Vendedor ambulante se arriesga al lanzarse al mar para salvar a niños de un ahogamiento en Barranca

Un acto de valentía conmovió a los vecinos de Barranca, luego de que un vendedor ambulante no dudara en lanzarse al mar para rescatar a varios niños que estaban a punto de ahogarse. Pese al peligro y a las fuertes corrientes, el hombre actuó de inmediato y logró poner a salvo a los menores, evitando así una tragedia en la playa Miraflores.

Los gritos de auxilio de la gente y la reacción inmediata del vendedor ambulante

La rápida reacción del hombre fue clave ante la alarmante situación. Todo ocurrió cuando los menores que se encontraban en el mar comenzaron a ser arrastrados por la fuerza del oleaje, lo que desató gritos de desesperación entre los testigos al percatarse del inminente peligro. Los llamados de auxilio de bañistas y familiares alertaron a un vendedor ambulante que recorría la playa ofreciendo baldes, palitas y otros juguetes, quien actuó de inmediato para enfrentar la situación.

Un héroe que salvó la vida de los niños

A pesar de la complejidad de la situación, el trabajador ambulante logró auxiliar a los niños y mantenerlos a flote mientras enfrentaban la fuerte corriente. Minutos después, personal de la Unidad de Salvamento de la zona se sumó al rescate y logró trasladar con éxito a los menores hasta la orilla, donde recibieron atención inmediata.

Una vez que fueron atendidos, se confirmó que los pequeños se encontraban fuera de peligro y pudieron reencontrarse con sus padres, quienes se mostraron visiblemente preocupados tras los momentos de angustia. Por su parte, el vendedor ambulante, al comprobar que la situación había sido controlada, recogió su mercadería y continuó trabajando en la playa, sin que se llegara a conocer su identidad.