veredicto refuerza el lugar de este platillo como un emblema de la cocina peruana que trasciende fronteras.

Pollo a la brasa peruano: un orgullo nacional

El pollo a la brasa peruano no solo es un referente gastronómico en el país, sino también un ejemplo de cómo un platillo puede convertirse en parte de la identidad cultural. La combinación de ingredientes locales, técnicas de cocción tradicionales y un sabor inigualable lo han catapultado como uno de los platos más queridos tanto dentro como fuera del Perú.

Además, el pollo peruano es un símbolo cultural reconocido oficialmente como una “Especialidad Culinaria del Perú” por el Ministerio de Cultura. Su popularidad ha alcanzado tal nivel que supera incluso a otros platos icónicos como el ceviche o el chifa en términos de consumo.