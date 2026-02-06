HOYSuscripcion LR Focus

Vendedor ambulante se arriesga al lanzarse al mar para salvar a niños de un ahogamiento en Barranca

El vendedor ambulante mantuvo a los niños a flote hasta que el equipo de rescate llegó y los trasladó a la orilla, donde recibieron atención médica y se reunieron con sus padres.

Vendedor ambulante salva la vida de menores de edad de ser ahogados en la playa de Barranca.
Vendedor ambulante salva la vida de menores de edad de ser ahogados en la playa de Barranca. | Foto: composición LR/El Diario Ñuble

Un acto de valentía conmovió a los vecinos de Barranca, luego de que un vendedor ambulante no dudara en lanzarse al mar para rescatar a varios niños que estaban a punto de ahogarse. Pese al peligro y a las fuertes corrientes, el hombre actuó de inmediato y logró poner a salvo a los menores, evitando así una tragedia en la playa Miraflores.

Los gritos de auxilio de la gente y la reacción inmediata del vendedor ambulante

Todo ocurrió cuando los menores que se encontraban en el mar comenzaron a ser arrastrados por la fuerza de una ola. La escena desató gritos de desesperación entre los testigos al percatarse del inminente peligro. Los llamados de auxilio de bañistas y familiares alertaron a un vendedor ambulante que recorría la playa ofreciendo baldes, palitas y otros juguetes, quien reaccionó de inmediato ante la emergencia.

A pesar de la complejidad de la situación, el trabajador ambulante logró auxiliar a los niños y mantenerlos a flote mientras enfrentaban la fuerte corriente.

Un héroe que salvó la vida de los niños

A pesar de la complejidad de la situación, el trabajador ambulante logró auxiliar a los niños y mantenerlos a flote mientras enfrentaban la fuerte corriente. Minutos después, personal de la Unidad de Salvamento de la zona se sumó al rescate y logró trasladar con éxito a los menores hasta la orilla, donde recibieron atención inmediata.

Una vez que fueron atendidos, se confirmó que los pequeños se encontraban fuera de peligro y pudieron reencontrarse con sus padres, quienes se mostraron visiblemente preocupados tras los momentos de angustia. Por su parte, el vendedor ambulante, al comprobar que la situación había sido controlada, recogió su mercadería y continuó trabajando en la playa, sin que se llegara a conocer su identidad.

