Joven gritó que extrañaba a su ex en pleno concierto de Bad Bunny y su novia le terminó: "No me perdonó, era una broma"

El joven explicó cómo sucedieron las cosas tras el quiebre de su relación, en plena transmisión en vivo en TikTok, durante el concierto de Bad Bunny. | Foto: composición LR/TikTok - Diego Guploc/Tercer Parlante

El joven explicó cómo sucedieron las cosas tras el quiebre de su relación, en plena transmisión en vivo en TikTok, durante el concierto de Bad Bunny. | Foto: composición LR/TikTok - Diego Guploc/Tercer Parlante

Un usuario de TikTok, con el nombre de Diego, asistió al concierto de Bad Bunny junto a su enamorada para disfrutar del espectáculo en el Estadio Nacional de Lima; sin embargo, lo que parecía una noche inolvidable terminó en una ruptura sentimental. Durante una transmisión en vivo, el joven coreó la popular canción "Debí tirar más fotos" y, en medio del show, gritó que extrañaba a su expareja, un gesto que no pasó desapercibido y que habría provocado el quiebre definitivo de su relación.

¿Cuál es la versión de Diego tras la finalización de su relación en el concierto de Bad Bunny?

Luego del acontecimiento que lo involucró con su enamorada, el joven decidió pronunciarse para explicar lo sucedido durante el concierto de Bad Bunny, ofrecer su versión de los hechos y aclarar el contexto en el que se produjeron sus comentarios. En paralelo, reconoció que no fue acertado el comentario que realizó; sin embargo, ratificó su versión al señalar que se trató de una broma hecha con la intención de llamar la atención mientras interactuaba con los cerca de 70.000 usuarios que se encontraban conectados a su transmisión en vivo a través de TikTok.

"Estaba haciendo un live para el concierto de Bad Bunny, y resulta que a Benito se le ocurrió cantar 'Debí tirar más fotos', y yo estaba con mi enamorada a mi costado mientras transmitía en TikTok. Entonces, por show, dije en pleno live que extrañaba a mi ex y mencioné su nombre completo. Es que soy indefendible", relató.

Además, confesó que conversó con su enamorada tras lo sucedido para evaluar la posibilidad de una reconciliación. No obstante, el joven usuario de TikTok, visiblemente afectado, confirmó que finalmente no retomaron la relación.

''No me perdonó, era una broma. La cosa es que luego conversamos y obviamente dejamos las cosas ahí. Estoy recién terminadito'', sentenció.