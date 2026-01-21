HOYSuscripcion LR Focus

Joven va a trabajar y tomar un café a restaurante en Cusco y le dicen que debe consumir mínimo S/35 por hora

﻿﻿﻿﻿La usuaria, que acudió a trabajar, decidió abandonar el local tras conocer la norma. Indicó que nunca había visto un cobro así en una cafetería en el Cusco.

Varios usuarios apoyaron a los restaurantes, ya que muchos clientes ocupan mesas por horas con un solo café y no dejan entrar a otros.
Varios usuarios apoyaron a los restaurantes, ya que muchos clientes ocupan mesas por horas con un solo café y no dejan entrar a otros. | Foto: composición LR/ TikTok

Es común que los jóvenes asistan a los restaurantes para reuniones de trabajo o incluso para realizar las tareas de la universidad o instituto. Una de ellas fue una joven que acudió a una cafetería en el Cusco, pero mostró su sorpresa cuando una de las trabajadoras le avisó que debía consumir 35 soles por hora de forma obligatoria. El video de TikTok llamó la atención y generó una ola de comentarios.

“El consumo mínimo es 35 soles por hora. Entonces, si me quedo dos horas, tendría que pedir 70 soles. Bueno, ni modo, me voy”, se le oyó decir a la peruana que acudió a la cafetería para realizar sus labores.

“Nunca he visto una cafetería que me quiera cobrar 35 soles por hora"

Según la joven, suele acudir a las cafeterías para trabajar y tomar un café; sin embargo, no había vivido una experiencia como esta. “Nunca he visto una cafetería que me quiera cobrar 35 soles mínimo por una hora allí. Este restaurante queda al frente de la Plaza de Armas del Cusco”, relató.

Momentos después, manifestó que se tuvo que ir del lugar porque de lo contrario pagaría más de lo que tenía presupuestado. En la cafetería donde se trasladó no le exigían consumir por cada hora que estuviera trabajando. “No les interesa si pido un té o un cappuccino”, aseguró la peruana.

El video de TikTok generó opiniones divididas

La publicación de rumbosconconsue desató una ola de comentarios. Por un lado, varios usuarios respaldaron a los restaurantes, ya que señalan que muchos clientes se quedan por horas con un solo café y no dejan espacio para que otras personas puedan ingresar. En cambio, otro grupo criticó la medida y cuestionó que las cafeterías controlen cuánto tiempo permanece cada cliente en la mesa.

“Apoyo a la cafetería”, “Ridículos”, “Va a ocupar una hora la mesa y el restaurante o cafetería va a perder clientes. El parque es gratis”, “Su negocio, sus reglas. Lo bueno es que avisaron antes”, “Mejor trabaja en tu casa y te haces tu café”, “Pero si quieres trabajar, vete a la biblioteca municipal”, fueron solo algunas reacciones en TikTok.

